Herida grave una mujer en Ibiza tras ser agredida por su expareja con orden de alejamiento: también habría atacado a sus dos hijas

El hombre, de 33 años, fue detenido por la Guardia Civil en Sant Antoni de Portmany tras quebrantar la medida judicial

Un agente de la Guardia Civil

Una mujer ha resultado herida de gravedad este domingo en Ibiza presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 33 años sobre el que pesaba una orden de alejamiento en vigor. El sospechoso fue detenido en el mismo lugar de los hechos por agentes de la Guardia Civil y permanece a la espera de pasar a disposición judicial. La víctima fue evacuada en ambulancia a un centro hospitalario de la isla en estado grave. Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre su evolución clínica.

La agresión se produjo a primera hora de la mañana en un domicilio del barrio de Can Tomàs, en la Villa de Portmany, dentro del término municipal de Sant Antoni de Portmany. Según la información facilitada por la Guardia Civil, el hombre tenía prohibido por resolución judicial aproximarse o comunicarse con la mujer, una medida cautelar que habría sido quebrantada en el momento del ataque.

El Instituto Armado recibió el aviso y desplazó varias patrullas hasta la vivienda. A su llegada, los agentes practicaron la detención del presunto agresor en el escenario de los hechos. Posteriormente fue trasladado a dependencias policiales. La investigación ha quedado en manos de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que trata de esclarecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.

Hasta ahora no se han difundido detalles sobre cómo se produjo la agresión ni sobre si se utilizó algún tipo de arma u objeto. Tampoco se ha confirmado oficialmente si existían denuncias previas más allá de la orden de alejamiento en vigor. Las diligencias permanecen abiertas y no se descartan nuevas actuaciones en las próximas horas.

Un agente de la Guardia Civil de espaldas

La víctima fue atendida en un primer momento por los servicios de emergencias sanitarias desplazados al lugar y trasladada después en ambulancia a un hospital de la isla. Según las informaciones disponibles, ingresó en estado grave. El Instituto Balear de la Mujer (IbDona) ha señalado que el hombre habría herido también a sus dos hijas, aunque no se han facilitado datos sobre la entidad de esas lesiones ni sobre su situación actual.

Investigación abierta por violencia de género

La Guardia Civil ha confirmado que el detenido está siendo investigado como presunto autor de un delito de violencia de género y por el quebrantamiento de la orden de alejamiento. Fuentes oficiales han precisado que el arresto se produjo sin que trascendieran incidentes adicionales y que el hombre será puesto a disposición judicial en las próximas horas.

El quebrantamiento de una orden de alejamiento constituye un delito específico en el Código Penal cuando se incumplen las medidas impuestas por un juez para proteger a la víctima. En este caso, la prohibición afectaba tanto a la aproximación física como a cualquier tipo de comunicación.

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, ha condenado la agresión y ha expresado su rechazo a cualquier forma de violencia contra las mujeres. En un mensaje difundido en redes sociales, ha reclamado tolerancia cero ante este tipo de conductas y ha reiterado el compromiso de las instituciones con la protección de las víctimas.

Este nuevo episodio se suma a otros casos registrados en España en el ámbito de la violencia machista, una problemática que continúa interpelando a las administraciones públicas y a la sociedad en su conjunto. Las autoridades recuerdan que existen recursos de atención permanente para las víctimas.

El teléfono 016 ofrece información y asesoramiento las 24 horas del día y no deja rastro en la factura. En Baleares, el IbDona tiene habilitado el número 900 178 989. En caso de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062).

