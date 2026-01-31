El primer mes de 2026, de los eneros más trágicos por violencia machista en España en los últimos años, con 5 asesinadas

El primer mes de 2026 ha sido de los eneros más trágicos por violencia machista en España en los últimos años, con al menos cinco mujeres asesinadas por su pareja o expareja.

Según datos del Ministerio de Igualdad, aunque no es el peor registro de la serie histórica, la cifra de enero de 2026 contrasta de forma significativa con la de años recientes. En enero de 2025 se contabilizó una víctima, mientras que en 2024 fueron dos. En 2023, sin embargo, el número ascendió a siete mujeres asesinadas, una cifra similar a la registrada en 2016 y 2014.

Si se amplía la mirada, los datos muestran una tendencia irregular pero persistente. Enero de 2020 y de 2019 cerraron con ocho víctimas cada uno, al igual que los años 2012, 2011 y 2003. El peor registro de la serie corresponde a 2006, con nueve asesinatos machistas en el primer mes del año.

Desde 2003, cuando comenzaron los registros oficiales, han tenido lugar 1.348 crímenes machistas. En este sentido, enero ha sido de manera recurrente un mes especialmente violento, con cifras que en numerosas ocasiones superan las cinco víctimas. En concreto, acumula 118 feminicidios cometidos por parejas o exparejas a lo largo de la serie histórica, una cifra elevada que lo sitúa entre los meses con mayor número de víctimas, solo por detrás de los meses centrales del verano.

De hecho, el periodo estival concentra los registros más altos. Julio encabeza la lista con 139 feminicidios, seguido de junio, con 125, y agosto, con 120. Estos meses, tradicionalmente asociados a una mayor convivencia se mantienen año tras año como los más letales.

Otros meses como diciembre (115), septiembre (112) y mayo (110) también superan el centenar de víctimas. En el extremo opuesto, abril es el mes con menor número de feminicidios registrados, con 97.

Por años, los meses de enero han cerrado en 2026 con cinco víctimas; 2025, con una; 2024, con dos; 2023, con siete; 2022, con dos; 2021, con una; 2020, con ocho; 2019, con ocho; 2018, con dos; 2017, con cinco; 2016, con siete; 2015, con tres; 2014, con siete; 2013, con cuatro; 2012, con ocho; 2011, con ocho; 2010, con tres; 2009, con cinco; 2008, con siete; 2007, con cinco; 2006, con nueve; 2005, con seis; 2004, con dos; y 2003, con ocho.

COMITÉ DE CRISIS EL 4 DE FEBRERO

Precisamente, el departamento que dirige Ana Redondo, ha convocado un comité de crisis el próximo miércoles 4 de febrero para analizar los cinco asesinatos machistas de enero y dos de 2025, según han avanzado fuentes ministeriales a Europa Press.

El Comité se convoca cuando se producen más de cinco asesinatos por violencia de género en un mes. El anterior encuentro de este tipo se produjo el jueves 8 de enero para estudiar los crímenes machistas que tuvieron lugar en septiembre, noviembre y diciembre del año pasado.

Durante la reunión, se repasan antecedentes y demás circunstancias de los casos desde todas las perspectivas y desde el punto de vista y competencias de todas las instituciones que intervienen. El objetivo es tener una radiografía que facilite el identificar posibles aspectos a mejorar en el abordaje de la violencia de género.

Desde que comenzó 2026, el Ministerio de Igualdad ha confirmado víctimas por violencia de género en Jaén, Las Palmas, Cádiz, Badajoz y Málaga. Además, el Ministerio de Igualdad confirmó el 13 de enero un asesinato machista en febrero del año pasado en Baleares y el 23 de este mismo mes uno ocurrido en septiembre de 2025 en Badajoz. Las mismas fuentes han señalado que todos ellos se examinarán en el Comité.