Las cifras del terror: 46 mujeres asesinadas por violencia machista en España en 2025 y 20 niños huérfanos

El total de mujeres asesinadas por violencia machista desde que hay registros, en 2023, son 1.333./ Álex Cámara-Europa Press

En octubre de 2018, en la Casa Encendida de Madrid, Angela Davis definía la violencia machista como “la consecuencia de lo que ha ocurrido en la historia, de la violencia”. Esta historia violenta posee registros en España desde 2003, cuando la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género empezó a elaborar y difundir las cifras oficiales. Desde entonces, 1.333 mujeres han sido asesinadas por razón de sexo, 46 de ellas en 2025. O lo que es lo mismo, casi una mujer a la semana. Este año que se acaba, deja además 20 niños que han quedado huérfanos.

Sin embargo, tan solo el 1% de la población española ha situado, este año, el asesinato machista entre los tres principales problemas del Estado, según recoge el servicio de datos de Europa Press (EpData) a partir de la información del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). No obstante, las cifras continúan y cuando se trata de violencia de género, los prismas desde donde acercarse a esta brutalidad son varios. Si el foco es el agresor, el 90% es nacido en España. Si la víctima es el epicentro, la nacionalidad española solo pertenece al 24% de las asesinadas. Estos datos corresponden al intervalo entre 2003 y 2023, que daban como resultado 1.246 mujeres asesinadas, cifra incrementada desde entonces.

La percepción social acerca de la violencia machista en España disminuye mientras la cifra de 46 mujeres asesinadas en 2025 supone casi una víctima a la semana. / EpData

Dos estadios llenos al son de Rosalía han sido víctimas de violencia machista este 2025

La percepción social ante la historia de violencia a la que se refería la filósofa y política estadounidense Angela Davis muestras cifras a la baja con el tiempo, lo que no ocurre con los crímenes. Más aún, un año que termina con la eclosión de casos de acoso sexual contra diversos políticos. Y es que pese a que la percepción general es menor, el número de denuncias incrementa.

Los juzgados españoles recibieron un 4,28% más de denuncias por violencia de género en el primer trimestre de 2025 respecto al mismo periodo del año anterior. EpData señala que se presentaron 47.865 denuncias, la mayoría iniciadas por atestados policiales, mientras que una parte menor corresponde a denuncias formuladas directamente por víctimas, familiares o terceros. La publicación de estos datos refuerza la atención institucional y social sobre la persistencia de la violencia de género en España y el reto que representa para las políticas de prevención, protección y justicia.

No obstante, únicamente en 10 de los 46 asesinatos este 2025 se había interpuesto una denuncia previa, ya sea por parte de la mujer o por terceros. Sin embargo, el total de mujeres víctimas de violencia de género que se encontraba bajo el amparo de órdenes de protección o medidas cautelares en los últimos doce meses es de 34.684. O lo que es lo mismo, algo más de dos estadios llenos en el WiZink Center (Movistar Arena) de Madrid ante Rosalía o Aitana.

Dobles víctimas de violencia machista: 20 huérfanos y 3 asesinados

El impacto de la violencia de género también se extiende a los menores. Según cifras de la Delegación del Gobierno, se han registrado 3 víctimas mortales infantiles, incluyendo situaciones de violencia vicaria, en las que los hijos son atacados para causar sufrimiento a la madre. El año anterior, fueron 9 los menores a los que un hombre les quitó la vida para castigar a su madre. Por otro lado, las estadísticas oficiales también recopilan el número de huérfanos menores de edad resultantes de estos crímenes. En el año que ahora se va, 20 son los huérfanos por esta causa, 16 menos que en 2024.

Las estadísticas sobre violencia machista muestran a los doblemente castigados, los menores. Estos, en ocasiones, acaban huérfanos o asesinados por el mismo motivo que sus madres./ EpData

Otro dato que recogen desde EpData, revela que el teléfono de atención 016 para víctimas y personas allegadas ha mantenido una alta demanda a lo largo del año, según datos recogidos por la Delegación del Gobierno. Las llamadas pertinentes han mostrado una tendencia al alza, reflejando la necesidad de asesoramiento y acompañamiento ante situaciones de riesgo.

Mientras que en el ámbito judicial, más de la mitad de los procedimientos por violencia de género han terminado en sentencia condenatoria, de acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este organismo destaca la evolución de las resoluciones judiciales y la proporción de condenas sobre el total de sentencias dictadas desde 2008. Pese a no existir datos de los dos últimos años por el momento, 2023 dejó la cifra más elevada de sentencias condenatorias en este ámbito: el 80,64% de ellas, frente al 62,86% de 2008, primer año con registros.

Pilar Alegría asegura el compromiso del Gobierno contra la violencia de género con motivo del 25-N.

La séptima edición de la macroencuesta de la Delegación de Gobierno, que depende del Ministerio de Igualdad, deja un último dato espeluznante. Un total de 6,4 millones de mujeres, en algún momento de sus vidas, han sufrido violencia machista. Esta cifra (el 30,3% de españolas) es lo mismo que afirmar que todos los habitantes de Madrid, Barcelona, València y Sevilla son víctimas de la “opresión estructural del patriarcado”, como lo llamó Simone de Beauvoir en El Segundo Sexo.

* Si lo necesitas, puedes llamar al teléfono gratuito de información y asesoramiento jurídico 016, un servicio público puesto en marcha por la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, en funcionamiento las 24 horas del día, y en el que serás atendida por profesionales especializadas en esta materia. Este servicio garantiza la confidencialidad de los datos de las personas usuarias y atiende en 53 idiomas. También puedes comunicarte por WhatsApp en el número 600 000 016 y por correo electrónico escribiendo a: 016-online@igualdad.gob.es. Si eres menor de edad y crees que alguien de tu entorno está sufriendo violencia de género, puedes llamar a ANAR, al número de teléfono 900 20 20 10.