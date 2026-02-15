Carlos Herrera actualiza el estado de salud del rey Juan Carlos: “Estoy excelentemente bien”

El rey Emérito, Juan Carlos I, y el comunicador Carlos Herrera. (COPE).

El rey Juan Carlos ha vuelto a ocupar los titulares y noticias en estas últimas semanas, y no por otra de sus polémicas, sino por un estado de salud que ha preocupado a sus más acérrimos. Entre rumores y especulaciones que han dado mucho que hablar desde que decidió trasladarse a Abu Dabi en 2020, el exmonarca vive en una rutina relajada a sus 86 años. Sin embargo, cada cierto tiempo su estado de salud vuelve a la palestra y en esta ocasión ha querido enviar un mensaje claro y directo a través del periodista Carlos Herrera, con quien mantiene una relación cercana desde hace años.

El presentador de COPE viajó a la capital emiratí para reunirse con el padre de Felipe VI y, tras el encuentro, trasladó públicamente sus palabras a la cadena. Según explicó en antena este sábado, don Juan Carlos le pidió que agradeciera “a todos los que se han preocupado por mi estado de salud”.

El mensaje del emérito fue contundente: aseguró encontrarse “excelentemente bien”, aunque admitió padecer los “achaques normales” propios de su edad. Con el tono desenfadado que le caracteriza, añadió una frase cargada de ironía: “Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo”. Herrera destacó que durante la conversación lo notó animado, con buen humor y plenamente consciente del revuelo generado en España.

El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). (Europa Press).

Más allá de la cuestión médica, el exmonarca transmitió sentirse “feliz” en esta etapa y reiteró su intención de volver próximamente a nuestro país. “Pronto volveré a visitar España”, fue otra de las frases que el periodista compartió, acompañada de un afectuoso “un abrazo para todos”. El comunicador avanzó que ofrecerá más detalles del encuentro en el programa de este lunes 16 de febrero, subrayando que la conversación fue distendida y franca.

La amistad entre ambos ha permanecido a pesar de la distancia geográfica y en varias ocasiones el periodista ha sido el enviado del emérito para transmitir algún mensaje. Además, Herrera ha revelado que conversan con frecuencia sobre la situación política y social española, y que el rey muestra mucho interés por mantenerse informado.

Las palabras del rey emérito llegan después de muchos días de rumores sobre su estado físico, especialmente tras su ausencia en el funeral de su cuñada, Irene de Grecia. Algunas informaciones apuntaban a que los médicos le habrían recomendado limitar desplazamientos. Sin embargo, su entorno insiste en que continúa activo dentro de las limitaciones propias de sus 86 años y que mantiene una buena rutina de cuidados y ejercicios.

Su foto ‘viral’ con Aznar

La visita de Herrera no ha sido la única que ha trascendido en los últimos días. Y es que días antes también acudió el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien publicó una fotografía junto al emérito en sus redes sociales. En la imagen, ambos aparecen sonrientes y en actitud cordial. Aznar acompañó la instantánea con un mensaje en el que definía a Juan Carlos como “rey de las libertades y la democracia en España”, una declaración interpretada como un respaldo explícito a su figura tras todas las informaciones y polémicas que han empañado su imagen.

José María Aznar junto al rey Juan Carlos I en una imagen de redes sociales (Instagram / @jm.aznar)

En paralelo, la posibilidad de un nuevo viaje a España cobra fuerza. Tradicionalmente, el emérito aprovecha la primavera para desplazarse a Galicia y participar en regatas en Sanxenxo, una cita que se ha convertido en habitual desde su salida del país.