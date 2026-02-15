España

Carlos Herrera actualiza el estado de salud del rey Juan Carlos: “Estoy excelentemente bien”

El presentador de ‘Herrera en COPE’ ha transmitido en la cadena sus impresiones tras su último encuentro con el exmonarca

Guardar
El rey Emérito, Juan Carlos
El rey Emérito, Juan Carlos I, y el comunicador Carlos Herrera. (COPE).

El rey Juan Carlos ha vuelto a ocupar los titulares y noticias en estas últimas semanas, y no por otra de sus polémicas, sino por un estado de salud que ha preocupado a sus más acérrimos. Entre rumores y especulaciones que han dado mucho que hablar desde que decidió trasladarse a Abu Dabi en 2020, el exmonarca vive en una rutina relajada a sus 86 años. Sin embargo, cada cierto tiempo su estado de salud vuelve a la palestra y en esta ocasión ha querido enviar un mensaje claro y directo a través del periodista Carlos Herrera, con quien mantiene una relación cercana desde hace años.

El presentador de COPE viajó a la capital emiratí para reunirse con el padre de Felipe VI y, tras el encuentro, trasladó públicamente sus palabras a la cadena. Según explicó en antena este sábado, don Juan Carlos le pidió que agradeciera “a todos los que se han preocupado por mi estado de salud”.

El mensaje del emérito fue contundente: aseguró encontrarse “excelentemente bien”, aunque admitió padecer los “achaques normales” propios de su edad. Con el tono desenfadado que le caracteriza, añadió una frase cargada de ironía: “Ya me gustaría tener 20 años, pero no los tengo”. Herrera destacó que durante la conversación lo notó animado, con buen humor y plenamente consciente del revuelo generado en España.

El Rey emérito Juan Carlos
El Rey emérito Juan Carlos I a su salida del restaurante D’Berto, a 5 de noviembre de 2025, en O Grove, Pontevedra, Galicia (España). (Europa Press).

Más allá de la cuestión médica, el exmonarca transmitió sentirse “feliz” en esta etapa y reiteró su intención de volver próximamente a nuestro país. “Pronto volveré a visitar España”, fue otra de las frases que el periodista compartió, acompañada de un afectuoso “un abrazo para todos”. El comunicador avanzó que ofrecerá más detalles del encuentro en el programa de este lunes 16 de febrero, subrayando que la conversación fue distendida y franca.

La amistad entre ambos ha permanecido a pesar de la distancia geográfica y en varias ocasiones el periodista ha sido el enviado del emérito para transmitir algún mensaje. Además, Herrera ha revelado que conversan con frecuencia sobre la situación política y social española, y que el rey muestra mucho interés por mantenerse informado.

Las palabras del rey emérito llegan después de muchos días de rumores sobre su estado físico, especialmente tras su ausencia en el funeral de su cuñada, Irene de Grecia. Algunas informaciones apuntaban a que los médicos le habrían recomendado limitar desplazamientos. Sin embargo, su entorno insiste en que continúa activo dentro de las limitaciones propias de sus 86 años y que mantiene una buena rutina de cuidados y ejercicios.

Su foto ‘viral’ con Aznar

La visita de Herrera no ha sido la única que ha trascendido en los últimos días. Y es que días antes también acudió el expresidente del Gobierno José María Aznar, quien publicó una fotografía junto al emérito en sus redes sociales. En la imagen, ambos aparecen sonrientes y en actitud cordial. Aznar acompañó la instantánea con un mensaje en el que definía a Juan Carlos como “rey de las libertades y la democracia en España”, una declaración interpretada como un respaldo explícito a su figura tras todas las informaciones y polémicas que han empañado su imagen.

José María Aznar junto al
José María Aznar junto al rey Juan Carlos I en una imagen de redes sociales (Instagram / @jm.aznar)

En paralelo, la posibilidad de un nuevo viaje a España cobra fuerza. Tradicionalmente, el emérito aprovecha la primavera para desplazarse a Galicia y participar en regatas en Sanxenxo, una cita que se ha convertido en habitual desde su salida del país.

Temas Relacionados

Juan Carlos IRey Juan CarlosCarlos HerreraCasa Real EspañaCasas RealesRealezaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Los embalses de agua se encuentran al 77,34 % de su capacidad este domingo 15 de febrero

La reserva de agua en el país subió en un 10,05 % a comparación de la semana pasada, de acuerdo con datos oficiales

Los embalses de agua se

El millonario presupuesto del Benidorm Fest 2026 aumenta en 1,2 millones de euros: ¿cuánto le cuesta a RTVE ahora que España no participa en Eurovisión?

La última entrega del festival no ha sido la más costosa de las cinco que ha celebrado RTVE, pero sí se ha encarecido con respecto a la edición de Melody

El millonario presupuesto del Benidorm

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El coste medio de la vivienda ha pasado de los 55.439 euros de 1995 a los 208.850 euros de 2025, un 276,70% más, mientras los salarios solo han subido un 101,45%

El interés de las hipotecas

La historia de Elena y la importancia del deporte en la lucha contra el cáncer infantil: “Por sus narices iba a llegar”

La Aceleradora del Hospital de La Paz permite a los niños con cáncer poder entrenar durante el tratamiento

La historia de Elena y

Por qué la prestación por hijo de 200 euros debe ser universal: “Nadie queda excluido por barreras burocráticas, falta de información o estigmatización”

La medida, que de momento solo es una propuesta, busca ayudar a las familias y reducir la pobreza infantil. Organizaciones sociales defienden su carácter universal, independientemente de las rentas

Por qué la prestación por
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La nueva cárcel de Guipúzcoa

La nueva cárcel de Guipúzcoa tendrá celdas con duchas, piscina y frontón, pero de momento no encuentra empresa que le coloque las concertinas en los muros

El papel de Europa en la ‘OTAN 3.0′ que impulsa la administración Trump: “El liderazgo militar efectivo sigue estando en manos de EEUU”

Tres cosas que debes saber antes de comprar un coche diésel, según un mecánico

El camino de Felipe González hacia la oposición a Pedro Sánchez: 10 años de críticas desembocan en su “voto en blanco”

Valencia multará a los puteros tras las denuncias de los vecinos del centro: colas en un burdel a 150 metros del Ayuntamiento

ECONOMÍA

El interés de las hipotecas

El interés de las hipotecas baja un 75% en 30 años: “Ahora el problema no es pagar el préstamo, sino el precio disparado de los pisos”

El libre comercio de Sánchez y Milei contra la protección al campo de Abascal e Irene Montero: el acuerdo UE-Mercosur descoloca las alianzas políticas

Los expertos jurídicos del Govern respaldan la prohibición de la compra especulativa de vivienda

Qué ayudas fiscales tienen los caseros en el IRPF y qué cambiará con el recorte de bonificaciones propuesto por el Gobierno

Un hombre descubre que le corresponde una pensión a los 75 años: 106.000 euros acumulados y 1.400 mensuales

DEPORTES

El Real Madrid se impone

El Real Madrid se impone a la Real Sociedad con un gran Vinicius y pone fin al ‘efecto Matarazzo’

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid