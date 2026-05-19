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La vida personal de Enrique Riquelme, el empresario que quiere dirigir el Real Madrid: novia ingeniera, una fortuna de mil millones de euros y enamorado del golf

El fundador de Cox Energy se mueve entre Madrid, Miami y Alicante, mantiene una relación estable con la ingeniera Malén Guirado y presume de un patrimonio millonario forjado a base de negocios globales y discreción

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Enrique Riquelme
Enrique Riquelme, fundador y presidente ejecutivo de Grupo Cox. (EFE/Sáshenka Gutiérrez)

Enrique Riquelme ha pasado en pocos días de ser un nombre conocido en los círculos de la energía y los negocios a estar en el centro de todas las miradas por su deseo de competir con Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid. Pero, ¿quién es realmente este empresario alicantino cuya vida personal despierta cada vez más curiosidad?

Nacido en Cox, Alicante, en 1989, Riquelme creció en una familia de raíces empresariales muy ligadas al sector inmobiliario y de las canteras. Su padre, Enrique Riquelme de la Torre, fue directivo del Real Madrid en tiempos de Ramón Calderón y dirige el grupo Empresas del Sol, con intereses en hormigón, parkings y gasolineras en Murcia y Alicante. Desde niño, Enrique estuvo cerca de los negocios familiares, lo que le marcó para siempre, aunque siempre ha sabido separar el trabajo del tiempo en familia.

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El presidente del Real Madrid anuncia elecciones y ataca ferozmente a la prensa en una rueda de prensa que da la vuelta al mundo.

En cuanto a estudios, Enrique se formó en el colegio de Fomento Aitana, en Torrellano, y luego pasó por un centro religioso de Torrevieja, aunque su verdadera escuela fue la experiencia práctica. Dejó la universidad para lanzarse a emprender muy joven: con solo 21 años se fue a Panamá, donde arrancó su primer gran proyecto, Grupo El Sol. A base de esfuerzo y muchos viajes, pasó de suministrar arena para el Canal de Panamá a liderar uno de los mayores proyectos fotovoltaicos de Latinoamérica y, poco después, a fundar Cox Energy, la empresa que le dio fama internacional.

A día de hoy la logrado una vida que mezcla de viajes constantes y raíces sólidas. Aunque vive a caballo entre Madrid, Miami y Alicante, nunca ha perdido el contacto con su pueblo ni con su familia. De hecho, en redes sociales comparte momentos con su hermana pequeña María, de la que habla con orgullo y cariño.

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Enamorado desde hace años de una ingeniera

El presidente de Cox, Enrique Riquelme. (Cox)
El presidente de Cox, Enrique Riquelme. (Cox)

En lo sentimental, Riquelme mantiene una relación estable desde hace años con Malén Guirado, una ingeniera industrial formada en Miami, con experiencia en empresas como Deloitte y Grupo Santander. Pese a que ambos son discretos y apenas aparecen juntos en público, es habitual verlos en eventos como la Starlite Gala de Marbella o en reuniones sociales entre amigos empresarios. Malén reparte su tiempo entre Miami y Madrid, y su entorno la describe como una persona reservada, centrada en su carrera y con un perfil bajo, algo que encaja perfectamente con el estilo de vida de Enrique.

El círculo de amistades de Riquelme también llama la atención. Es amigo de Iker Casillas, Antonio Banderas, Paula Echevarría y tiene vínculos con el mundo del motor y el deporte, como su relación con Alejandro Agag y Rafael Nadal, con quien comparte equipo en la competición marina E1 Series. En verano, suele dejarse ver por Ibiza, Saint Tropez o Marbella, donde disfruta del ambiente relajado junto a su pareja y amigos.

El presidente y CEO de COXABENGOA, Enrique Riquelme, en la jornada 'Comunitat Valenciana, hacia el futuro'. (Rober Solsona / Europa Press)
El presidente y CEO de COXABENGOA, Enrique Riquelme, en la jornada 'Comunitat Valenciana, hacia el futuro'. (Rober Solsona / Europa Press)

En cuanto a patrimonio, los números impresionan: se calcula que su fortuna personal supera los mil millones de euros, gracias sobre todo al éxito de Cox Energy y a su visión global de los negocios, con inversiones en energía, infraestructuras y agua en América Latina, África y Oriente Medio. La compra del negocio mexicano de Iberdrola por más de 3.400 millones de euros ha sido uno de sus mayores logros empresariales recientes y le ha dado aún más peso en el sector energético internacional.

Pero detrás del empresario ambicioso y el potencial rival de Florentino Pérez, sigue habiendo un hombre de familia, discreto en lo personal y orgulloso de sus orígenes. Enrique Riquelme prefiere mantenerse alejado del foco mediático y centrarse en su trabajo, su pareja y su círculo más cercano. No es raro que, pese a sus logros y su exposición creciente, siga siendo un desconocido para muchos fuera del mundo empresarial. Al menos, hasta ahora.

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