El estado de salud actual del rey Juan Carlos, cuya obsesión es “volver a Zarzuela”: “Tiene un corazón delicado, lleva marcapasos”

Susanna Griso ha vuelto a dar la última hora sobre el rey emérito desde ‘Espejo Público’

El rey Juan Carlos y
El rey Juan Carlos y Al-Bader Al-Sabah (Instagram)

La preocupación sobre la salud del rey Juan Carlos ha ocupado recientemente el foco mediático, en paralelo a las informaciones sobre la situación de soledad de la reina Sofía en Zarzuela. Susanna Griso, presentadora de Espejo Público, ha puesto de manifiesto cómo el emérito atraviesa dificultades de salud y anímicas desde su residencia en Abu Dabi, a la vez que se intensifican los rumores sobre un anhelo compartido por parte de la reina Sofía de retomar la convivencia con su esposo en España.

Desde los micrófonos de Antena 3, Griso ha subrayado que, durante los últimos meses, “ha habido cierta preocupación” en el entorno cercano de don Juan Carlos por su estado. “Él tiene un corazón delicado, lleva marcapasos”, ha especificado la periodista, insistiendo en la extrema discreción del que fuera jefe del Estado en lo que concierne tanto a su salud como a los asuntos familiares más íntimos.

Griso ha precisado, además, que las infantas Elena y Cristina han sido un pilar durante esta etapa, realizando frecuentes visitas a Abu Dabi para acompañarle, si bien en las pasadas navidades se vio forzado a permanecer solo en la distancia respecto a su familia. Eso sí, al menos estuvo acompañado el día de su cumpleaños por sus hijas y sus nietos.

El 'Telediario 1' emite el vídeo inédito del rey Juan Carlos pidiendo apoyo para su hijo Felipe VI. (RTVE)

La salud de Juan Carlos I

Según la información manejada por Griso, a través del círculo más próximo a Juan Carlos I, el antiguo monarca experimenta dificultad para asumir el paso del tiempo: “Le cuesta el hecho de envejecer, eso le ha costado siempre”. Ha confirmado que la pasada Navidad coincidió con baja anímica, aunque actualmente solo le ocupa una preocupación dominante: “Su única obsesión es volver a Zarzuela”.

Mariló Montero, colaboradora del programa, ha ofrecido una ampliación relevante sobre el seguimiento médico del rey emérito. Según Montero, don Juan Carlos “ingresa de manera recurrente en Abu Dabi para llevar un control”, descartando así que la situación sea “alarmante”. La comunicadora también ha remarcado que, pese a la distancia física respecto a la familia, el antiguo monarca se mantiene acompañado por visitas regulares en su domicilio y rodeado de amistades cercanas.

Imagen de recurso del rey
Imagen de recurso del rey emérito don Juan Carlos I y la Reina Sofía (Europa Press)

Su posible vuelta a España

En cuanto al contexto familiar y la estabilidad institucional, explican que “el rey Felipe se tiene que imponer al Gobierno para que don Juan Carlos vuelva a España”, una circunstancia que, de momento, no resulta viable para la estabilidad de la Casa Real. La situación se ha visto complicada tras la reciente publicación de las memorias del rey emérito y la consiguiente repercusión mediática.

Al parecer se está consolidando una nueva narrativa mediática centrada en el deseo de aproximación entre los padres de Felipe VI. La situación actual obliga al actual monarca a decidir entre atender esa voluntad familiar o priorizar la protección de la imagen de la Corona ante el impacto público de la figura de don Juan Carlos.

El emérito cumple 88 años
El emérito cumple 88 años en el exilio y con su regreso a España aún en el limbo (Elena Fernández / Europa Press)

El relato de Griso, completado en sus intervenciones previas, en las que puso el foco en el sentimiento de soledad que atraviesa la reina emérita. Tras el fallecimiento de su hermana, la princesa Irene de Grecia, la monarca “se siente muy sola” y, conforme añade Griso, “agradecería que su marido, el rey Juan Carlos I, pudiera pernoctar en Zarzuela. Así podría estar con él, porque la realidad es que su relación es muy buena”.

