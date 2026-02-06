No, Jeffrey Epstein nunca se reunió con el rey Juan Carlos: la verdad sobre la mención al emérito en los papeles del delincuente sexual

El rey Juan Carlos, en imagen de archivo (Europa Press)

La publicación por parte del Departamento de Justicia estadounidense del correo electrónico de Jeffrey Epstein ha sido toda una revolución. No solo porque se ha podido conocer un lado más íntimo del delincuente sexual, también porque ha permitido saber quiénes formaban parte de su círculo más cercano. Ya sea en las fotografías de su cuenta o en sus miles de correos, son decenas los nombres de personajes conocidos que aparecen mencionados de una forma u otra, demostrándose así su vinculación con el americano.

Uno de los grandes protagonistas, como no podía ser de otra manera, es el ya expríncipe Andrés, a quien incluso se le puede ver en una imagen a cuatro patas sobre una chica que aparece con el rostro oculto para preservar su intimidad. También está su exmujer, Sarah Ferguson, a quien se menciona en diferentes emails y a quien se ve también en algunas fotografías. La princesa heredera Mette-Marit de Noruega es otra de las protagonistas, un hecho que la ha colocado en el punto de mira de su país, debilitando su figura aún más.

En España la gran duda era si aparecería en esta información algún miembro de la familia real o de la familia del rey, es decir, aquellos Borbones que no forman parte del ‘núcleo duro’ compuesto por Felipe VI, la reina Letizia, la princesa Leonor, la infanta Sofía y los reyes eméritos Juan Carlos y Sofía.

Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell. (REUTERS)

La respuesta es sí. Uno de ellos aparece mencionado en un correo electrónico: el rey Juan Carlos. Sin embargo, no lo hace de la forma que se aseguran muchos medios nacionales e internacionales, los cuales afirman que Epstein afirma en uno de los textos que tenía una cita para cenar con Juan Carlos. Pero nada más lejos de la realidad.

De hecho, no es Jeffrey Epstein quien menciona al emérito sino Peggy Siegal, una publicista estadounidense que tenía una amistad con el magnate. De hecho, en una ocasión organizó una cena en su casa en honor al príncipe Andrés, tal y como asegura Vanity Fair.

La mención al rey Juan Carlos en el correo electrónico de Jeffrey Epstein

En el mencionado email, Peggy Siegal escribe a Epstein disculpándose por haber estado tanto tiempo sin responder y le comenta su apretada agenda de festivales de cine, incluyendo el Festival de Cine de Toronto y el de Telluride, donde vio varias películas al día.

Correo electrónico que Peggy Siegal escribió a Jeffrey Epstein mencionando al rey Juan Carlos. (Departamento de Justicia de Estados Unidos)

Le cuenta que ese día, 11 de septiembre de 2018, volaría a Nueva York después de una conferencia de prensa sobre First Man y que cenaría esa noche con el rey Juan Carlos de España, en una velada organizada por Pepe Fanjul para un pequeño grupo de amigos.

Quién es Pepe Fanjul el amigo de Juan Carlos I que le ‘une’ con Epstein

Pepe Fanjul es un empresario multimillonario afincado en Estados Unidos y uno de los amigos más cercanos del rey Juan Carlos I en la región del Caribe. Posee, junto a sus tres hermanos —Alfonso, Alexander y Andrés— la compañía Fanjul Corp, que produce más de siete toneladas de azúcar al año y la comercializa bajo diferentes marcas. Su imperio está repartido entre Estados Unidos, República Dominicana, México y Canadá.

El rey Juan Carlos con su amigo el empresario Pepe Fanjul en una portada de 'Vanity Fair'.(Europa Press)

La familia Fanjul ya se dedicaba al negocio del azúcar en Cuba desde hacía años, aunque la empresa actual nació formalmente en 1987. Alfonso Fanjul, padre de los hermanos, era descendiente del asturiano Manuel Rionda Polledo, que emigró a Cuba en 1870 y llegó a ser conocido como el “rey del azúcar”. Pepe Fanjul se casó con Lilian, hija de José Gómez Mena, también empresario azucarero de origen español; esta unión dio lugar a uno de los consorcios azucareros más importantes de América. Tras la confiscación de sus propiedades por Fidel Castro en 1959, la familia se trasladó a Estados Unidos.

Las autoridades revelaron 11 horas de video del magnate en la cárcel en Nueva York antes de que se quitara la vida

Entre sus amistades también se cuentan personalidades internacionales como Carlos Slim, Felipe González, los Clinton o los Bush. Con el rey emérito Juan Carlos les une además un vínculo familiar lejano: la hermana de su abuela, Edelmira Sampedro, se casó con el príncipe Alfonso, hijo mayor de Alfonso XIII y abuelo de Juan Carlos.