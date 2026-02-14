Todo lo que debes saber sobre el Benidorm Fest 2026 antes de la final si no te has enterado de nada hasta el momento: los favoritos, los premios y cómo votar

Las actuaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

RTVE ha decidido mantener su respaldo al Benidorm Fest 2026 pese a haber retirado a España de Eurovisión, reafirmando así el estatus del certamen como uno de los grandes acontecimientos musicales del país. El certamen ya ha celebrado sus dos semifinales en las que ha elegido a sus finalistas, pero, para quien no las haya visto, esto es todo lo que debería saber.

La cadena ha introducido varias novedades que tienen como objetivo preservar la emoción y transparencia en la selección del ganador, quien recibirá la Sirenita de Oro, que remplaza al micrófono de bronce, y un premio en metálico de 100.000 euros, además de 50.000 euros destinados a los compositores de la canción vencedora. No obstante, hay otros dos premios.

RTVE presentó un acuerdo con Univisión que permitirá a uno de los artistas del certamen viajar a Miami para grabar un sencillo junto a un productor internacional y desarrollar promoción en el mercado latino. Otro de los premios es en colaboración con Spotify, que se ha sumado como socio estratégico y otorgará un reconocimiento independiente de la competencia: un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio Spotify Singles.

La banda argentina Miranda! comparte sus sensaciones en el Benidorm Fest junto a Rayden. Hablan sobre el compañerismo en el festival y su deseo de conquistar al público español y el consejo clave: disfrutar el momento.

¿Cómo se reparten los puntos?

Los cambios en la mecánica de votación suponen la recuperación del denominado jurado demoscópico, un grupo formado por 350 personas encargado de elaborar un ranking de los finalistas, del primero al duodécimo. Este jurado, que regresa este año como parte central del proceso, representa el 25% de los votos totales, es decir, la mitad de la influencia que corresponde al público.

El 50% restante de la decisión recae en el jurado profesional, compuesto en esta edición por ocho miembros: Alicia García, Dani Ruiz, Almudena Heredero, Ignacio Meyer, Javier Llano, Melanie Parejo, Roberto Santamaría y Sonia Durán Guarasa. Este grupo tendrá un peso equivalente al combinado de la audiencia y el jurado demoscópico en la determinación del vencedor.

Roberto Santamaría, portavoz del jurado del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

¿Cómo votar en el Benidorm Fest 2026?

A la hora de ejercer su voto, el público, que cuenta con un 25%, tiene a su disposición tres vías: las tradicionales llamadas telefónicas, los mensajes SMS y la app RTVE Play, que permite votar de manera gratuita. Mientras las dos primeras opciones mantienen el esquema convencional de voto de pago, el uso de la aplicación supone un incentivo para fomentar la participación sin coste.

Para poder utilizar esta opción, es necesario descargarse RTVE Play, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, y completar un registro sin ningún tipo de gasto añadido. Quienes opten por esta modalidad podrán votar a su candidato favorito en la gala final una vez que comience la retransmisión en directo.

Los favoritos del Benidorm Fest 2026

De cara a la final, los participantes que optan al triunfo y la Sirenita de Oro son: Kenneth, Izan Llunas, María León junto a Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr, Miranda! y Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

En este contexto, destacan como favoritos provisionales figuras como Rosalinda Galán, cuya propuesta Mataora ha sobresalido gracias a su estética de copla oscura y apabullante teatralidad. Otro nombre con notables apoyos es Kenneth, que ha conseguido impresionar con una actuación urbana envuelta en un despliegue de fuego y energía con Los ojos no mienten.

A su vez, Izan Llunas ha generado expectación al fusionar elementos clásicos y modernos en ¿Qué vas a hacer?, una interpretación de lo más vistosa y solvente gracias a su carisma. En paralelo, el pegadizo tema presentado por Tony Grox y Lucycalis, T Amaré, se ha convertido en un fenómeno viral, lo que les coloca en una posición de privilegio de cara a la cita definitiva.