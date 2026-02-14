España

Todo lo que debes saber sobre el Benidorm Fest 2026 antes de la final si no te has enterado de nada hasta el momento: los favoritos, los premios y cómo votar

Esta edición habrá más premios que de costumbre, pese a que convertirse en representante de Eurovisión ya no sea uno de ellos

Guardar
Las actuaciones de la primera
Las actuaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

RTVE ha decidido mantener su respaldo al Benidorm Fest 2026 pese a haber retirado a España de Eurovisión, reafirmando así el estatus del certamen como uno de los grandes acontecimientos musicales del país. El certamen ya ha celebrado sus dos semifinales en las que ha elegido a sus finalistas, pero, para quien no las haya visto, esto es todo lo que debería saber.

La cadena ha introducido varias novedades que tienen como objetivo preservar la emoción y transparencia en la selección del ganador, quien recibirá la Sirenita de Oro, que remplaza al micrófono de bronce, y un premio en metálico de 100.000 euros, además de 50.000 euros destinados a los compositores de la canción vencedora. No obstante, hay otros dos premios.

RTVE presentó un acuerdo con Univisión que permitirá a uno de los artistas del certamen viajar a Miami para grabar un sencillo junto a un productor internacional y desarrollar promoción en el mercado latino. Otro de los premios es en colaboración con Spotify, que se ha sumado como socio estratégico y otorgará un reconocimiento independiente de la competencia: un viaje a Estocolmo para grabar en el estudio Spotify Singles.

La banda argentina Miranda! comparte sus sensaciones en el Benidorm Fest junto a Rayden. Hablan sobre el compañerismo en el festival y su deseo de conquistar al público español y el consejo clave: disfrutar el momento.

¿Cómo se reparten los puntos?

Los cambios en la mecánica de votación suponen la recuperación del denominado jurado demoscópico, un grupo formado por 350 personas encargado de elaborar un ranking de los finalistas, del primero al duodécimo. Este jurado, que regresa este año como parte central del proceso, representa el 25% de los votos totales, es decir, la mitad de la influencia que corresponde al público.

El 50% restante de la decisión recae en el jurado profesional, compuesto en esta edición por ocho miembros: Alicia García, Dani Ruiz, Almudena Heredero, Ignacio Meyer, Javier Llano, Melanie Parejo, Roberto Santamaría y Sonia Durán Guarasa. Este grupo tendrá un peso equivalente al combinado de la audiencia y el jurado demoscópico en la determinación del vencedor.

Roberto Santamaría, portavoz del jurado
Roberto Santamaría, portavoz del jurado del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

¿Cómo votar en el Benidorm Fest 2026?

A la hora de ejercer su voto, el público, que cuenta con un 25%, tiene a su disposición tres vías: las tradicionales llamadas telefónicas, los mensajes SMS y la app RTVE Play, que permite votar de manera gratuita. Mientras las dos primeras opciones mantienen el esquema convencional de voto de pago, el uso de la aplicación supone un incentivo para fomentar la participación sin coste.

Para poder utilizar esta opción, es necesario descargarse RTVE Play, disponible tanto en Google Play Store como en App Store, y completar un registro sin ningún tipo de gasto añadido. Quienes opten por esta modalidad podrán votar a su candidato favorito en la gala final una vez que comience la retransmisión en directo.

Los favoritos del Benidorm Fest 2026

De cara a la final, los participantes que optan al triunfo y la Sirenita de Oro son: Kenneth, Izan Llunas, María León junto a Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr, Miranda! y Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha.

Primeras imágenes de las actuaciones
Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

En este contexto, destacan como favoritos provisionales figuras como Rosalinda Galán, cuya propuesta Mataora ha sobresalido gracias a su estética de copla oscura y apabullante teatralidad. Otro nombre con notables apoyos es Kenneth, que ha conseguido impresionar con una actuación urbana envuelta en un despliegue de fuego y energía con Los ojos no mienten.

A su vez, Izan Llunas ha generado expectación al fusionar elementos clásicos y modernos en ¿Qué vas a hacer?, una interpretación de lo más vistosa y solvente gracias a su carisma. En paralelo, el pegadizo tema presentado por Tony Grox y Lucycalis, T Amaré, se ha convertido en un fenómeno viral, lo que les coloca en una posición de privilegio de cara a la cita definitiva.

Temas Relacionados

Benidorm FestBenidorm Fest 2026RTVETVETelevisión EspañaMúsica EspañaCantantesEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

‘Cumbres borrascosas’ no es tan mala como parecía: una visión distinta, provocadora y ‘sexy’ del clásico literario, con un magnético Jacob Elordi

La adaptación de la novela de Emily Brontë a cargo de Emmerald Fennell, es una película en la que estalla el binomio amor y muerte y se convierte en un delirio estético que reinventa el melodrama

‘Cumbres borrascosas’ no es tan

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Los liderazgos y las listas vuelven a ser los mayores impedimentos para fuerzas que comparten programa electoral en asuntos centrales

Si se parece a Sumar,

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Ofrece 194.000 euros por una vivienda y unos terrenos en Ibiza que pueden costar dos millones. En el listado hay viviendas en Madrid, fincas en Tarifa, garajes en Marbella y pisos de lujo en Marbella y Sotogrande. La Audiencia Nacional debe autorizarlo

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6

Javier Ambrossi, sobre el ‘Benidorm Fest’ como plataforma para nuevos talentos: “Los artistas que han salido tienen carreras grandísimas”

El también director de cine debuta como presentador del festival de RTVE y cuenta a ‘Infobae’ su estrecho vínculo con la música

Javier Ambrossi, sobre el ‘Benidorm

La importancia de una ayuda universal por hijo cuando se cría en solitario: “Cobro un subsidio de 400 euros y mi hija mayor paga el alquiler”

La tasa de pobreza infantil alcanza el 45,8% en los hogares monoparentales, frente al 22,5% de las familias que cuentan con dos adultos. ‘Infobae’ habla con Patricia Morán, que cría sola a sus cuatro hijos

La importancia de una ayuda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Si se parece a Sumar,

Si se parece a Sumar, habla como Sumar y lo lidera Yolanda Díaz: la izquierda vuelve a enredarse y apunta a las generales más fragmentada que en 2023

Una inmobiliaria aragonesa ofrece 6 millones por las 44 propiedades del líder de la trama Gürtel: incluido un chalé de lujo en Ibiza pagado con dinero desviado de la visita del Papa

Hacienda detecta casi un millón en pagos de gasísticas y más de 150 cheques desconocidos en el ‘caso Montoro’

El nuevo embajador de Trump aterrizará en Madrid con la misión de “revertir el error” de Sánchez de negarse a aumentar el gasto militar

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

ECONOMÍA

Las mujeres pensionistas cobran 5.300

Las mujeres pensionistas cobran 5.300 euros menos que los hombres: la brecha de género se dispara del 19% al 24% tras la jubilación

Los países del Mercosur avanzan en el acuerdo comercial con UE: las exigencias de Bruselas para que salga adelante

La justicia obliga a volver a repartir una herencia y anula la donación de inmuebles de una madre a su hija por vulnerar las legítimas

Yolanda Díaz y los sindicatos firmarán el lunes la subida del SMI y se espera que el Consejo de Ministros lo apruebe el martes

El Gobierno anuncia nuevos fondos ICO y el PP los tilda de “humo y propaganda” por no haber agotado los 34.000 millones de ‘Next Generation’

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa