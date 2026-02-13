Estos son los finalistas del Benidorm Fest 2026, elegidos tras una segunda semifinal que eleva el nivel de la primera: de Rosalinda Galán a Mayo

Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

La segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 ha dejado el listado definitivo de finalistas que este sábado 14 de febrero competirán por el trofeo de la sirenita. Esta noche, de los nueve participantes que han defendido sus propuestas en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm, solo seis han logrado avanzar a la gran final, uniéndose así a los nombres confirmados tras la primera semifinal: Kenneth, Izan Llunas, María León con Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys y Mikel Herzog Jr.

La gala ha contado una vez más con la presentación de Javier Ambrossi, Jesús Vázquez e Inés Hernánd y se ha emitido en directo, brindando una velada cargada de variedad musical, con grandes escenografías que han aumentado el nivel de lo vivido en la primera. En esta ocasión ha habido puestas en escena muchísimo más efectistas y con elementos muy originales.

Miranda! y Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha se han clasificado en la final, mientras que, KU Minerva, Atyat y Funambulista se suman a Greg Taro, Dora y Marlon Collins y Luna Ki, por lo que se quedan fuera de la gala definitiva y no optarán a la victoria.

La banda argentina Miranda! comparte sus sensaciones en el Benidorm Fest junto a Rayden. Hablan sobre el compañerismo en el festival y su deseo de conquistar al público español y el consejo clave: disfrutar el momento.

La decisión final ha recaído en un 50% sobre el jurado profesional y el otro 50% se ha dividido entre el público general y el voto demoscópico. El jurado ha elegido a The Quinquis, Asha, Miranda! y Bailamamá, Mayo, Dani J y Rosalinda Galán. El voto del público se lo han llevado Miranda! y Bailamamá, Mayo, Funambulista, Atyat, Rosalinda Galán y Asha.

La segunda semifinal del Benidorm Fest 2026

La gala ha comenzado con la actuación de Asha, quien ha presentado Turista ha transportado al público a bordo de un tren amarillo. Este elemento escénico se ha convertido en el punto central de la actuación, permitiendo a la artista interactuar con bailarines. Con reminiscencias a los 90, KU Minerva ha defendido No volveré a llorar, una propuesta en la que la artista ha transformado la nostalgia en una declaración de superación personal. La interpretación ha comenzado dentro de una plataforma acristalada, completamente rodeada de cadenas, en una metáfora visual de sentirse atrapada.

Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Funambulista ha apostado por una propuesta directa con Sobran gilipoll**as. Rodeado de su banda y con todos los instrumentos en directo, la actuación ha estado marcada por tiras LED colgadas del techo y un vestuario de tonos grises, lo que ha aportado un contraste visual dinámico al conjunto. Por su parte, Dani J ha traído la bachata al festival con Bailándote. La escenografía ha girado en torno a una estructura metálica con escaleras, donde el artista, acompañado de su cuerpo de baile, ha buscado conquistar a una bailarina vestida de blanco.

The Quinquis, formación compuesta por Marcos Miranda, Maxi y Reys, han presentado Tú no me quieres, un tema nacido del despecho y con marcada influencia de la cultura de garaje. La actuación ha finalizado con una moto voladora que no ha quedado tan llamativa en televisión como en vivo. Atyat ha apostado por el baile y sus raíces egipcias con Dopamina, donde la pirotecnia, el fuego y una potente carga sensual han sido protagonistas.

Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

La teatralidad de Rosalinda Galán

Rosalinda Galán ha llevado la copla al concurso con Mataora, una canción que narra la historia de Carmen, personaje central de la novela de Prosper Mérimée. La escenografía ha estado dominada completamente por los colores blanco y rojo, en un juego de luces y sombras que ha reforzado el dramatismo y la pasión del relato.

Mayo ha recurrido a los vaqueros como elemento central tanto en la escenografía como en el vestuario, lo que ha concedido coherencia e identidad visual a su propuesta y a la de su cuerpo de baile. La gala ha sido clausurada por el dúo Miranda! junto a Bailamamá, interpretando juntos Despierto amándote, cerrando la noche con un número que ha destacado por su surrealismo camp al simular una tienda de colchones.