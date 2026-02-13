Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026: Kitai, The Quinquis, Izan Llunas o Dani J abrirán la gala

Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

El grupo de finalistas que optarán al trofeo de la sirenita en la final del Benidorm Fest 2026 ya ha sido definido tras la celebración de la segunda semifinal. El evento, que ha tenido lugar en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm este jueves, ha seleccionado a seis nuevos artistas que se suman a los ya elegidos en la primera ronda.

Así, el próximo sábado 14 de febrero, el escenario acogerá las actuaciones de Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Miranda! junto a Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha. No obstante, todavía quedaba por saber el orden de actuación con la mano inocente de Nebulossa.

RTVE ha realizado el sorteo que define la escaleta de la gala esta misma mañana de viernes 13 de febrero. Para repartir a la perfección el dinamismo de la gala, las posibilidades del sorteo han sido “primera mitad”, “segunda mitad” o “elección de la dirección”. De esta manera, los participantes ya tienen todo listo para repetir sus actuaciones, aunque el objetivo ya no será el pase a la final, sino que buscarán la victoria u otro de los tres premios, como el de Televisa o Spotify.

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026

En la primera mitad concursarán Kitai, The Quinquis, Izan Llunas y Dani J mientras que para la segunda encontraremos a María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán. La dirección artística elegirá las posiciones de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! con Bailamamá. A las 12:00 horas habrá una nueva rueda de prensa en la que se desvelará el running order.

Las actuaciones de la primera semifinal

Kitai, con El amor te da miedo, ofreció una entrada cargada de energía marcada por una cámara en ojo de pez. A continuación, María León y Julia Medina interpretaron Las Damas y el Vagabundo, mediante una mezcla de brillo y color con un mensaje de empoderamiento femenino, todo ello con un giro rockero con sus guitarras.

Izan Llunas aprovechó la ocasión para rendir tributo al legado familiar con tintes vintage en ¿Qué vas a hacer?, un número repleto de baile. Tony Grox y Lucycalys, con T Amaré, lograron convertir el escenario en un evocador patio andaluz con reminiscencias de club, rodeado por un grupo de bailarines.

La intensidad alcanzó su punto álgido con la actuación de Mikel Herzog Jr. y su tema Mi Mitad, donde buscó la emoción centrando toda la atención en la voz. Finalmente, Kenneth cerró la primera semifinal rodeado de efectos de fuego en Los ojos no mienten, poniendo el broche de oro a una gala marcada por la variedad escénica.

Las actuaciones de la segunda semifinal

La segunda gala ha abierto con la propuesta de Asha, quien presentó Turista, llevando al público a viajar metafóricamente a bordo de un tren amarillo. En esta cita, Dani J incorporó los ritmos de la bachata con Bailándote. Su número giraba en torno a una estructura metálica con escaleras, sobre la que, acompañado por su cuerpo de baile, ha intentado conquistar a una de las bailarinas.

The Quinquis, con Tú no me quieres, apostaron por un tema influido por la cultura musical de garaje y barrio. Su cierre escénico ha venido dado por una moto voladora. Por su parte, Rosalinda Galán ha elegido la copla para sorprender con Mataora, sobre un fondo escenográfico de sombras dominado por el blanco y el rojo.

Mayo ha encontrado en los vaqueros su seña de identidad para la puesta en escena y el vestuario, dotando así de coherencia visual tanto a él como a su elenco de bailarines. Finalmente, el cierre de la segunda semifinal corrió a cargo del dúo Miranda! y Bailamamá, quienes han apostado por la comedia en Despierto amándote, simulando una tienda de colchones sobre el escenario para despedir la velada.

