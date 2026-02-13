España

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026: Kitai, The Quinquis, Izan Llunas o Dani J abrirán la gala

Entre los finalistas que optan al trofeo de la sirenita el próximo sábado 14 de febrero se encuentran Mayo, Asha, Izan Llunas o Miranda! y Bailamamá, entre otros

Guardar
Primeras imágenes de las actuaciones
Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

El grupo de finalistas que optarán al trofeo de la sirenita en la final del Benidorm Fest 2026 ya ha sido definido tras la celebración de la segunda semifinal. El evento, que ha tenido lugar en el Palau d’Esports L’Illa de Benidorm este jueves, ha seleccionado a seis nuevos artistas que se suman a los ya elegidos en la primera ronda.

Así, el próximo sábado 14 de febrero, el escenario acogerá las actuaciones de Kenneth, Izan Llunas, María León y Julia Medina, Kitai, Tony Grox y Lucycalys, Mikel Herzog Jr., Miranda! junto a Bailamamá, Dani J, Mayo, Rosalinda Galán, The Quinquis y Asha. No obstante, todavía quedaba por saber el orden de actuación con la mano inocente de Nebulossa.

RTVE ha realizado el sorteo que define la escaleta de la gala esta misma mañana de viernes 13 de febrero. Para repartir a la perfección el dinamismo de la gala, las posibilidades del sorteo han sido “primera mitad”, “segunda mitad” o “elección de la dirección”. De esta manera, los participantes ya tienen todo listo para repetir sus actuaciones, aunque el objetivo ya no será el pase a la final, sino que buscarán la victoria u otro de los tres premios, como el de Televisa o Spotify.

El participante del Benidorm Fest, Kenneth, nos cuenta sus primeras impresiones del festival. Asegura estar "disfrutando a tope" y que la experiencia ha superado todas sus expectativas.

Orden de actuación de la final del Benidorm Fest 2026

En la primera mitad concursarán Kitai, The Quinquis, Izan Llunas y Dani J mientras que para la segunda encontraremos a María León y Julia Medina, Kenneth, Mikel Herzog Jr. y Rosalinda Galán. La dirección artística elegirá las posiciones de Mayo, Tony Grox y Lucycalys, Asha y Miranda! con Bailamamá. A las 12:00 horas habrá una nueva rueda de prensa en la que se desvelará el running order.

Las actuaciones de la primera semifinal

Kitai, con El amor te da miedo, ofreció una entrada cargada de energía marcada por una cámara en ojo de pez. A continuación, María León y Julia Medina interpretaron Las Damas y el Vagabundo, mediante una mezcla de brillo y color con un mensaje de empoderamiento femenino, todo ello con un giro rockero con sus guitarras.

Las actuaciones de la primera
Las actuaciones de la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Izan Llunas aprovechó la ocasión para rendir tributo al legado familiar con tintes vintage en ¿Qué vas a hacer?, un número repleto de baile. Tony Grox y Lucycalys, con T Amaré, lograron convertir el escenario en un evocador patio andaluz con reminiscencias de club, rodeado por un grupo de bailarines.

La intensidad alcanzó su punto álgido con la actuación de Mikel Herzog Jr. y su tema Mi Mitad, donde buscó la emoción centrando toda la atención en la voz. Finalmente, Kenneth cerró la primera semifinal rodeado de efectos de fuego en Los ojos no mienten, poniendo el broche de oro a una gala marcada por la variedad escénica.

El cantante Kenneth durante su
El cantante Kenneth durante su actuación en la primera semifinal del Benidorm Fest 2026 que se celebró este martes. EFE/RTVE/Roberto Moreno SÓLO USO EDITORIAL, PERMITIDO SU USO SÓLO EN RELACIÓN A LA INFORMACIÓN QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Las actuaciones de la segunda semifinal

La segunda gala ha abierto con la propuesta de Asha, quien presentó Turista, llevando al público a viajar metafóricamente a bordo de un tren amarillo. En esta cita, Dani J incorporó los ritmos de la bachata con Bailándote. Su número giraba en torno a una estructura metálica con escaleras, sobre la que, acompañado por su cuerpo de baile, ha intentado conquistar a una de las bailarinas.

The Quinquis, con Tú no me quieres, apostaron por un tema influido por la cultura musical de garaje y barrio. Su cierre escénico ha venido dado por una moto voladora. Por su parte, Rosalinda Galán ha elegido la copla para sorprender con Mataora, sobre un fondo escenográfico de sombras dominado por el blanco y el rojo.

Primeras imágenes de las actuaciones
Primeras imágenes de las actuaciones de la segunda semifinal del Benidorm Fest 2026 (RTVE)

Mayo ha encontrado en los vaqueros su seña de identidad para la puesta en escena y el vestuario, dotando así de coherencia visual tanto a él como a su elenco de bailarines. Finalmente, el cierre de la segunda semifinal corrió a cargo del dúo Miranda! y Bailamamá, quienes han apostado por la comedia en Despierto amándote, simulando una tienda de colchones sobre el escenario para despedir la velada.

*En elaboración

Temas Relacionados

Benidorm Fest 2026Benidorm FestRTVETVEMúsica EspañaCantantesTelevisión EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

Últimas Noticias

La reina Letizia se salta el protocolo en el Palacio de la Zarzuela: su cariñoso gesto con Claudia Tecglen

El emotivo encuentro de la esposa de Felipe VI con la galardonada con el Premio Princesa de Girona 2022 ha demostrado la estrecha relación que ambas mantienen

La reina Letizia se salta

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 1 de este 13 febrero

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la posibilidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Comprobar Super Once: los resultados

El sistema que está ganando terreno en las cocinas por encima de la vitrocerámica o la inducción

La alternativa es mucho más eficiente, rápida y además reduce el riesgo de accidentes o quemaduras

El sistema que está ganando

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio físico es un arma muy potente para prevenir el cáncer”

El especialista destaca cómo la actividad física regular mejora la respuesta inmune y la tolerancia a los tratamientos oncológicos

José Abellán, cardiólogo: “El ejercicio

Juan Natex, experto en sueño: “Si duermes 7 u 8 horas y te levantas cansado, puede ser que estés cometiendo este error sin darte cuenta”

La forma en que el cuerpo se posiciona durante la noche influye directamente en la calidad del descanso y el bienestar al despertar

Juan Natex, experto en sueño:
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Ejército del Aire prepara

El Ejército del Aire prepara para el combate a uno de sus aviones A400M con el sistema antimisiles ‘InShield’

Castilla y León da el pistoletazo de salida a sus elecciones autonómicas: qué se vota, cuántos escaños hay y quiénes se presentan

Acciona echa un pulso al Gobierno tras parar la mayor obra de Andalucía: un perito y un notario para certificar trabajos “figuren o no en el proyecto”

Las condiciones “tercermundistas” en la que viven los perros de la Guardia Civil en Barajas: humedades, espacio reducido y sin mantenimiento

Hacienda invierte 198.000 euros en 16 asientos especiales hechos en Suecia para proteger las espaldas de los agentes que persiguen a los narcos a 120 kilómetros por hora

ECONOMÍA

La siniestralidad laboral deja 735

La siniestralidad laboral deja 735 muertos en accidentes de trabajo en 2025

La afiliación extranjera cae un 1,5% en enero pero el número de trabajadores foráneos se mantiene por encima de los tres millones

El IPC cae hasta el 2,3% en enero y alcanza su nivel más bajo desde junio con la luz y la gasolina a la baja

Sebastián Ramírez, abogado laboralista: “Cuidado, una captura de pantalla puede no servirte en un juicio”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

DEPORTES

El polémico gol anulado a

El polémico gol anulado a Cubarsí durante el partido de Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona: seis minutos de revisión del VAR

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el FC Barcelona en Copa del Rey

El Atlético de Madrid brilla en el Metropolitano y aplasta al FC Barcelona con una amplia goleada en Copa del Rey

El precoz cambio de Hansi Flick en el minuto 36 con el que intentó frenar la goleada del Atlético de Madrid

La selección española ya conoce a sus primeros rivales en la Nations League: Croacia, Inglaterra y República Checa