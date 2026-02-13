Garbanzos con pencas de acelga y arroz, un plato de la cocina de siempre tan reconfortante como saludable

La cocina de siempre, la de las abuelas, la del fuego lento, las cocciones en tiempos largos y los ingredientes humildes. Un concepto idealizado, sí, pero que nos anima a echar la vista atrás y rebuscar en el recetario tradicional hasta encontrar delicias como este potaje de garbanzos con pencas de acelga y arroz. Un plato que se cocina con paciencia y cariño, con ingredientes económicos y accesibles, que preparamos sin necesidad de carnes ni pescados.
Este plato tan completo nos proporciona fibra y minerales gracias al uso de la verdura y de los garbanzos, vitamina B e hidratos de carbono gracias a la presencia de esta legumbre y, además, proteína completa que resulta de mezclar los garbanzos con un cereal como es el arroz. En definitiva, un plato único, muy completo y saludable, que vale la pena recuperar en días de frío en los que buscamos el confort del fuego lento.
Receta de garbanzos con pencas de acelga y arroz
En este guiso tradicional de cuchara, los garbanzos se cocinan lentamente junto a las pencas de acelga, el arroz y las verduras, un proceso a fuego lento que logra que los sabores se integren y la textura del plato sea cremosa, pero con el grano de arroz y los garbanzos enteros.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas.
- Preparación: 20 minutos.
- Cocción: 1 hora y 40 minutos.
Ingredientes
- 300 g de garbanzos secos
- 1 manojo de acelgas (solo las pencas y algunas hojas)
- 2 patatas medianas
- 1 zanahoria
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 1 puerro
- 1 tomate maduro
- 80 g de arroz redondo
- 1 hoja de laurel
- Sal al gusto
- Pimienta al gusto
- Aceite de oliva virgen extra (3 cucharadas)
- Agua (suficiente para cubrir)
Cómo hacer garbanzos con pencas de acelga y arroz, paso a paso
- Pon los garbanzos en remojo la noche anterior con agua templada y sal.
- Pela y corta la cebolla, el ajo, la zanahoria y el puerro en trozos pequeños.
- En una olla grande, añade los garbanzos escurridos y cúbrelos con agua limpia.
- Incorpora la cebolla, el ajo, la zanahoria, el puerro, el tomate pelado y troceado y la hoja de laurel.
- Lleva a ebullición y desespuma. Baja el fuego y cuece a fuego lento 1 hora.
- Mientras tanto, lava bien las pencas de acelga. Corta en trozos y reserva algunas hojas.
- Pela y corta las patatas en dados.
- Cuando los garbanzos estén casi tiernos, añade las pencas, las hojas de acelga y las patatas.
- Rectifica de sal y pimienta. Cocina 20 minutos más.
- Añade el arroz y un chorrito de aceite de oliva.
- Remueve con frecuencia para que el arroz no se pegue. Cocina 15-18 minutos hasta que el arroz esté en su punto y, si necesitas añadir más líquido, hazlo con agua caliente.
- Ajusta de sal si es necesario y sirve bien caliente.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde para 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Proteína: 12-14 g
- Hidratos de carbono: 40-45 g
- Grasas: 6-8 g
- Fibra: 8-10 g
- Calorías: 320-350 kcal
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En la nevera, en recipiente hermético, aguanta 3-4 días. Se puede congelar (sin la patata para que no se deshaga) hasta 2 meses.