Garbanzos con pencas de acelga y arroz, un plato de la cocina de siempre tan reconfortante como saludable

Este plato nos proporciona fibra y minerales, también hidratos de carbono y proteína completa gracias a la mezcla de legumbres y cereales

Garbanzos con pencas de acelga
Garbanzos con pencas de acelga y arroz, una receta reconfortante y saludable (Freepik)

La cocina de siempre, la de las abuelas, la del fuego lento, las cocciones en tiempos largos y los ingredientes humildes. Un concepto idealizado, sí, pero que nos anima a echar la vista atrás y rebuscar en el recetario tradicional hasta encontrar delicias como este potaje de garbanzos con pencas de acelga y arroz. Un plato que se cocina con paciencia y cariño, con ingredientes económicos y accesibles, que preparamos sin necesidad de carnes ni pescados.

Este plato tan completo nos proporciona fibra y minerales gracias al uso de la verdura y de los garbanzos, vitamina B e hidratos de carbono gracias a la presencia de esta legumbre y, además, proteína completa que resulta de mezclar los garbanzos con un cereal como es el arroz. En definitiva, un plato único, muy completo y saludable, que vale la pena recuperar en días de frío en los que buscamos el confort del fuego lento.

Receta de garbanzos con pencas de acelga y arroz

En este guiso tradicional de cuchara, los garbanzos se cocinan lentamente junto a las pencas de acelga, el arroz y las verduras, un proceso a fuego lento que logra que los sabores se integren y la textura del plato sea cremosa, pero con el grano de arroz y los garbanzos enteros.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas.
    • Preparación: 20 minutos.
    • Cocción: 1 hora y 40 minutos.

Ingredientes

  • 300 g de garbanzos secos
  • 1 manojo de acelgas (solo las pencas y algunas hojas)
  • 2 patatas medianas
  • 1 zanahoria
  • 1 cebolla
  • 2 dientes de ajo
  • 1 puerro
  • 1 tomate maduro
  • 80 g de arroz redondo
  • 1 hoja de laurel
  • Sal al gusto
  • Pimienta al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra (3 cucharadas)
  • Agua (suficiente para cubrir)

Cómo hacer garbanzos con pencas de acelga y arroz, paso a paso

  1. Pon los garbanzos en remojo la noche anterior con agua templada y sal.
  2. Pela y corta la cebolla, el ajo, la zanahoria y el puerro en trozos pequeños.
  3. En una olla grande, añade los garbanzos escurridos y cúbrelos con agua limpia.
  4. Incorpora la cebolla, el ajo, la zanahoria, el puerro, el tomate pelado y troceado y la hoja de laurel.
  5. Lleva a ebullición y desespuma. Baja el fuego y cuece a fuego lento 1 hora.
  6. Mientras tanto, lava bien las pencas de acelga. Corta en trozos y reserva algunas hojas.
  7. Pela y corta las patatas en dados.
  8. Cuando los garbanzos estén casi tiernos, añade las pencas, las hojas de acelga y las patatas.
  9. Rectifica de sal y pimienta. Cocina 20 minutos más.
  10. Añade el arroz y un chorrito de aceite de oliva.
  11. Remueve con frecuencia para que el arroz no se pegue. Cocina 15-18 minutos hasta que el arroz esté en su punto y, si necesitas añadir más líquido, hazlo con agua caliente.
  12. Ajusta de sal si es necesario y sirve bien caliente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Proteína: 12-14 g
  • Hidratos de carbono: 40-45 g
  • Grasas: 6-8 g
  • Fibra: 8-10 g
  • Calorías: 320-350 kcal

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, en recipiente hermético, aguanta 3-4 días. Se puede congelar (sin la patata para que no se deshaga) hasta 2 meses.

