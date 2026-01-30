España

El IPC arranca el año moderándose cinco décimas hasta el 2,4%, su nivel más bajo en siete meses

La caída de precios de los carburantes y una subida más ligera de la luz en enero justifican el descenso más pronunciado en el Índice de Precios de Cosnumo (IPC) desde marzo de 2025

Cuando los ingresos no aumentan al mismo ritmo que los precios: los españoles pierden hasta 1.200 euros de poder de compra por la inflación.

El año ha comenzado con una primera lectura de la inflación del 2,4% para enero, cinco décimas por debajo de la tasa marcada el mes anterior, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra, además de tratarse del nivel más bajo del Índice de Precios de Consumo (IPC) desde el pasado mes de junio, responde a la evolución de los carburantes y el precio de la luz, de acuerdo con el organismo dependiente del Ministerio de Economía.

En concreto, el INE explica que, según los datos prelimares utilizados para el cálculo del indicador adelantado, el coste de la electricidad ha aumentado en enero de 2026, pero el incremento ha sido moderado en comparación con el alza de 2025. Por su parte, la categoría que agrupa gasolina, diésel y lubricantes para vehículos, entre otros, se ha abaratado este mes, contrastando con el encarecimiento registrado hace un año

Tras cerrar octubre en su nivel más alto en 16 meses con un 3,1%, la tasa interanual del IPC adoptó una tendencia a la baja que encadena ya tres meses consecutivos. Desde el Ministerio han celebrado este hito, que señalan como un indicio del buen comportamiento de la inflación y su acercamiento al objetivo del 2% establecido por el Banco Central Europeo (BCE). La cartera dirigida por Carlos Cuerpo subraya que este alivo frente a los intensos encarecimientos de años anteriores “permite a las familias seguir ganando poder adquisitivo”, según recoge la agencia Europa Press.

Los precios caen un 0,4% respecto a diciembre

En cuanto a la inflación subyaciente, que excluye productos energéticos y alimentos no elaborados por su alta volatilidad, la estimación más reciente se sitúa en un 2,6% anual. El Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA), que permite comparar la inflación española con la de otros países europeos, también presenta un descenso. La tasa anual estimada para enero se sitúa en el 2,5%, es decir, cinco décimas menos que el mes anterior.

En el caso concreto del IPCA subyacente, los datos muestran una variación anual estimada del 2,8%. Por otro lado, la evolución mensual presenta señales de moderación. El indicador adelantado del IPC muestra que los precios de consumo han bajado un 0,4% respecto a diciembre, mientras que la variación mensual estimada del IPCA alcanza el -0,7%. Este retroceso en los precios mensuales suele estar relacionado con factores estacionales o ajustes de inicio de año.

Nueva metodología de cálculo

Con el avance de los datos de enero, el INE estrena su nueva base 2025 del IPC. Esta actualización implica cambios clave: una nueva clasificación internacional de productos, revisión de la cesta de la compra y ajuste de ponderaciones. La modificación responde a las exigencias europeas, adelantando su aplicación un año y sumando un grupo más en el IPC, que pasa de doce a trece, con nuevas subclases y cambios en el contenido de cuatro grupos principales.

Varios clientes en un supermercado. (GUILLERMO MENDO / CORTESÍA)

La cesta de la compra incorpora productos como aguacates o arándanos y elimina otros ya poco representativos, aumentando de 462 a 487 referencias. Además, el INE reajusta las ponderaciones según los hábitos de consumo actuales, basándose en datos de la Contabilidad Nacional y encuestas de hogares. Estas mejoras buscan reflejar de forma más precisa los cambios en el consumo y la economía.

