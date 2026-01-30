El PP critica que al Gobierno se le esté "atragantando" el IPC y que "España lidere el índice de miseria"

La afirmación de que cada vez más empleos se asocian con la pobreza y la percepción de que una familia con dos ingresos no logra cubrir sus necesidades mensuales encabezan los recientes señalamientos sobre la actual coyuntura económica en España. Estas declaraciones aparecen en un contexto en el que la oposición señala un deterioro generalizado en la calidad de vida y el peso de factores como el incremento de los costes básicos y el desempleo. Según consignó Europa Press, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del Partido Popular (PP), Alma Ezcurra, denunció que el aumento de precios en España sobrepasa al de otros países de la Unión Europea y agrava la situación de numerosas familias.

Durante una entrevista en "Las mañanas de RNE", recogida por Europa Press, Ezcurra refirió que el Índice de Precios de Consumo (IPC) para enero se ubicó en 2,4 por ciento, cifra que evalúa como un signo de que el Gobierno liderado por Pedro Sánchez encuentra dificultades para gestionar el impacto de la inflación. Comparó estos datos con otras economías del entorno, afirmando que "el IPC medio de los socios europeos es un 25 por ciento menor" que el español. Según Europa Press, la representante del PP señaló que la escalada de los precios afecta especialmente a los productos y servicios esenciales, donde subrayó un aumento del 20 por ciento en vivienda, agua y energía, y del 41 por ciento en alimentos, cifras que robustecen la crítica al Ejecutivo.

La combinación de estos incrementos, junto con la baja en la generación de empleo y la presión fiscal, fue presentada por Ezcurra, de acuerdo con Europa Press, como causas directas del encarecimiento de la vida en el país. Sostuvo que la incidencia del desempleo y los impuestos crecientes contribuyen a que España lidere, en este momento, lo que denominó como "índice de miseria" en la Unión Europea.

En cuanto a las previsiones de crecimiento económico anunciadas por el Gobierno, Ezcurra apuntó que el Producto Interno Bruto (PIB) podría repuntar en 2025 hasta un 2,8 por ciento, pero matizó que "la economía de España puede crecer pero, si no crece la economía de los españoles, mal vamos". Utilizó de ejemplo las dificultades que enfrenta la clase media, insistiendo en que está "desapareciendo" desde el inicio de la gestión de Pedro Sánchez. Según la información publicada por Europa Press, la eurodiputada atribuye a esta transformación la erosión de una base social indispensable para la estabilidad nacional.

Ezcurra incidió en la importancia de la propiedad privada y la autonomía de los ciudadanos respecto al Estado, advirtiendo sobre los riesgos de caídas en los niveles de independencia y aportación de las personas. De acuerdo con Europa Press, la portavoz del PP añadió que la pérdida de clase media socava opciones de progreso y debilita los cimientos de una nación.

Consultada sobre la reciente propuesta para aumentar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Ezcurra manifestó sus reservas acerca de la motivación real de estas medidas, atribuyéndolas a intenciones de "distraer" la atención pública o de responder a intereses de los aliados políticos de la coalición de Gobierno, específicamente Sumar. Remarcó que el SMI es el salario más frecuente, lo que, a su juicio, pone en duda la preocupación efectiva del Ejecutivo por la situación salarial de los trabajadores. Europa Press informó que la vicesecretaria también cuestionó si estas políticas realmente repercuten en mejoras estructurales para la población activa.

En relación con el decreto ómnibus sobre el denominado "escudo social", el PP reiteró su postura de votar en contra, según explicó la dirigente popular. Ezcurra criticó que el presidente Sánchez difundiera un vídeo en el que arremetía contra el PP horas antes de la celebración de la votación parlamentaria. Según recogió Europa Press, Ezcurra acusó al Gobierno de utilizar a los jubilados "como rehenes" en la disputa política y para garantizar la supervivencia política del presidente. Subrayó que el PP apoya la actualización de las pensiones, aunque plantea su respaldo solo en el caso de que se tramite mediante un "decreto limpio", es decir, desvinculado de la moratoria en los desahucios, asunto que generó diferencias en la última votación celebrada el martes.

Europa Press reportó que en las declaraciones de Alma Ezcurra se enfatiza la demanda de claridad y diferenciación en las políticas sociales y económicas, reafirmando la negativa del PP a apoyar medidas que agrupen iniciativas dispares en un solo paquete legislativo. La eurodiputada remarcó la disposición de su partido para votar a favor del aumento de las pensiones, siempre que este se trate de manera separada de otras cuestiones que consideran ajenas a la protección de los jubilados.

Con estas posiciones, la oposición reivindica la necesidad de un debate más específico y segmentado sobre cada medida económica y social, mientras responsabiliza al Ejecutivo de no enfrentar con efectividad las consecuencias del incremento del coste de vida y el desempleo, alertando sobre el impacto de estas circunstancias en el bienestar de los ciudadanos españoles. Las declaraciones recogidas por Europa Press reflejan el clima de confrontación política en torno a las respuestas oficiales al deterioro económico y social.