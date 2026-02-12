España

Los romanos utilizaban sus propios excrementos como cataplasma para tratar las infecciones

El hallazgo de restos fecales en el interior de una vasija de hace 2.000 años confirma los escritos de médicos como Galeno o Plinio el Viejo

Guardar
Antiguas letrinas romanas de Ostia
Antiguas letrinas romanas de Ostia (Wikimedia Commons)

Pensar en Roma es pensar en el coliseo, en acueductos, en una mitología calcada de la de los griegos, en generales como Julio César o gladiadores como Espartaco. Solo si dejamos a un lado la magnificencia de sus monumentos y los nombres propios podremos descubrir cómo era el día a día del pueblo romano: qué comían, a qué se dedicaban, cómo se divertían, qué les hacía llorar, qué les parecía divertido... y ahora sabemos qué hacían con sus excrementos.

Para hablar de las heces de los romanos hay que volver momentáneamente a los nombres en mayúscula: Hipócrates, Plinio el Viejo o Galeno de Pérgamo. Todos ellos tienen en común haber sido grandes médicos (el primero de ellos lo fue durante la Grecia de Pericles) y haber recopilado los beneficios que tenían los excrementos para la salud.

Los antiguos romanos utilizaban las heces, las propias y las de algunos animales, para tratar afecciones relacionadas con inflamaciones, infecciones o problemas reproductivos. En particular, los escritos de Galeno contienen una veintena de referencias a preparados medicinales con materia fecal, haciendo incluso mención al valor terapéutico de las heces infantiles, siempre que procedieran de niños alimentados siguiendo una dieta específica.

Los escritos de estos médicos se sustentan gracias a la evidencia arqueológica. En el Museo de Arqueología de Bergama, una ciudad turca ubicada en la costa del mar Egeo, se han identificado restos de materia fecal en el interior de un frasco de 2.000 años de antigüedad. Este tipo de vasijas se conocían como unguentarium y son piezas alargadas en las que se guardaban perfumes y demás productos cosméticos.

Restos fecales hallados en el
Restos fecales hallados en el interior de un unguentarium en el Museo de Arqueología de Bergama de Turquía (Atila et al., Journ. Arch. Sci. Rep., 2026)

Los resultados de este hallazgo han sido publicados en la Journal of Archaeological Science: Reports y ponen de manifiesto el uso de excrementos como cataplasmas. Según ha detallado el arqueólogo turco Cenker Atila, a los restos fecales se le añadían una serie de hierbas, como el tomillo, para disimular el desagradable olor que emanaban.

De la cataplasma romano al trasplante fecal

La frontera entre el empleo cosmético, sanitario e incluso mágico de los ungüentos era, según argumentan los autores de la investigación, difusa en aquella época. “Las fuentes antiguas dejan claro que los límites entre el uso cosmético y medicinal eran fluidos, y que los ungüentos solían borrar la distinción entre curación, higiene y magia”, explican.

Aunque este tipo de tratamientos se mantuvo intacto hasta la Edad Media, a partir del siglo XVIII la medicina occidental desechó esta práctica. La razón reside en que el contacto directo con estas sustancias comportaba riesgos bastante notables, debido a la transmisión de patógenos peligrosos a través de las heces.

Sin embargo, las heces como una herramienta terapéutica no han desaparecido por completo. En la actualidad, los trasplantes de microbiota fecal constituyen procedimientos experimentales sometidos a cribados rigurosos, orientados a combatir enfermedades tan diversas como la depresión, la diabetes, los trastornos cardiovasculares o las infecciones causadas por bacterias resistentes. No obstante, el procedimiento todavía se considera experimental, puesto que conlleva sus propios riesgos. En ocasiones muy excepcionales, puede resultar letal.

Temas Relacionados

RomaRomanosInfeccionesExcrementosEnfermedades y MedicamentosEnfermedades y Medicamentos EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Sigue en directo la última hora de la borrasca Nils en España: La UME sale de la base aérea de Torrejón para asistir en las inundaciones de Ciudad Real

Las intensas condiciones meteorológicas asociadas a la borrasca Nils han comenzado a manifestarse en España y la Aemet lanza un alerta roja

Sigue en directo la última

Pablo Motos tilda de “comentario desafortunado” el insulto de Rosa Belmonte a Sarah Santaolalla en ‘El Hormiguero’

El presentador del programa de Antena 3 ha excusado a la colaboradora al arranque del programa al que ha asistido Ana Millán como invitada

Pablo Motos tilda de “comentario

Comprobar Cupón Diario de la ONCE: resultado del último sorteo del 11 de febrero

Como cada miércoles, aquí está la combinación ganadora del sorteo anunciado por Juegos Once

Comprobar Cupón Diario de la

Alerta alimentaria: si tienes este producto en tu hogar, no lo consumas

Las pruebas han mostrado la presencia de sustancias peligrosas que podrían causar problemas de salud

Alerta alimentaria: si tienes este

La Unidad Militar de Emergencias interviene en dos municipios de Ciudad Real debido a inundaciones en garajes y locales

Los núcleos urbanos de El Tormo y El Robledo se están viendo afectados por la crecida del caudal y el desembalse del pantano de Torre de Abraham

La Unidad Militar de Emergencias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La investidura se complica para

La investidura se complica para María Guardiola: la apuesta del PP por evitar un gobierno con Vox la sitúa ante un PSOE donde empiezan a moverse las posiciones

La baliza V16 se cuela en el Congreso entre acusaciones de caos y contratos opacos: “Será el nuevo ‘caso Koldo’ del PSOE”

Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

Pedro Sánchez señala a Elon Musk en el Congreso por estar “haciendo caja con la salud mental de los ciudadanos”

La fuga de votos castiga a los partidos centrales y engorda a los extremos: el PP pierde 1,2 millones que se van a Vox y el PSOE otros tantos que optan por la abstención

ECONOMÍA

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Estos cinco motivos para despedirte son ilegales”

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa te hace esto te está despidiendo a coste cero sin que te des cuenta”

El Gobierno pedirá datos de los solicitantes de viviendas de protección oficial para evitar que se repita la adjudicación a dedo de Alicante

El 37% de los españoles afirma continuar con su pareja por motivos económicos

Ya es oficial: la UE da luz verde a los tres euros de aduanas para paquetes pequeños de Shein, Temu y AliExpress

DEPORTES

Así te hemos contado la

Así te hemos contado la victoria de la Real Sociedad sobre el Athletic en Copa del Rey

La Real Sociedad se impone por la mínima al Athletic en el primer duelo de semifinales de la Copa del Rey

El expiloto Button confía en Fernando Alonso y Aston Martin para 2026: “Puede pelear por un campeonato del mundo”

Cucurella se suma a la larga lista de lesionados de la selección española: “Esperemos que su ausencia no sea demasiado larga”

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Athletic y la Real Sociedad