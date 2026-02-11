España

Un profesor de canto analiza la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl: “Está claro que talento vocal no tiene”

El experto musical ensalza aspectos técnicos del cantante puertorriqueño como el tempo y la métrica

El cantante puertorriqueño no ha
El cantante puertorriqueño no ha parado de recibir elogios y críticas desde su actuación en el intermedio de la Super Bowl, el pasado 8 de febrero.

Que Bad Bunny ha hecho historia tras su actuación en el entretiempo de la Super Bowl, en Estados Unidos, es un hecho que se pudo comprobar el pasado 8 de febrero. A partir de entonces, tanto celebridades como expertos del ámbito musical y usuarios anónimos en redes sociales han debatido largo y tendido sobre el impacto del show, el cual puso en primer plano la cultura latina. La ola de reacciones (y detracciones) por la apuesta artística, sus letras en español y su mensaje de unidad del continente americano no ha tardado en llegar. Uno de ellos es el director vocal Israel del Amo: “Está claro que talento vocal no tiene”.

El experto musical ha analizado en su cuenta de TikTok la actuación del artista puertorriqueño y ha sido tajante en su opinión: “A nivel vocal me parece hasta incómodo de escuchar”. Del Amo señala en su perfil que el puertorriqueño “utiliza muchísima nasalidad, muy poca dicción, una lengua demasiado plana, por eso no se le entiende”. Además, remarca que “talento vocal no tiene y eso todo el mundo lo sabe”.

Por otro lado, el director vocal también valoró positivamente a Bad Bunny en su vídeo subido a redes. El aspecto fuerte del cantante, según Del Amo, radica en aspectos técnicos: “Utiliza muy bien las métricas de la canción y lleva muy bien el tempo”. Este hecho “es clave en este género”, menciona, y por eso es de reconocida trascendencia la importancia musical de Bad Bunny.

Distinta vara de medir para las letras en español y en inglés

La actuación de Bad Bunny, que incluyó la participación de Lady Gaga, Pedro Pascal, Ricky Martin, Jessica Alba, Karol G y Cardi B, ha sido celebrada por muchos como un tributo a la diversidad cultural latina. No obstante, la elección de canciones como Safaera y Tití Me Preguntó desató una fuerte controversia por las letras explícitas, sobre todo después de que se viralizaran en redes sociales traducciones al inglés de fragmentos considerados “pura degeneración” por sectores conservadores estadounidenses.

“Estas son las letras más obscenas que se hayan presentado en un espectáculo de medio tiempo del Super Bowl”, afirmó, por ejemplo, la comentarista Megan Basham. En la misma línea se sitúa el presidente estadounidense, Donald Trump, quien catalogó el baile de Bad Bunny de “repugnante”, tras atacar el español utilizado por el puertorriqueño y afirmar que “nadie entiende ni una palabra”.

El mensaje publicado por el
El mensaje publicado por el presidenre estadounidense en la red social Truth Social.

La indignación tomó fuerza en plataformas como X, donde usuarios y portavoces de organizaciones conservadoras criticaron no solo el contenido sexual y las referencias a drogas, sino también la utilización del español como supuesto escudo. “Las barreras idiomáticas hacen mucho trabajo”, publicó un usuario, agregando que si las letras se hubieran interpretado en inglés, “el escándalo habría sido mayor”. La polémica ha puesto en tela de juicio la doble vara aplicada a artistas latinos en comparación con figuras estadounidenses de rock o hip-hop, quienes han interpretado canciones con contenido explícito sin recibir un escrutinio equivalente.

Bad Bunny encarna la “máxima expresión del amor” en la Super Bowl

En contraste, numerosas celebridades y personalidades públicas han respaldado a Bad Bunny. La actriz Kerry Washington calificó la actuación como “la máxima expresión del amor”, mientras que la cantante Camila Cabello expresó su orgullo latino y felicitó al artista por la representación cultural. Desde el ámbito institucional, el gobernador de California, Gavin Newsom, agradeció al músico su aporte a la imagen de Estados Unidos. Así como el exjugador de fútbol americano JJ Watt destacó la “vibra” del show, a pesar de admitir que no comprendió las letras.

Aunque hubo personalidades públicas, como el influencer Jake Paul, que instaron a sus seguidores a apagar la televisión durante la actuación, el contraste vino en este caso de su hermano Logan Paul, quien defendió la presencia puertorriqueña en el evento. La cantante Kacey Musgraves contrastó la actuación de Bad Bunny con la de Kid Rock, resaltando el orgullo que le generó la representación latina en el Super Bowl.

El ícono protagonizó el “Half Time Show” en Estados Unidos y rompió los récords mundiales de audiencia. Con un show cargado de mensajes políticos y emoción, el artista causó múltiples reacciones en el evento norteamericano

En el cierre del show, Bad Bunny pronunció dos frases que sintetizaron el mensaje central de la noche: “Lo único más poderoso que el odio es el amor” y “Juntos, somos América”. Todo ello, vino de la mano de una puesta en escena que incluyó referencias visuales a la cultura latinoamericana, como una plantación de caña de azúcar, una boda y jugadores de dominó. Por su parte, el artista ha optado por el silencio tras la avalancha de opiniones.

