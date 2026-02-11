Santos Cerdán enfría su vínculo con la cúpula socialista tres meses después de salir de prisión: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”

El exsecretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, comparece en la Comisión de Investigación sobre adjudicaciones públicas del Parlamento de Navarra (Eduardo Sanz / Europa Press)

Santos Cerdán ha defendido este miércoles en el Parlamento de Navarra que los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contienen afirmaciones que no podrán sostenerse ante un tribunal porque, según ha dicho, son “falsas”. El exsecretario de Organización del PSOE ha comparecido en la comisión de investigación sobre adjudicaciones públicas impulsada por UPN con una estrategia clara: cuestionar la base probatoria de la investigación, desacreditar los audios incorporados a la causa y enmarcar la iniciativa parlamentaria en una ofensiva política motivada por el “odio” y el “rencor”.

Aunque en un primer momento ha anunciado su intención de acogerse a su derecho a no declarar al encontrarse investigado judicialmente —“resulta plausible la hipótesis de encontrarme investigado”, ha afirmado al aludir a una posible pieza separada sobre financiación ilegal del PSOE—, finalmente ha respondido a las preguntas de los grupos. Lo ha hecho durante más de una hora, en una comparecencia tensa, con varios encontronazos con el portavoz de UPN, Javier Esparza, y con un hilo argumental reiterado: “La UCO dice muchas y muchas cosas de las que dice no va a poder demostrarlas porque son falsas”.

El núcleo de su intervención ha girado en torno a los audios en los que la Guardia Civil apoya parte de sus conclusiones. Cerdán ha negado que las conversaciones le pertenezcan: “Esas conversaciones no son mías”. Y ha añadido: “Puede leerse los informes de la UCO, yo digo la verdad”. Según ha sostenido, dispone de informes periciales que cuestionan la identificación de su voz: “Puedo enseñar otro informe donde se hace un análisis de esos audios, solo de mi voz, en el cual se dice que la voz que dice ser de Santos Cerdán no corresponde a una sola persona”. Ha insistido en que “se puede demostrar” y ha asegurado tener “los informes periciales de todos los audios”.

Para reforzar su tesis, ha introducido un argumento técnico: “De una grabación de febrero de 2019 se dice que se ha hecho con iOS 16.1.1 y ese sistema operativo se lanzó al mercado en noviembre de 2019; es importante esto para aclarar lo de los audios”. A renglón seguido, ha remachado: “Yo no miento”.

La comisión analiza, entre otras cuestiones, la adjudicación de las obras de duplicación de los túneles de Belate, otorgadas a una unión temporal de empresas en la que participaba Servinabar, compañía administrada por Antxon Alonso. La UCO sostiene que Cerdán habría adquirido el 45% de esta empresa mediante un contrato privado hallado en un registro. El exdirigente socialista lo ha negado de forma categórica: “No hay ninguna prueba”. Ha asegurado que ese documento “nunca se elevó a público”, que “no se pagó por ninguna de las acciones”, que “no se registró en el registro mercantil” y que “no se repartieron beneficios”.

También ha rechazado haber utilizado medios de la empresa: “No he tenido tarjeta de crédito de Servinabar. Es mentira que se gastara dinero de esa tarjeta”. Ha reconocido, no obstante, que compartió piso en Madrid con Alonso durante aproximadamente un año y medio: “Compartíamos piso, parte lo pagaba él y parte yo”. A su juicio, esa convivencia no puede interpretarse como prueba de una trama: “Una cosa es tener una reunión con una persona o sacar una foto con una persona y otra cosa es montar una trama”.

El tono ha subido cuando Esparza ha afirmado que Cerdán y Alonso “tenían una autopista para acceder al Palacio de Navarra y una ascendencia absoluta sobre la presidenta del Gobierno y los consejeros”. El portavoz de UPN ha llegado a sostener que resultaba “difícil de creer que ustedes fueran presuntamente unos delincuentes y unos ladrones por toda España y aquí fueran unos santos”. Cerdán ha pedido “respeto” y ha replicado que lo que se está construyendo es “un relato inventado en esta comisión fruto del odio y del rencor que me tiene a mí porque no fue presidente del Gobierno de Navarra”.

El exsecretario de Organización del PSOE ha negado haber dado instrucciones a consejeros para recibir a empresarios o haber colocado a personas afines en el Gobierno foral o en el Ejecutivo central: “No tengo gente colocada ni en el Gobierno de Navarra ni en el Gobierno de España”. Ha admitido que, cuando hay un cambio ministerial, “el ministro busca personal de confianza y allegados a su partido”, pero ha rechazado cualquier actuación irregular.

Preguntado por su eventual investigación en relación con las obras de Belate, tras la denuncia presentada por UPN, ha respondido: “No sé si estoy investigado o no estoy investigado por esta obra”, aunque ha añadido que “no van a encontrar nada de nada”. Ha sostenido que las reuniones en las que ha participado en Madrid tenían por objeto lograr financiación para Navarra: “Nunca se habló de ninguna empresa, solo hablábamos de las obras”. Y ha defendido su labor institucional: “Hay un diputado con influencia en el Gobierno de España, sí, tenía influencia, consigue subvenciones para Navarra, para los vecinos de esta comunidad, y me siento orgulloso de haberlo hecho y traer 40 millones para esa obra”.

En el plano político, ha admitido que su relación con la presidenta navarra, María Chivite, está rota: “Después de lo que ha pasado, si no he hablado con ella, evidentemente no tenemos relación”. Ha asegurado no haber estado “con ningún miembro del Partido Socialista” desde su salida de prisión, aunque ha matizado: “Tengo muchos amigos socialistas que están conmigo”. Sobre el presidente del Gobierno, se ha limitado a afirmar: “Me reservo la opinión sobre Pedro Sánchez”.

Cerdán también ha rechazado haber pactado con Arnaldo Otegi el Gobierno de Navarra: “Yo no pacté con Otegi el Gobierno de Navarra”, si bien ha reconocido que negoció la moción de censura en Pamplona que desalojó a UPN de la alcaldía. En otro momento, ha cargado contra el empresario Víctor de Aldama, al señalar que “ha hablado mucho” y “ha acusado de muchas cosas, pero no ha presentado pruebas de nada”.

En varios pasajes de su intervención, el exdirigente socialista ha insistido en que desconoce el “motivo” por el que ingresó en prisión provisional y ha reiterado que demostrará su inocencia. “Yo no he puesto el cazo en ningún sitio”, ha afirmado. Y ha vuelto a situar la comisión en el terreno político: “Es la comisión de la venganza de UPN”.