Pedro Sánchez asegura que se investigará el accidente de Adamuz para “hacer justicia” mientras Feijóo le reprocha “no asumir un solo error”

El presidente del Gobierno ha asegurado que se realizará una investigación “con rigor” para conocer las responsabilidades del accidente de Adamuz. Pedro Sánchez ha comparecido en el pleno en el Congreso por primera vez en 2026, con el accidente ferroviario como principal tema a tratar. Des esta forma, ha defendido que las autoridades tratarán de conocer lo que ocurrió para “si fuera necesario y procedente, hacer justicia”.

El líder socialista ha empezado defendiendo que la “coordinación” fue clave en las primeras horas posteriores al accidente, asegurando que llegó a “salvar vidas”. Por ello, ha agradecido a los distintos implicados, incluido a la Junta de Andalucía, con el popular Juanma Moreno al frente. Tras esto, ha asegurado que, si bien se investigará lo sucedido, “no podemos especular ni utilizar la tragedia para crispar”.

Alberto Núñez Feijóo ha replicado tras las explicaciones de Sánchez, acusándole de “no asumir un solo error” tras el accidente y de “mentir” con el estado del sistema ferroviario. “Este era un accidente evitable”, ha llegado a decir el líder del PP, apuntando que el Gobierno no ha asumido la responsabilidad en Adamuz, como considera que no lo hizo por el apagón o la DANA.

Declaración de Pedro Sánchez desde Adamuz "Toda tragedia exige unidad en el dolor y unidad en la respuesta"

“Este sistema no es perfecto, pero es seguro”

En sus explicaciones, Sánchez ha recogido los detalles principales de la investigación sobre el accidente de Adamuz, citando en varias ocasiones al ministro Óscar Puente, para decir que, desde que ocurrió, ha estado explicando lo sucedido. El problema en un carril, como demuestran las marcas en varios vagones de trenes que pasaron anteriormente, se posiciona como la principal teoría.

El presidente ha señalado la “rotura del carril derecho” como la principal vía de investigación, recordando que la teoría principal es que se habría roto meses antes en un trabajo de “soldadura”. En el tramo concreto del accidente se aplicaron hasta tres contratos en los últimos años, para su reforma integral, la renovación de los desvíos y para la implantación del sistema europeo, según Pedro Sánchez, que ha defendido la “calidad” de esta modernización.

Pedro Sánchez también ha aprovechado para realizar una defensa de la red ferroviaria española. “Este sistema no es perfecto, pero es seguro”, ha asegurado el presidente, que critica a sectores de la oposición por “desinformar” para “generar miedo”. “Nuestro sistema es uno de los mejores del mundo”, ha sentenciado, recordando que 12 millones de personas lo utilizan de forma diaria. Además, ha presumido sobre la reducción en un 11% de los accidentes ferroviarios desde que se encuentra en el Gobierno.

