Dos acuerdos, una misma oportunidad: cómo redibujar el comercio global

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas y Economista del Banco Central Europeo
Europa acaba de abrir dos puertas al mismo tiempo. Por un lado, el acuerdo UE–Mercosur, firmado tras más de dos décadas de negociación, vuelve a poner a Sudamérica en el centro de la estrategia comercial europea. Por otro, el cierre del acuerdo UE–India conecta a la Unión Europea con la economía que más rápido crece del planeta.
Leídos por separado, son tratados comerciales. Leídos juntos, son una arquitectura de estabilidad económica que une tres regiones complementarias:
● Mercosur: alimentos, energía, minerales críticos y base industrial primaria.
● India: industria, tecnología, servicios digitales y manufactura a gran escala.
● Unión Europea: mercado premium, regulación, financiación y estándares.
Sumados, representan más de 2.100 millones de personas, cerca del 30% del PIB mundial en paridad de poder adquisitivo y más del 35% del comercio marítimo global indirecto.
No es un pacto ideológico: es una respuesta práctica a un mundo fragmentado, con guerras comerciales, crisis climática y cadenas de suministro vulnerables.
El desafío ya no es firmar tratados. “El desafío es convertirlos en contratos reales, con puertos eficientes, productos competitivos y financiamiento para adaptarse”.
El nuevo mapa del comercio: tres regiones, un solo sistema
El comercio global se está reorganizando en bloques conectados.
La UE busca reducir la dependencia de pocos proveedores y construir cadenas más cortas y confiables.
En ese esquema:
● Mercosur aporta seguridad alimentaria, bioenergía, fertilizantes, litio, cobre y acero.
● India aporta capacidad industrial, farmacéutica, textil, digital y de ingeniería.
● Europa aporta demanda estable, financiación verde y normas claras.
Hoy, el comercio UE–Mercosur ronda los €110.000 millones anuales, mientras que el comercio UE–India supera los €120.000 millones y crece a tasas cercanas al 8% anual.
Unidos, los dos acuerdos permiten:
● Diversificar proveedores.
● Bajar costos por escala.
● Crear rutas logísticas más previsibles.
● Reducir la volatilidad de precios de alimentos, energía y manufacturas.
La clave es que los tres bloques son complementarios, no rivales.
Europa no compite con Brasil en soja: la necesita.
India no compite con Alemania en maquinaria: la integra.
“Eso transforma al comercio en una infraestructura económica, no en una disputa política”.
UE-Mercosur: más que exportar granos, exportar confianza
El acuerdo UE–Mercosur abre acceso preferencial para:
● Carnes, granos, biocombustibles y frutas.
● Energía y minerales estratégicos.
● Manufacturas agroindustriales.
Pero Europa no compra solo toneladas: compra condiciones.
Desde 2026, entran en vigor tres elementos decisivos:
● CBAM: el carbono pasa a ser parte del precio.
● Regulación de deforestación (EUDR): trazabilidad obligatoria.
● Normas sanitarias y laborales más exigentes.
Esto convierte al acuerdo en un motor de modernización para el Mercosur:
● Mejor gestión de datos productivos.
● Puertos con menor tiempo de espera.
● Logística con menos pérdidas y menos emisiones.
● Mayor valor por tonelada exportada.
Si Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay suben apenas un 10% el valor agregado promedio, el impacto anual supera los €15.000 millones adicionales en exportaciones.
No es una teoría: países que invirtieron en trazabilidad y certificación (Chile, Nueva Zelanda) venden hasta un 25% más caro por la misma tonelada.
UE-India: industria, servicios y tecnología limpia
India es el país que más rápido crece entre las grandes economías, con tasas cercanas al 6,5% anual.
El acuerdo con la UE abre:
● Textil y confección.
● Farmacéutica.
● Componentes industriales.
● Servicios digitales y financieros.
● Cooperación en hidrógeno, baterías y reciclaje.
Europa obtiene:
● Un proveedor alternativo a China.
● Costos industriales más bajos.
● Capacidad tecnológica compartida.
India obtiene:
● Acceso a un mercado premium.
● Transferencia tecnológica.
● Estabilidad regulatoria.
Este acuerdo no es solo comercial: es industrial.
Permite fabricar en India con estándares europeos y vender en Europa con menor fricción.
Eso baja costos, mejora márgenes y reduce riesgos geopolíticos.
Cómo hacer que los acuerdos funcionen
Los tratados fracasan si se quedan en el papel.
Para que funcionen, necesitan tres pilares.
A) Puertos como columna vertebral
● Digitalización aduanera.
● Menos tiempo de espera.
● Almacenamiento inteligente.
● Conexión ferroviaria y fluvial.
● Medición de emisiones por tonelada.
Reducir un 15% el tiempo portuario equivale a bajar entre 8 y 12% el costo logístico total.
B) Cumplimiento como negocio
● Sistemas MRV (medición, reporte y verificación).
● Trazabilidad geográfica.
● Certificados de huella.
● Contratos con incentivos por reducción de emisiones.
Esto permite:
● Evitar sanciones.
● Cobrar mejor.
● Acceder a financiamiento verde.
C) Financiamiento como acelerador
● Bonos de transición.
● Créditos ligados al desempeño ambiental.
● Monetización de reducciones reales.
● Fondos mixtos público–privados.
Cada euro invertido en eficiencia logística genera entre €3 y €5 en retorno macroeconómico vía exportaciones, empleo y recaudación.
Análisis
Unir UE–Mercosur con UE–India no es sumar mercados: es crear una red de estabilidad económica.
En un mundo con guerras, inflación y crisis climática, esta red:
● Reduce la dependencia.
● Aumenta previsibilidad.
● Premia al que produce con eficiencia.
● Castiga al que se queda en infraestructura obsoleta.
El comercio deja de ser ideológico y pasa a ser ingeniería económica.
Los países que entiendan esto primero se quedan con:
● La inversión.
● Los contratos.
● El empleo.
Los que no, se quedan con discursos.
Los acuerdos UE–Mercosur y UE–India no son solo tratados: son una oportunidad histórica de reordenar el comercio global con reglas claras, datos y financiamiento.
La ventaja no estará en exportar más, sino en exportar mejor:
● Con puertos eficientes.
● Con huella controlada.
● Con logística inteligente.
● Con financiamiento climático.
Europa gana seguridad económica.
Mercosur gana mercado y valor agregado.
India gana industria y tecnología.
“Cuando los acuerdos se conectan, dejan de ser diplomacia y se convierten en infraestructura invisible del crecimiento”.