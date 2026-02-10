Receta de ‘fish and chips’, un clásico de la cocina británica muy fácil de recrear en casa

'Fish and chips', un plato de la cocina callejera británica (Freepik)

El fish and chips es la cara más visible de la tan denostada gastronomía inglesa. Se trata de un pescado blanco rebozado con patatas fritas, una premisa que no puede ser más sencilla como punto de partida, y que se acompaña tradicionalmente de salsa tártara y un puré de guisantes. Es todo un icono de la cocina callejera de las ciudades británicas, un fast food que peca en muchas ocasiones de utilizar patatas congeladas, malos aceites de fritura y pescados dudosos. Sin embargo, preparada con mimo y en casa, esta combinación puede resultar en todo un manjar.

Esta receta se prepara con un pescado blanco como base, habitualmente bacalao, aunque también puede ser merluza, corvina o cualquier otro pescado carnoso. Para su rebozado, prepararemos una masa crujiente y ligera con cerveza como base, un ingrediente que va a marcar la diferencia en cuanto a la textura, pero también en cuanto a su sabor y aroma. El acompañamiento son unas deliciosas patatas fritas, que en esta ocasión prepararemos siguiendo el método de la doble fritura; mano de santo para unos bastones crujientes y esponjosos.

La salsa tártara que acompaña puede ser comprada o podemos prepararla nosotros mismos en casa, siguiendo una muy sencilla receta que consiste, en esencia, en mezclar ingredientes. La base será una mayonesa normal con huevo, aceite de girasol, sal y limón o vinagre, y una vez hecha, le añadiremos los aromáticos, la cebolla y el pepinillo, todo bien picado, con un extra de pimienta. Una explosión de sabores frescos que queda de maravilla con los fritos que protagonizan este plato.

El último de los elementos de este ‘plato combinado’ es un puré de guisantes o ‘mushy peas’, una guarnición verde y espesa para la que se combinan los guisantes con un poquito de nata o mantequilla, menta y limón.

Receta de fish and chips

El fish and chips tradicional consiste en filetes de pescado blanco (bacalao o merluza) rebozados en una masa ligera de cerveza hasta lograr una textura crujiente, servidos con patatas gruesas fritas y, opcionalmente, puré de guisantes y salsa tártara.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 45 minutos Preparación: 15 minutos Cocción: 30 minutos



Ingredientes

400 g de filetes de bacalao o merluza (fresco o descongelado)

400 g de patatas para freír

100 g de harina de trigo (más extra para enharinar)

150 ml de cerveza muy fría

1,5 cucharaditas de levadura en polvo

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva o girasol para freír (abundante)

100 g de guisantes (opcional, para el puré)

10 g de mantequilla (opcional, para el puré)

Unas hojas de menta fresca (opcional, para el puré)

Salsa tártara o mayonesa (opcional)

Rodajas de limón o vinagre suave (opcional)

Cómo hacer ‘fish and chips’, paso a paso

Pela las patatas y córtalas en bastones gruesos. Lávalas y déjalas en agua fría para que suelten el almidón. Seca bien los filetes de pescado con papel de cocina. Salpimienta por ambos lados. Prepara el rebozado: mezcla la harina y la levadura en un bol. Añade la cerveza fría poco a poco, batiendo hasta que no queden grumos. La textura debe ser similar a unas natillas ligeras. Saca las patatas del agua y sécalas completamente. Fríelas en aceite a 160 °C durante 6-7 minutos. Retira y escurre sobre papel de cocina. Pasa los filetes de pescado por harina extra, sacude el exceso y sumérgelos en la masa de rebozado. Sube la temperatura del aceite a 190 °C. Fríe el pescado 3-4 minutos por cada lado, hasta que esté dorado y crujiente. Escurre sobre rejilla o papel de cocina. Vuelve a freír las patatas 2 minutos a 190 °C para que queden crujientes. Saca y sala al gusto. Para el puré de guisantes: cuece los guisantes 5 minutos en agua con sal. Escurre, añade mantequilla y menta, y tritura ligeramente. Sirve el pescado junto con las patatas, el puré de guisantes y salsa tártara o mayonesa. Añade limón o vinagre si te gusta.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 2 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 900-950 kcal aprox.

Proteínas: 32 g

Grasas: 40-45 g

Hidratos de carbono: 90-95 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El fish and chips se disfruta mejor recién hecho. Si necesitas conservarlo, guarda en nevera hasta 1 día en recipiente hermético y recalienta en horno para recuperar el crujiente. No es recomendable congelar el rebozado ya frito.