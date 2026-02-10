España

Javier Quintero, psiquiatra: “Hay un hábito que hacemos constantemente que nos hace mucho daño”

El especialista advierte sobre el impacto del diálogo interno negativo y su influencia en la autoestima y el bienestar emocional

Javier Quintero, psiquiatra, habla sobre el diálogo interno
Javier Quintero, psiquiatra, habla sobre el diálogo interno (TikTok / @drjquintero)

El diálogo interno negativo ocupa un lugar relevante en la salud mental, tanto en la vida cotidiana como en la consulta profesional. Se trata de ese flujo de pensamientos autocríticos que puede condicionar la autopercepción, influir en la autoestima y afectar la manera en que una persona enfrenta sus retos personales y profesionales.

Este fenómeno, aunque a menudo pasa desapercibido, puede tener un impacto considerable en el bienestar emocional y en la forma de relacionarse con uno mismo. La identificación y comprensión de este diálogo interior resulta fundamental para quienes buscan mejorar su calidad de vida y alcanzar un mayor equilibrio psicológico.

En las consultas diarias de Javier Quintero, la influencia del diálogo interno negativo aparece de forma persistente entre sus pacientes. El psiquiatra advierte, a través de un vídeo en su cuenta de TikTok (@drjquintero), sobre una práctica dañina que suele permanecer oculta: “Mantienes un diálogo interno que va opinando de ti constantemente, de lo que vales, de lo que no haces, de lo que dices, de cómo lo haces, de lo que se te da mal y de lo que has decidido que no es para ti”, señala Quintero.

La fuerza de la repetición interna

Este tipo de autocrítica suele expresarse en frases como “Yo para esto no sirvo” o “¿Y si esto no es lo mío? No hago más que equivocarme”, pensamientos que, según Quintero, se repiten con frecuencia entre sus pacientes.

El especialista subraya que la preocupación principal no reside en la aparición ocasional de estos pensamientos, sino en la reiteración constante, ya que “el problema no es tanto ese tipo de pensamientos como que lo repitamos una y otra vez, porque tu cerebro al final se lo acaba creyendo”.

No establecer límites o tener
No establecer límites o tener un diálogo interno agresivo afecta a la autoestima. (Freepik)

Quintero remarca que el cerebro tiende a asumir como ciertas las ideas que se le repiten, lo que puede reforzar patrones de inseguridad y limitar el potencial personal: “Nuestro cerebro, que es un órgano maravilloso, solo tiene un gran defecto: es que se cree demasiado lo que le decimos y actúa en consecuencia”, puntualiza.

A partir de esta observación, el experto invita a reflexionar sobre el modo en que se estructura ese diálogo interno, ya que el impacto puede ser duradero y afectar la motivación, el rendimiento y las relaciones interpersonales.

Transformar el diálogo interno

Por eso, el psiquiatra sugiere prestar atención a la forma en que se estructura ese diálogo interno y propone convertirlo en una herramienta positiva: “Eso también lo puedes usar a tu favor”. Cambiar la narrativa interna implica desarrollar una mayor autocompasión y fomentar pensamientos que impulsen la confianza y el bienestar. Este ajuste, aunque sencillo en teoría, puede requerir trabajo personal y acompañamiento profesional.

Además, Quintero destaca la relevancia de reconocer que el diálogo interno nunca es neutral, ya que puede actuar como barrera o como impulso en la vida diaria, dependiendo de cómo se gestione. “Tu diálogo interno no es neutro, puede limitarte o impulsarte. Tú decides”, concluye.

Amnistía Internacional ha lanzado este martes en la plaza de la Ópera de París la campaña 'Kid Tok Shop', con la que busca concienciar sobre los efectos de TikTok en la salud mental de los jóvenes. La campaña incluye una instalación artística que muestra la forma en que las plataformas explotan las emociones de los usuarios jóvenes y revela la lógica comercial que se esconde tras la aparente gratuidad de los servicios digitales.

La observación y la transformación consciente de ese lenguaje personal se presentan como recursos valiosos para favorecer la salud mental y el desarrollo emocional. Este proceso requiere paciencia, compromiso y apertura al cambio, pero puede marcar una diferencia significativa en la percepción de uno mismo y en la forma de afrontar los desafíos, favoreciendo una relación más saludable y constructiva con la propia mente.

