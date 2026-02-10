España

Álvaro Bilbao, neuropsicólogo: “Las redes sociales tienen un impacto mucho mayor en la autoestima y la salud mental de los adolescentes”

El experto ha defendido la medida del Gobierno de España de prohibir el acceso a plataformas digitales a los menores de 16 años

Las redes sociales tienen un mayor impacto sobre los adolescentes. (Freepik)

La semana pasada, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció que España prohibirá el acceso a plataformas digitales a menores de 16 años. El debate sobre esta cuestión no es nuevo: desde hace años, los expertos advierten sobre los riesgos a los que los más pequeños se enfrentan en este entorno, así como los efectos que las redes sociales pueden tener en su salud mental.

Sánchez considera que este movimiento es necesario para “recuperar el control de la gobernanza digital y de las redes sociales para que sean un espacio sano y democrático”. Sus palabras han provocado multitud de reacciones, tanto a nivel político como social; además, los profesionales en psicología y en educación infantojuvenil ya han mostrado su opinión con respecto a esta medida, de la que todavía se desconocen todos los detalles o incluso cuándo se llevará a cabo.

“Todos sabemos que hay una grave crisis de salud mental entre los adolescentes”, ha explicado a través de sus redes sociales el neuropsicólogo Álvaro Bilbao (@soyalvarobilbao en TikTok). Tomando como referencia un gráfic que muestra la tendencia de la depresión en los jóvenes, el experto señala que “las alarmas saltaron después de la pandemia COVID-19″, aunque este problema venía de antes, especialmente desde el 2010. “Es el momento en el que los smartphones llegaron a nuestras vidas”.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

A esta forma de gráfica se la conoce como el palo de hockey, ya que uno de los lados sube menos, mientras que el otro tiene más pendiente. “¿Adivinas cuál es el lado en el que los problemas de salud suben más? Es el lado de las chicas“.

Los efectos del algoritmo sobre los adolescentes

Tal y como señala Bilbao, “las redes sociales tienen un impacto mayor en su autoestima”, refiriéndose a las jóvenes, ya que estas suelen enfrentarse a una mayor presión con respecto a su imagen corporal. Por este motivo, el neuropsicólogo destaca que la medida del Gobierno de España le parece bien.

“Sé que habrá gente que piense que es un debate sobre libertad o prohibiciones, pero debemos tener en cuenta que el cerebro de un adulto no es igual que un cerebro en desarrollo“. Bilbao pone como ejemplo el caso del alcohol, que “tiene mucha más toxicidad en el cerebro de un niño de 13 o 15 años que en un adulto”.

En los entornos digitales, los menores se enfrentan a nuevos peligros como el 'online grooming'. (Freepik)

Así, “las redes sociales parecen tener un impacto mucho mayor en la autoestima, la imagen corporal y la salud mental de nuestros adolescentes”. Y esto se debe a que, aunque consideremos que solo están viendo vídeos, estas plataformas son “un flujo constante de mensajes radicales, imágenes paradisíacas, cuerpos perfectos y estímulos de 30 segundos”. Si al cerebro de un adulto le cuesta procesar todo esto, al de un adolescente mucho más, puesto que “todavía se está construyendo”.

Proteger a veces significa poner límites”, defiende el neuropsicólogo. De esta manera, no niega que sea necesario también un trabajo de educación en casa para que los más jóvenes entiendan cómo funcionan las redes sociales y cuáles son los peligros con los que pueden encontrarse en ellas; sin embargo, la medida resultaría, en su opinión, muy beneficiosa. “Los adolescentes tienen derecho a crecer sin que un algoritmo les diga cada día dónde deben poner su atención, quiénes deben ser o cuánto valen”.

