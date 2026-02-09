España

Kiko Rivera cumple 42 años en su momento más dulce: su historia de amor con Lola García y su distancia con su ex Irene Rosales y con su madre Isabel Pantoja

El cantante y DJ celebra este 9 de febrero sus 42 años tras unos meses cargados de tensiones con su exmujer y una nueva ilusión amorosa

Kiko Rivera. (Europa Press)
Este lunes, 9 de febrero, Kiko Rivera sopla 42 velas en uno de los momentos más serenos e ilusionantes de su vida personal. Lejos de los conflictos familiares que durante años han marcado su nombre en los titulares, especialmente frente a su madre, Isabel Pantoja, el DJ celebra su cumpleaños instalado en una nueva etapa vital, marcada por la luz, el amor y una estabilidad emocional que él mismo reconoce no haber sentido desde hacía mucho tiempo.

El camino hasta aquí no ha sido sencillo. Durante más de una década, Kiko compartió su vida con Irene Rosales, con quien se casó en octubre de 2016 en una emotiva ceremonia celebrada en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Aquella boda, con Isabel Pantoja como madrina y la abuela Ana como una de las invitadas más especiales, simbolizaba el inicio de un proyecto familiar sólido. Juntos tuvieron dos hijas, Ana y Carlota, hoy de 10 y 8 años, que siguen siendo el eje común de ambos pese a la separación.

Irene Rosales y Kiko Rivera,
Y es que el pasado 27 de agosto, Kiko e Irene anunciaron oficialmente su ruptura tras 11 años de amor. Desde entonces, la relación entre ambos ha ido enfriándose hasta el punto de convertirse en prácticamente inexistente. Según se pudo ver hace unos días durante la celebración del cumpleaños de Carlota en el colegio, ya no mantienen trato directo. Aunque coincidieron en el mismo espacio, testigos aseguran que no hubo saludo ni intercambio de miradas.

Las tensiones se habrían acentuado a raíz de cuestiones relacionadas con la organización familiar. Según afirmó Jorge Borrajo en el programa El precio justo, una llamada de Kiko solicitando que su nueva pareja recogiera a las niñas habría sido el detonante del distanciamiento definitivo. Irene, sin embargo, negó rotundamente esa versión ante las cámaras, asegurando que tanto ella como Kiko siguen cumpliendo con normalidad sus responsabilidades como padres y desmintiendo cualquier conflicto relacionado con terceras personas.

Entrevista a Kiko Rivera.

Su nuevo amor: Lola

Mientras ese capítulo se cierra, la vida sentimental de ambos avanza por caminos distintos. Antes de terminar 2025, Kiko sorprendió a sus seguidores al anunciar que había vuelto a enamorarse. Lo hizo con un mensaje cargado de emoción en redes sociales, donde confesaba que no estaba buscando nada cuando apareció en su vida “la mejor persona del mundo”. Esa persona es Lola García, bailarina, actriz y coreógrafa sevillana, con la que el DJ ha iniciado una relación que no ha tardado en consolidarse.

La pareja comenzó el año cruzando el Atlántico para disfrutar de su primer gran viaje juntos. Nueva York fue el escenario elegido para esta escapada romántica que ambos compartieron con naturalidad en redes sociales. Paseos por Times Square, visitas a Central Park y caminatas interminables por Manhattan sirvieron como telón de fondo para mostrar una complicidad evidente.

Kiko Rivera y su nueva
“Estoy en la mejor ciudad del mundo, sí. Pero lo mejor de todo es con quién la estoy viviendo. Caminar, perderse, reírse por cualquier tontería... Eso es lo que hace que este viaje sea especial de verdad. No es el sitio, es la persona. Y cuando estás con la correcta, cualquier ciudad se convierte en la mejor”, escribió Kiko.

Lola tampoco escondió sus sentimientos y respondió con mensajes llenos de cariño y planes de futuro. Juntos han transmitido una imagen de pareja relajada, divertida y muy unida, alejada del dramatismo que tantas veces ha rodeado al apellido Rivera. Además, este nuevo amor no se ha quedado solo en lo personal: Kiko ha encontrado en Lola una fuente de inspiración artística.

Lola García y Kiko Rivera.
Centrado en su carrera musical, el DJ anunciaba el lanzamiento de una canción dedicada a ella, titulada precisamente Lola. En este tema, Kiko narra cómo se conocieron —a través de TikTok— y cómo una conversación aparentemente casual fue dando paso a una conexión profunda y natural. La letra, íntima y sincera, refleja a un Kiko más vulnerable y auténtico, que canta desde la experiencia y no desde el personaje: “Palabras bajitas, tu voz metiéndose en mi alma. Entre risas de noche, yo ya pensaba en ti, y antes de ver tu cara, ya me sentía feliz”.

