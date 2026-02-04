Las revistas del corazón esta semana: la crisis de la corona noruega, el dolor de Felipe y Letizia y la confesión de Alejandro Sanz

Portadas de la revistas del 4 de febrero de 2026.

Como cada miércoles, las revistas del corazón llegan puntuales a los quioscos para ofrecer su particular radiografía de la actualidad social.

Las portadas del 4 de febrero de 2026 reflejan una semana intensa, marcada por contrastes: desde celebraciones y anuncios felices hasta la cita más triste del panorama nacional. Peor también un escándalo internacional que sacude a una de las monarquías más respetadas de Europa.

‘¡HOLA!’

Portada de la revista 'HOLA'.

En ¡HOLA!, la gran protagonista es Eugenia Silva, que celebra su 50 cumpleaños con un posado elegante y luminoso en su refugio campestre de Extremadura. La modelo concede una entrevista extensa y sincera en la que repasa su trayectoria profesional, iniciada a una edad temprana y no exenta de miedos e incertidumbres familiares. “También sufrieron porque empecé muy joven”, reconoce al recordar aquellos años en los que tuvo que aprender idiomas con urgencia, viajar sola y asumir una independencia económica poco común.

La conversación se amplía a cuestiones más personales, como su reciente operación de cadera o la relación actual que mantiene con Alfonso de Borbón, padre de sus hijos, Alfonso y Jerónimo, abordada desde una perspectiva serena y madura.

La revista incluye además otro posado cargado de emoción protagonizado por Javier García-Obregón y Eugenia Gil, que esperan su primer hijo. La pareja comparte el nombre del bebé y describe cómo vive esta etapa entre ilusión, nervios y una felicidad contenida. Completan la portada una entrevista exclusiva con Melania Trump, tras el estreno de su documental, y un primer acercamiento al delicado momento que atraviesa la Familia Real de Noruega.

‘Semana’

Portada de la revista 'Semana'.

Esta portada está dominada por la imagen de los reyes Felipe VI y Letizia, especialmente cercanos y volcados con las familias de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El reportaje pone el acento en el acompañamiento silencioso, la empatía y la dimensión humana de la institución en momentos de dolor colectivo.

En clave más personal, la revista anuncia en exclusiva el giro radical en la relación entre Kiko Rivera e Irene Rosales. Lo que comenzó como una separación aparentemente cordial ha derivado, con el paso del tiempo, en un distanciamiento total. A ello se suma un reportaje sobre Gloria Camila, captada en un encuentro tenso con su expareja, Álvaro García, en unas imágenes que evidencian la complejidad emocional del momento que atraviesa.

‘Lecturas’

Portada de la revista 'Lecturas'.

Lecturas centra toda su portada en Mette-Marit de Noruega, tras la desclasificación por parte del Gobierno de Estados Unidos de más de tres millones de documentos vinculados al archivo de Jeffrey Epstein. Correos electrónicos, vídeos e imágenes han vuelto a sacudir a numerosas figuras públicas internacionales.

Entre los nombres más señalados aparece el de la princesa heredera noruega, que habría mantenido durante años un trato cercano y frecuente con Epstein, iniciado en 2011, cuando este ya se había declarado culpable de delitos relacionados con prostitución de menores.

La publicación subraya el impacto institucional de estas revelaciones, que coinciden además con el juicio a Marius Borg, hijo de la princesa, agravando la percepción de crisis en la Casa Real.

‘Diez Minutos’

Portada de la revista 'Diez Minutos'.

Por su parte, Diez Minutos apuesta por un tono más íntimo. La revista publica un amplio reportaje sobre Isabel Sartorius, que lleva una vida alejada del foco mediático en una residencia médica, centrada en su bienestar personal.

Además, muestra en exclusiva las imágenes que confirman la consolidación de la relación entre Eva González y Nacho, una historia de amor que avanza sin prisa, pero con paso firme y discreto, lejos del ruido mediático.