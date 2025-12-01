España

Elisa Mouliaá pide tres años de cárcel y una indemnización a Íñigo Errejón por un delito continuado de abuso sexual

La actriz solicita también que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra el acusado, así como se le requiera el abono de fianza

Guardar
Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón
Elisa Mouliaá e Íñigo Errejón (Europa Press)

La actriz Elisa Mouilaá ha presentado ya su escrito de acusación en el que ha pedido que se abra juicio oral contra el exdiputado Íñigo Errejón y que se le condene a tres años de cárcel por un delito continuado de abuso sexual y a pagarle una indemnización de 30.000 euros por daños morales.

Además, solicita que se abra pieza separada de responsabilidad civil contra Errejón y que se le requiera el abono de fianza y, en caso de no ser abonada, se realicen diligencias para averiguar su situación patrimonial.

Este escrito, al que ha tenido acceso Infobae España, viene en respuesta de la decisión tomada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 47 de Madrid, Adolfo Carretero, en el que propuso enviar a juicio al investigado. “Los indicios existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado”, explicó y añadió que Mouilaá “no tenía ningún móvil espurio, enemistad, odio o venganza” contra el exdiputado, “sino más bien todo lo contrario”, a la vez que subrayaba que “su declaración es coherente en lo esencial”.

El relato de la acusación

La denunciante relata que la noche del 8 de octubre de 2021 acudió a la presentación de un libro del entonces diputado Íñigo Errejón. Tras el evento, él la invitó a tomar unas cervezas en un bar y ambos acudieron a una fiesta en casa de unos amigos suyos, a la que ella le invitó “por cortesía”.

Según su versión, fue en el trayecto en taxi desde el bar hasta la vivienda donde se celebraba la fiesta cuando Errejón le impuso tres condiciones: “que no se alejase mucho de él esa noche, que si lo hacía no fuese a más de veinte metros de él y regresase en un minuto, y que esa noche le diese un beso”.

“Cuando accedieron al edificio, y en concreto, dentro del ascensor, el acusado le refirió a Mouliaá que la tercera regla la iba a romper en ese momento, agarrándole sin su consentimiento y de forma sorpresiva fuertemente de la cintura, incapaz de zafarse, comenzándole a besar”, indica.

El segundo episodio que denuncia, según el escrito, ocurrió en el interior de la casa donde se celebraba la fiesta. Relata que, “aprovechando que Mouliaá había bebido alcohol y estaba afectada por la combinación del mismo, lo que mermaba su voluntad y la hacía más vulnerable”, el acusado la cogió del brazo con fuerza y la llevó a una habitación. Allí, “sin su consentimiento la empujó hacia la cama”, le tocó partes íntimas, y ella “se zafó como pudo”.

Mouliaá rechaza negociar, asegura tener pruebas (vídeos y audios), y defiende que actúa para buscar justicia tras experiencia traumática

Por último, Mouliaá asegura que cuando regresaban a casa, ella accedió por “el estado de bloqueo emocional y la afectación etílica que mostraba”, pese a que su padre la había contactado para decirle que su hija tenía fiebre de 40 grados, Errejón “volvió a tocar y manosearla” sin su consentimiento.

“Mouliaá en esta ocasión reaccionó parándole en seco, expresándole que se sentía muy incómoda e invadida, que la dejase en paz, aludiendo a la ley ‘solo sí es sí’ que propugnaba el partido del que el Errejón era portavoz parlamentario, marchándose en ese momento a su domicilio”, expone su abogado.

La actriz advierte que, “por un conjunto de episodios personales y de estos hechos denunciados”, ha sufrido “estrés postraumático” y ha necesitado tratamiento psicológico.

Íñigo ErrejónElisa MouilaáAbuso Sexual

