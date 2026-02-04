Sumar muestra su "total respeto" a la decisión de la actriz Elisa Mouliaá de retirar la acusación contra Errejón

Elisa Mouliaá, quien previamente mantuvo una acusación por presunto abuso sexual contra Íñigo Errejón, expresó que optó por retirar el proceso judicial debido a la falta de acompañamiento de otras posibles víctimas y su deseo de establecer límites personales. Mouliaá, actriz española, comunicó a través de sus redes sociales que su decisión no significa una retractación, sino el establecimiento de un límite personal, según recogió el medio. Ante este contexto, la formación política Sumar expresó su "total respeto" a la decisión de Mouliaá, tal como informó la organización política, y reiteró la importancia del apoyo brindado a la actriz durante el proceso.

De acuerdo con el reporte difundido por Sumar y citado por la prensa, la organización aseguró que, desde el momento en que surgieron las denuncias públicas respecto a la conducta de Errejón, adoptaron medidas inmediatas, como el ofrecimiento de apoyo a las víctimas y la aportación de ayuda económica en el caso de Mouliaá, en línea con el respaldo solicitado por la propia actriz en aquel momento. El grupo político, con el que Errejón había mantenido nexos como exportavoz parlamentario, subrayó que su actuación pretendió ser coherente y responsable en el ámbito político al atender de forma directa los señalamientos surgidos en redes sociales sobre la conducta del exdiputado hacia mujeres.

El medio recogió también que la propia Mouliaá detalló públicamente las razones que la llevaron a retirar la acusación. Argumentó en sus publicaciones que “ninguna otra víctima ha dado el paso” y que, en consecuencia, se sentía sola al sostener el proceso judicial. “No es una retractación, es un límite”, sentenció la actriz en uno de sus mensajes difundidos este miércoles, marcando una diferencia respecto a posibles interpretaciones en torno a su decisión.

Según reportó Sumar, una vez hicieron públicas las denuncias contra Errejón, pusieron en marcha una investigación interna. A raíz de ello, el partido solicitó a Errejón la renuncia a todos sus cargos, exigiendo medidas ante lo que consideró un escándalo originado a raíz de las acusaciones compartidas en redes sociales. En respuesta a los requerimientos de las víctimas, Sumar insistió en que ofreció toda la asistencia que se demandó en aquel contexto, incluyendo ayuda económica y personal.

La ayuda económica, que Mouliaá recientemente reconoció haber recibido de Sumar durante el procedimiento judicial, fue descrita por la formación política como un acto de responsabilidad ante los hechos denunciados. El medio también remarcó que este respaldo buscaba atender de forma adecuada el impacto que la situación tuvo tanto en la vida de la actriz como en la dinámica del partido.

Sumar recordó que desde el inicio del caso adoptaron una posición firme al abrir una investigación y separarse del exdiputado, con el objetivo de cuidar la integridad del grupo y responder a las expectativas de transparencia y responsabilidad que exige la sociedad ante este tipo de denuncias. El partido reiteró su respeto a la decisión de Mouliaá y defendió la actuación desarrollada desde la aparición de los primeros señalamientos hacia Errejón.

Como contextualizó el medio, Íñigo Errejón fue señalado públicamente por diversas mujeres en redes sociales por supuestas conductas impropias, lo que llevó a que la formación Sumar tomara medidas internas para investigar los hechos y solicitar la dimisión del exdiputado mientras se resolvía la situación.

Mouliaá, al argumentar el retiro de la acusación, insistió en el sentimiento de soledad que percibió a lo largo del proceso, precisando que ninguna persona más decidió acompañarla en una denuncia formal. El caso destacó en el ambiente político y mediático, pues provocó tanto respuestas institucionales como debates sobre los protocolos de apoyo a víctimas y la gestión de denuncias en el ámbito público, según el relato detallado por el medio.

Sumar finalizó reiterando el respeto hacia la determinación de la actriz y la disposición de la formación para atender estas situaciones con rigor, mientras que la declaración pública de Mouliaá reflejó un punto de inflexión personal tras meses de procedimiento judicial y exposición pública, según reflejó el informe divulgado.