Arroz con salchichas, la receta puertorriqueña sencilla, económica y con mucho sabor que es el plato favorito de Bad Bunny

Arroz con salchichas, la receta puertorriqueña que encanta a Bad Bunny (Montaje Infobae)

“Les falta sazón”, cantaba Bad Bunny en su canción ‘El Apagón’ del álbum Un Verano Sin Ti. Se dirigía, en tono jocoso, hacia aquellos que pretenden ser latinos sin respetar la esencia de esta cultura, pero bien podría estar hablando del que es uno de sus platos favoritos, representación donde las haya de la gastronomía de su querido Puerto Rico. El reguetonero está hoy en boca de todos por montar una auténtica fiesta latina en su muy esperada presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl este domingo en Santa Clara, California.

Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre completo del cantante puertorriqueño, es tan defensor de su tierra natal como amante de su gastronomía, algo que ha demostrado en incontables ocasiones y que ha afirmado en entrevistas y declaraciones. En el verano de 2022, por ejemplo, en un vídeo para Harper’s Bazaar, Bad Bunny repasó sus comidas preferidas, y el primer plato que mencionó fue el arroz con salchichas, todo un clásico en los hogares de Puerto Rico y República Dominicana.

Se trata de uno de los platos más sencillos y económicos de la gastronomía puertorriqueña, una cultura rica, colorida y, por supuesto, con mucha sazón. Caracterizada por sus distintas influencias, como la española, africana o criolla, la cocina boricua está repleta de recetas humildes hechas con ingredientes como el plátano, la yuca, las habichuelas y, cómo no, el arroz. Es este el protagonista en la receta predilecta de Benito, un plato aparentemente sencillo, pero que contiene toda la esencia de la cocina casera de esta isla caribeña.

Más allá de este económico grano, la receta se sustenta sobre tres pilares imprescindibles. Por un lado, el sofrito puertorriqueño, una mezcla de cebolla, ajo, pimientos, cilantro y recao que supone la base de sabor de este plato. Por otro, por supuesto, las salchichas. Hay quien dice que esta receta boricua no es auténtica si las salchichas utilizadas no son de Carmela, una marca local de salchichas enlatadas, listas ya para comer y muy populares en el país. Por último, el sazón, un condimento clave que hace al plato ser lo que es. Su base es el achiote, que aporta color dorado-anaranjado y un sabor suave y ligeramente terroso. Se puede encontrar en polvo, líquido o mezclado con aceite, y hay versiones que incluyen hierbas como cilantro, conocidas como ‘sazonador con cilantro y achiote’.

Receta de arroz con salchichas típico de Puerto Rico

El arroz con salchichas es un arroz guisado aromatizado con sofrito de pimientos, cebolla y cilantro, al que se le añaden salchichas de pollo cortadas en rodajas. El secreto está en el sofrito y el uso del sazón con achiote, que da color y carácter al plato. Hoy haremos una versión similar, en la que sustituimos algunos elementos tradicionales para hacerla más accesible a todos.

Tiempo de preparación

Total: 45 minutos Preparación: 20 minutos Cocción: 25 minutos



Ingredientes

Para el sofrito:

200 g de pimientos dulces

1 pimiento morrón

2 cebollas grandes

Cilantro fresco al gusto

2 dientes de ajo

½ cucharadita de orégano seco

½ cucharadita de sal

3 cucharadas de aceite de girasol

Para el arroz

360 g de arroz

300 g de salchichas de pollo

725 ml de agua

3 cucharadas del sofrito preparado

2 cucharadas de aceite vegetal

1 cucharadita de cilantro fresco picado

1 cucharadita de sazón o condimento Goya con cilantro y achiote

Cómo hacer arroz con salchichas, paso a paso

Prepara el sofrito: Lava y corta los pimientos dulces, el pimiento morrón y las cebollas en trozos. Pela los ajos. Añade los pimientos, cebollas, ajo, cilantro, orégano y sal en una batidora. Tritura hasta obtener una pasta. Sofríe: Calienta 3 cucharadas de aceite de girasol en una sartén amplia. Añade el sofrito y cocina a fuego medio durante 5-7 minutos, removiendo, hasta que la mezcla esté tierna y aromática. Dora las salchichas: Corta las salchichas de pollo en rodajas y dóralas en 2 cucharadas de aceite vegetal en una cazuela grande durante 3 minutos. Incorpora 3 cucharadas del sofrito preparado y rehoga todo junto 2 minutos más. Añade el arroz. Remueve bien para que los granos se impregnen del sofrito. Vierte el agua caliente, el sazón Goya con achiote y el cilantro fresco picado. Remueve y prueba el punto de sal. Cuando hierva, baja a fuego medio y tapa. Cocina 20 minutos. No remuevas el arroz durante la cocción para que quede suelto. Apaga el fuego y deja reposar 5 minutos antes de servir. Desgrana el arroz suavemente con un tenedor para airearlo.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

4 porciones

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 420 kcal aprox.

Proteínas: 13 g

Grasas: 14 g

Hidratos de carbono: 60 g

Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el arroz en la nevera, en recipiente hermético, hasta 2 días. Para recalentar, añade unas gotas de agua y calienta tapado en microondas o sartén.