España

Vox denuncia al alcalde de un pueblo de Huesca por pedir el voto para el PSOE en sus ‘stories’ de Instagram durante la jornada de reflexión

El partido de Alejandro Nolasco considera que el edil ha cometido un delito electoral, ya que durante ese día está prohibida la difusión de mensajes políticos

El presidente de Vox, Santiago
El presidente de Vox, Santiago Abascal, junto al candidato a la Presidencia de Aragón, Alejandro Nolasco, en un acto en Teruel. (Javier Escriche/Europa Press)

Vox ha presentado este domingo una denuncia ante la Junta Electoral Provincial contra el alcalde de Aínsa-Sobrarbe, Enrique Pueyo García (PSOE), por supuestamente solicitar el voto a favor de su partido el 7 de febrero, jornada de reflexión previa a las elecciones autonómicas de Aragón.

El partido liderado por Alejandro Nolasco ha recordado en su denuncia lo establecido por la Junta Electoral Central (JEC) en varias resoluciones. Durante ese periodo, está prohibida la difusión de mensajes, imágenes o actos que puedan considerarse propaganda electoral, abarcando tanto medios tradicionales como redes sociales. El escrito cita también doctrina del Tribunal Supremo y acuerdos de la JEC, que resaltan la importancia de la jornada de reflexión para asegurar la libertad y la igualdad del voto.

Según Vox, el alcalde difundió, en su perfil público de Instagram, dos imágenes con lemas como “Vamos a hacerlo”, “Por Aragón”, “Por tus derechos” y “Todos tus votos cuentan”, además de una imagen de la candidata socialista Pilar Alegría, todo ello con los colores identificativos del PSOE. Estas publicaciones, de acuerdo con el escrito, tratarían de influir en el electorado en un momento protegido legalmente para salvaguardar la neutralidad institucional y la libertad de voto.

Vox ha sostenido que este comportamiento podría infringir los artículos 50 y 53 de la LOREG, que establecen la prohibición de cualquier propaganda electoral y reafirman la neutralidad de las instituciones una vez terminada la campaña, incluyendo la jornada de reflexión.

Solicita un expediente sancionador y la retirada de la publicación

Además, según han confirmado a Infobae fuentes de la formación, se ha solicitado las apertura de un expediente sancionador y que se ordene la retirada inmediata de las publicaciones. El partido pide también que se evalúe si los hechos pudieran suponer un delito electoral conforme al artículo 144.1 de la LOREG, cuya sanción prevé penas de prisión de tres meses a un año y posibles multas económicas.

Ahora, la JEC deberá examinar el contenido de las publicaciones señaladas y determinar si procede una sanción administrativa o si corresponde trasladar el caso al Ministerio Fiscal.

Noticia con información de Europa Press

