Alegría anima a los aragoneses a votar: "Hoy decidimos el presente y el futuro de nuestra tierra"

La candidata del PSOE a la Presidencia de Aragón, Pilar Alegría, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a acudir a las urnas este domingo, 8 de febrero, "a la participación, a la movilización y a esa responsabilidad", porque "hoy decidimos el presente y el futuro de nuestra tierra".

Así se ha expresado Alegría en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al IES Goya de Zaragoza, donde la candidata socialista ha votado pasadas las 10.30 horas.

"Ha llegado por fin el día de las votaciones y mi primer mensaje es para todos los aragoneses y las aragonesas para que tengamos una buena jornada electoral", ha manifestado.

Asimismo, ha animado a los ciudadanos a que participen, "que nadie se quede en casa, que todo el mundo salga a votar, porque lo que hoy decidimos los aragoneses y aragonesas con nuestro voto es el presente y el futuro de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra".

Por otro lado, ha confiado en que haya una alta participación en esta jornada electoral, aunque "es la primera vez que tenemos unas elecciones autonómicas que no vienen acompañadas por unas elecciones municipales, pero hasta el día nos acompaña y espero que haya una importante participación".

Pilar Alegría ha reconocido que no está nerviosa, sino "ilusionada con el trabajo que hemos venido realizando, con el proyecto que hemos defendido y ahora lógicamente le corresponde a los aragoneses y a las aragonesas votar y decidir".

