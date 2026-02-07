Espana agencias

Así reflexionan los candidatos: recibir calor familiar en el pueblo, deporte y descanso

Zaragoza, 7 feb (EFE).- Cerrada ya la campaña electoral, los candidatos a la presidencia de Aragón en las elecciones de este domingo aprovechan para descansar tras quince días frenéticos y optan por regresar a sus pueblos de origen a recibir calor familiar, por ver o practicar deporte y por comer o tomar el vermú con los amigos.

El presidente de Aragón y candidato a la reelección por el PP, Jorge Azcón, aprovechará la jornada de reflexión para visitar al mediodía la basílica del Pilar, acompañado por la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y tomar después el vermú con su equipo de campaña.

Por su parte, la socialista, Pilar Alegría, hará "algo especial" que desvelará en sus redes sociales y después se desplazará a su pueblo, La Zaida, para descansar y estar con la familia y tomar algo o jugar a las cartas con los amigos en la peña.

El candidato de Vox, Alejandro Nolasco, optará en la jornada de reflexión por el mismo plan que ya realizó en los comicios de mayo de 2023, descansar en Villastar, la localidad turolense de la que procede su familia.

Por su parte, el candidato cabeza de lista de CHA, Jorge Pueyo, tiene previsto ir a jugar a fútbol a Torrero con unos amigos, como suele hacer "muchas semanas", y por la tarde "volver a sufrir" en el partido que disputará el Real Zaragoza ante el Eibar, pero con la esperanza, ha dicho, de que gane.

El candidato de Teruel Existe a la presidencia del Gobierno de Aragón, Tomás Guitarte, pasará la jornada de reflexión en la naturaleza, concretamente en la Laguna de Gallocanta, una reserva natural excelente para la observación de aves situada entre las provincias de Teruel y Zaragoza.

También estará con su familia y amigos la candidata de Podemos, María Goikoetxea, en Villanueva de Gállego, donde compartirá momentos "con su gente" después, ha dicho, de estos días "tan intensos e ilusionantes".

Lo que Marta Abengochea, la candidata de IU-Movimienmto Sumar, va a hacer ese día es salir a pasear por el canal en Zaragoza, y después irá a Torres de Berrellén a una comida con amigos, y la tarde la pasará en casa con su familia.

Alberto Izquierdo, cabeza de lista por el Partido Aragonés, aprovechará el día previo a la jornada electoral para disfrutar del esquí junto a sus hijos en las pistas de Aramón Valdelinares, estación próxima al municipio del que es alcalde, Gúdar, en Teruel. EFE

EFE

