España

Mercosur, Europa y el nuevo flujo económico global que puede redefinir el comercio

El verdadero valor del acuerdo no está solo en lo que se exporta, sino en cómo se produce y cómo se financia

Guardar
Google icon
Imagen V7T2BEVH4NDQLEGXJVDBSELHZ4

Tribuna de Diego Balverde, especialista en Finanzas Climáticas

----

Durante más de dos décadas, el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur fue presentado como una promesa comercial. Un tratado largamente negociado, anunciado y postergado, atrapado entre tensiones políticas, intereses sectoriales y lecturas ideológicas.

PUBLICIDAD

Hoy, ese acuerdo vuelve al centro del escenario por una razón distinta: el mundo cambió. Y con él, cambiaron las reglas económicas que determinan qué países, empresas y regiones ganan relevancia en el comercio global.

El acuerdo entre Europa y el Mercosur ya no debe leerse sólo como un pacto arancelario.

Debe entenderse como infraestructura económica y financiera, capaz de generar flujos de inversión, eficiencia productiva y reducción de emisiones a escala global.

Aquí aparece una clave que suele pasar inadvertida: las reglas ambientales europeas no son un freno al comercio, sino un acelerador de eficiencia económica.

Granos de soja son cargados en un camión después de ser cosechados, en San Andrés de Giles, en las afueras de Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Martin Cossarini/Archivo)
Granos de soja son cargados en un camión después de ser cosechados, en San Andrés de Giles, en las afueras de Buenos Aires, Argentina (REUTERS/Martin Cossarini/Archivo)

Europa avanzó en regulaciones de emisiones, trazabilidad y estándares productivos no sólo por razones ambientales, sino por una lógica económica clara. Reducir emisiones implica reducir desperdicios, consumo energético innecesario, riesgos operativos y costos financieros futuros.

PUBLICIDAD

En términos simples, reducir emisiones no es perder competitividad; es producir mejor.

Para las empresas del Mercosur, esto abre una oportunidad histórica. Adaptarse a los estándares europeos no significa resignar márgenes, sino ganar eficiencia, previsibilidad y acceso a capital.

Reducir la huella, mejorar perfil de riesgo

Las compañías que reducen su huella acceden a mercados más grandes, financiamiento más barato y programas de fomento económico diseñados para premiar la eficiencia a largo plazo.

Las regulaciones europeas no funcionan de manera aislada. Están conectadas a líneas de crédito, incentivos financieros y esquemas de inversión que acompañan la transición productiva. No se trata de imponer costes, sino de financiar el cambio.

Manifestantes durante una tractorada, a 16 de enero de 2026, en Oviedo, Asturias (España). (Juan Vega / Europa Press)
Manifestantes durante una tractorada, a 16 de enero de 2026, en Oviedo, Asturias (España). (Juan Vega / Europa Press)

Cuando una empresa reduce emisiones de forma verificable, mejora su perfil de riesgo. Y cuando mejora su perfil de riesgo, accede a mejores condiciones financieras. Este mecanismo, aplicado de forma escalable, tiene un efecto multiplicador sobre toda la economía.

El acuerdo Mercosur–Unión Europea puede convertirse así en un canal de circulación de capital global. Capital que no solo financia comercio, sino modernización industrial, infraestructura logística, eficiencia energética y empleo de calidad. No es dinero especulativo: es inversión productiva con impacto medible.

Para Europa, el beneficio es evidente: cadenas de suministro más resilientes, seguras y alineadas con sus objetivos económicos y climáticos. Para el Mercosur, la oportunidad es aún mayor: integrarse a los mercados más exigentes del mundo no como proveedor de bajo costo, sino como socio eficiente y competitivo.

Este marco tiene implicancias que trascienden a ambos bloques. Cuando dos regiones de este tamaño alinean comercio, financiamiento y reducción de emisiones, se redefinen estándares globales, se reordenan flujos de inversión y se establece un nuevo lenguaje económico donde competitividad, eficiencia y sostenibilidad dejan de ser conceptos separados.

Protesta contra el acuerdo de Mercosur (REUTERS/Yves Herman)
Protesta contra el acuerdo de Mercosur (REUTERS/Yves Herman)

El verdadero valor del acuerdo no está solo en lo que se exporta, sino en cómo se produce y cómo se financia. Ahí es donde se genera crecimiento sostenido, estabilidad macroeconómica y capacidad de adaptación en un mundo cada vez más volátil.

La pregunta, entonces, no es si el Mercosur puede cumplir con las reglas europeas. La pregunta es si va a aprovechar esta oportunidad para convertir esas reglas en una ventaja estructural. Porque cuando las reglas de emisiones se entienden como herramientas de eficiencia y acceso a capital, dejan de ser una barrera.

Se transforman en un motor de desarrollo económico aplicable, escalable y sostenible a largo plazo, no solo para Europa y América Latina, sino para el sistema comercial global en su conjunto.

Temas Relacionados

MercosurEuropaUnión Europea

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Segunda jornada del pontífice en la Ciudad Condal, con el cierre más esperado

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los hermanos futbolistas Patxi y Julio Salinas a las actrices Alba Brunet y Natalia Millán

Los cuatro invitados estarán junto a Roberto Leal desde el miércoles 10 de junio hasta el viernes 12

Quiénes son los invitados de hoy en ‘Pasapalabra’: de los hermanos futbolistas Patxi y Julio Salinas a las actrices Alba Brunet y Natalia Millán

#RegularizaciónYa lleva al Congreso una propuesta para ampliar el plazo de regularización y frenar las deportaciones: el proceso finaliza el 30 de junio

Según la plataforma, desde que arrancó el proceso, las entidades sociales que sostienen la tramitación de expedientes han detectado una acumulación de obstáculos que ralentiza o impide el acceso a la regularización

#RegularizaciónYa lleva al Congreso una propuesta para ampliar el plazo de regularización y frenar las deportaciones: el proceso finaliza el 30 de junio

María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A ha aprobado la nueva estructura parlamentaria de la formación, que contará además con María Márquez y Ángeles Férriz como portavoces adjuntas y Rafael Recio como secretario del grupo

María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

La reina Letizia hace pleno de blanco en la Sagrada Familia ante León XIV: repite el vestido de la misa inaugural en El Vaticano, cuando lo nombraron papa

Tras hacer uso del ‘privilegio de blanco’ en sus dos primeros encuentros en Madrid, la monarca ha repetido la fórmula en Barcelona

La reina Letizia hace pleno de blanco en la Sagrada Familia ante León XIV: repite el vestido de la misa inaugural en El Vaticano, cuando lo nombraron papa
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

Viaje del papa León XIV a Barcelona, en directo | El papa León pide “cultivar el amor” frente a la Moreneta en el monasterio de Montserrat

María Jesús Montero relevará a María Márquez al frente de la portavocía del PSOE andaluz durante esta legislatura

Mazón pidió a sus consellers “inundar” de datos a los medios el día de la DANA: “Desprende sensación de estar alerta que te cagas”

Zapatero pide al juez que aclare cómo se obtuvo en Estados Unidos el móvil de Rodolfo Reyes, pieza clave en la investigación sobre el rescate de Plus Ultra

Un tribunal declara improcedente el despido de un obrero a través de un burofax que nunca llegó: el juez dice que la empresa no intentó avisarle por WhatsApp

ECONOMÍA

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Amancio Ortega engorda su patrimonio inmobiliario con la adquisición de un centro logístico en Países Bajos por 132 millones de euros

Los agricultores piden a Bruselas aumentar los controles sobre las importaciones de Egipto: “Ponen en riesgo la salud de los consumidores”

Uno de cada dos trabajadores de la Unión Europea podría estar expuesto a factores de riesgo de cáncer en el trabajo

El Estatuto de los Trabajadores garantiza 14 festivos retribuidos al año: qué dice la ley sobre descansos, permisos y calendarios autonómicos

Los principales factores de una brecha salarial de género del 20,6% en España: parcialidad laboral, segregación sectorial y posible discriminación

DEPORTES

El Mundial 2026, no apto para los influencers extranjeros: grabar para ganar dinero será considerado trabajo

El Mundial 2026, no apto para los influencers extranjeros: grabar para ganar dinero será considerado trabajo

¿Y si ya nadie ofrece más de 150 millones? La encrucijada del Atlético de Madrid con un Julián Álvarez desencantado con el club

Florentino Pérez le chiva al papa León XIV que Almeida es del Atlético de Madrid: “Siempre es buena la sana rivalidad”

Rafa Nadal respalda a Florentino Pérez: “Es el mejor presidente de la historia del Real Madrid”

Dónde ver los partidos del Mundial 2026: de los encuentros de España a los de Inglaterra, Brasil, Argentina o Francia