Nadal (PP) defiende el acuerdo con Mercosur y lamenta que la Eurocámara lo lleve al TJUE

El vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Alberto Nadal, ha defendido este viernes el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur como un instrumento clave para la apertura de mercados, aunque ha lamentado que el Parlamento Europeo haya decidido trasladar el texto al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), un paso que, a su juicio, reduce el margen de maniobra político de la Eurocámara para exigir más garantías que defiendan a los agricultores.

"España siempre ha empujado el acuerdo de Mercosur en todas sus presidencias, especialmente en las del Partido Popular. En un mundo en el que el multilateralismo se ha quedado dañado y en el que algunos mercados importantes han empezado a establecer barreras, Europa, que es un exportador neto de bienes y servicios y, además, necesita importar energía, porque no es un gran productor de energía, necesita abrir mercados", ha recalcado.

Sin embargo, Nadal ha subrayado que el apoyo al libre comercio no puede desligarse de un "equilibrio" que garantice condiciones de competencia equivalentes para el sector primario europeo.

"Cuando estás a favor del libre comercio, también estás a favor de que ese libre comercio sea justo y equilibrado", ha explicado, reclamando que los agricultores y ganaderos españoles compitan "en pie de igualdad" con los productores de Mercosur.

En este punto, ha vinculado el debate comercial con el descontento del campo por la carga regulatoria y por decisiones presupuestarias en discusión en Bruselas. A su juicio, la ratificación del acuerdo solo sería viable si se cumplen una serie de condiciones previas, entre ellas un control efectivo en frontera y la garantía de que la Política Agraria Común (PAC) mantenga su peso financiero.

"Cuando se observa el exceso de regulación que soportan los agricultores europeos, una propuesta inicial de la Comisión en la que la agricultura asume el ajuste para nuevas prioridades y una aplicación desigual de los controles fronterizos entre Estados miembro, la posición es clara: El acuerdo solo puede ratificarse si se dan condiciones que permitan a los agricultores competir en igualdad", ha reiterado.

RESERVAS ANTE EL ENVÍO DEL PACTO AL TJUE

El dirigente 'popular' ha señalado, además, que la decisión de remitir el texto a la justicia comunitaria que apoyaron tanto Vox como los partidos de izquierda españoles altera el calendario político e impide utilizar el voto como palanca para arrancar compromisos adicionales.

"Esto ha tenido el efecto contrario al que se pretendía: acelerar la entrada en vigor del acuerdo sin dar tiempo a obtener garantías suficientes ni a utilizar el peso del Parlamento Europeo", ha lamentado.

Respecto a las medidas de protección, ha defendido endurecer la aplicación de las cláusulas de salvaguardia y reforzar la vigilancia de las importaciones. "Necesitamos que el control en frontera sea eficaz en todas partes y que haya controles en origen", ha reclamado.

Nadal ha ligado estas exigencias a la necesidad de blindar el presupuesto agrario. "Tenemos que ver que los 45.000 millones de la PAC son, efectivamente, para agricultura", ha afirmado, añadiendo que los agricultores deben percibir también una desregulación "efectiva" que les permita competir en las mismas condiciones que los productores de fuera de la UE.

Aunque ha admitido que el traslado al TJUE reduce la capacidad negociadora de la Eurocámara, Nadal ha asegurado que el PP seguirá utilizando su peso en la agenda comunitaria para condicionar el proceso. "Vamos a seguir peleando y vamos a utilizar todas las armas que tenemos a nuestra disposición", ha afirmado, citando como próximas palancas los debates sobre el marco financiero plurianual y los paquetes Ómnibus de simplificación.