El Gobierno envió el acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la UE al Congreso para su ratificación

Firma del acuerdo UE Mercosur el 17 de enero pasado en Asunción. EFE/ Juan Pablo Pino

La Casa Rosada envió al Congreso para su ratificación el acuerdo de libre comercio firmado entre el Mercosur y la Unión Europea. El Gobierno lo había incluido en el temario de las sesiones extraordinarias de febrero porque tiene como objetivo ser el primer país de la región en ratificarlo. Sin embargo, todavía no hay fecha tentativa para llevarlo al recinto en la Cámara de Diputados.

“Se está trabajando en la Secretaría Parlamentaria para el día de mañana publicarlo en el portal oficial. Son más de 5.000 páginas traducidas a varios idiomas”, explicaron fuentes oficiales.

Hace dos semanas, el Parlamento Europeo anunció que remitiría el acuerdo comercial con el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que revise su compatibilidad con los tratados comunitarios. Esta decisión fue interpretada como un revés político ya que la aprobación por los países europeos deberá esperar hasta que los jueces lleguen a una conclusión, lo que podría demorar el proceso hasta dos años.

Por su parte, el apuro que mostró el Gobierno desde un principio no es casual, ya que la entrada en vigencia del acuerdo permitiría cubrir cuotas de exportación de algunos productos -carne, por ejemplo- antes que otros de los socios regionales.

Cámara de Diputados

Este martes, cuando comenzaron las sesiones legislativas ordinarias en Brasil, el presidente Lula da Silva envió al Congreso Nacional el acuerdo para iniciar el proceso de ratificación y llamó a todas las fuerzas a aprobarlo “en el menor plazo posible”.

La Cámara de Diputados avanzó esta semana con la conformación de las comisiones por las que deberá pasar previamente el acuerdo: se trata de las comisiones de Relaciones Exteriores y la de Mercosur. Las autoridades de la Cámara acordaron poner como plazo este viernes para que los bloque envíen los nombres de los integrantes, por lo que quedarán constituídas recién la semana que viene.

Los tratados deben ser aprobados o rechazados en su totalidad por ambas Cámaras, por lo que el debate se “simplifica” y favorece al oficialismo. Además, los libertarios señalan que las negociaciones llevaron 26 y atravesaron a gobierno de diferente signo político, lo que debería agilizar su aprobación.

Casi todos los bloques ya anunciaron que convalidarán el acuerdo. El PRO celebró que se haya convertido en realidad “el camino iniciado por Mauricio Macri en 2019” y destacaron que el acuerdo “abrirá nuevos mercados para nuestras PyMEs, economías regionales y exportadores”. En tanto, los diputados de la UCR argumentaron que “en un contexto global desafiante, donde la competitividad y la escala son clave, el diálogo y la cooperación entre regiones resultan indispensables”. También manifestaron su apoyo desde Provincias Unidas y la Coalición Cívica.

En cambio, el peronismo todavía evalúa qué posición adoptar. Incluso presentaron un proyecto para crear una comisión bicameral que evalúe los impactos del acuerdo en la economía local.

El tratado de libre comercio elimina aranceles para más del 90% de las exportaciones del bloque sudamericano y reduce las barreras de acceso para bienes industriales y tecnológicos europeos.

En su presentación, el Gobierno destaca que el tratado conformará un mercado de bienes y servicios de más de 700 millones de personas. “Esta decisión representa un salto cualitativo y cuantitativo en la estrategia de inserción internacional de la Argentina ya que, por su dimensión y escala económica, implica un aumento sustancial de la proporción del PIB global con el que el país mantiene acuerdos comerciales. A partir de la entrada en vigor del Acuerdo Interino de Comercio, Argentina pasará a contar con una red de instrumentos comerciales mediante los que se relaciona con más del 30% del PBI mundial”, aseguraron. Y agregaron: “Con la liberalización del mercado, casi la totalidad de las exportaciones agrícolas del Mercosur a la UE se verán beneficiadas”.

Si bien el Parlamento Europeo no podrá ratificar el acuerdo hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, la Comisión Europea podría consolidar su implementación provisional sin esperar a la Eurocámara.