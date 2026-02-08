¿Cuántas horas debe dormir tu perro al día? Esto es lo que dicen los expertos

Perro durmiendo. (Freepik)

Cuando se trata de cuántas horas hay que dormir, tenemos más que claro que es necesario descansar entre 7 y 8 horas. Sin embargo, cuando se trata de la salud de nuestro perro la cosa cambia. Una de las dudas más frecuentes de los dueños es cómo debe ser el descanso de un perro.

Para responder a esta duda, lo primero que debemos hacer es analizar a tu mascota. A diferencia de los humanos, los perros tienen patrones de sueño muy distintos que dependen de factores como la edad, el tamaño, la raza y su nivel de actividad diaria.

Más que fijarse en un número exacto de horas, lo importante es observar si el sueño es reparador, regular y compatible con un comportamiento activo y equilibrado cuando el perro está despierto.

El descanso en los cachorros

Durante las primeras semanas y meses de vida, el descanso ocupa gran parte del día. Los especialistas en comportamiento animal explican que el sueño profundo favorece la maduración del sistema nervioso, el desarrollo muscular y la consolidación de los aprendizajes tempranos.

En esta fase, los periodos de actividad suelen ser cortos e intensos, seguidos de largas siestas, durmiendo alrededor de 16 a 20 horas diarias. A medida que el cachorro crece y gana autonomía, las horas de descanso disminuyen progresivamente y los ciclos de sueño se vuelven más estables.

Cuánto debe dormir un perro adulto

En la etapa adulta, el patrón de sueño se estabiliza. La mayoría de los perros combinan un periodo más largo de descanso nocturno con múltiples siestas repartidas durante el día. Este comportamiento es totalmente normal: los perros no suelen mantener un sueño continuo como el humano, sino que alternan fases cortas de descanso con momentos de alerta.

Perro jugando. (Freepik)

El tiempo de sueño en perros adultos también refleja su rutina diaria. Un perro que realiza ejercicio físico, estimulación mental o interacción social necesitará recuperarse después, mientras que un perro con poca actividad puede dormir más por aburrimiento o falta de estímulos. Un perro adulto duerme entre 12 y 16 horas al día, según explican los expertos como el adiestrador canino @adiestramiento_n.humedas (nombre de usuario en TikTok)

Factores que influyen en cuánto duerme tu perro

Además de la edad, existen múltiples elementos que condicionan la cantidad y la calidad del descanso:

Nivel de actividad física y mental: paseos largos, juegos, entrenamiento o interacción social aumentan la necesidad de recuperación.

Raza y tamaño: algunas razas más tranquilas tienden a descansar más, mientras que las razas muy activas necesitan más estimulación para evitar el aburrimiento.

Temperamento individual: igual que las personas, cada perro tiene su propio ritmo; algunos son más dormilones y otros más inquietos.

Entorno y rutina diaria: cambios en el hogar, visitas, viajes o modificaciones en los horarios pueden alterar temporalmente el sueño.

Clima y temperatura: el frío suele favorecer periodos de descanso más largos, mientras que el calor puede provocar despertares frecuentes y cambios de postura para encontrar superficies frescas.

Estado de salud: molestias físicas, dolor, estrés o ansiedad influyen directamente en el tiempo que el perro pasa durmiendo.

Estas son las razas de perros más comunes en España

¿Por qué duermen tanto los perros?

El sueño cumple funciones biológicas fundamentales. Durante el sueño profundo se producen procesos de reparación celular, recuperación muscular y regulación hormonal. Además, el descanso contribuye a fijar aprendizajes y a mantener el equilibrio emocional del animal.

En los perros jóvenes, estas funciones están relacionadas con el crecimiento y el desarrollo cognitivo. En los adultos, ayudan a recuperar energía y mantener la estabilidad del comportamiento. Y en los mayores, permiten compensar el desgaste físico propio del paso del tiempo.