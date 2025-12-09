Una investigación revela que tener un perro potencia tu salud mental y reduce las bacterias de la boca

Disfrutar de la compañía de un perro en la adolescencia reduce, según el medio catalán, el estrés significativamente. / Freepick

La presencia de un perro en el hogar ha demostrado tener un impacto positivo en la salud mental de las personas, y no solo por el efecto emocional de la compañía. No son una novedad estas palabras, pues se reconoce a estos animales como las mejores compañías de los seres humanos. Cualidades positivas, tanto para los más pequeños de la casa como para cualquier individuo que comparta el espacio.

Un reciente estudio publicado en la revista iScience ha puesto de manifiesto que los perros provocan cambios en la colección de microbios que habitan tanto en el interior como en el exterior del cuerpo humano, lo que puede favorecer comportamientos más prosociales. Así lo ha explicado el investigador Takefumi Kikusui, de la Universidad de Azabu en Japón, según ha recogido el diario catalán Nació Digital.

El equipo de Kikusui ya había constatado en investigaciones previas que los jóvenes que conviven con un perro desde la infancia obtienen mejores resultados en indicadores de compañía y apoyo social. Además, otros trabajos han identificado que los propietarios de perros presentan una mayor diversidad microbiana en su microbioma intestinal. En este nuevo estudio, los investigadores han querido determinar si los beneficios observados en la salud mental de los adolescentes podrían estar relacionados con estas diferencias en el microbioma. Kikusui ha señalado que el experimento se ha diseñado porque “la microbiota intestinal influye en el comportamiento a través del eje intestino-cerebro”, según ha detallado al medio catalán.

Los resultados han mostrado que tener un perro a los trece años se asocia con una reducción significativa de los problemas sociales durante la adolescencia, en comparación con quienes no tienen esta mascota. Tras analizar muestras del microbioma bucal y secuenciar los microbios presentes, los científicos han observado que, aunque la diversidad y riqueza de especies era similar en ambos grupos, la composición del microbioma difería. Este hallazgo sugiere que la convivencia con un perro modifica la abundancia de bacterias bucales específicas. A partir de estos datos, los investigadores han planteado la hipótesis de que ciertos tipos de bacterias podrían estar relacionados con las puntuaciones psicológicas de los adolescentes.

Efectos en el comportamiento social y prosocial

Para profundizar en esta relación, el equipo ha tratado ratones de laboratorio con microbiota procedente de adolescentes que conviven con perros, con el objetivo de observar si este factor influye en el comportamiento social de los animales. Los ratones tratados han dedicado más tiempo a olfatear a sus compañeros de jaula y han mostrado una actitud más social hacia un congénere atrapado, una prueba habitual para evaluar el comportamiento prosocial en estos animales.

Kikusui ha destacado que “el hallazgo más interesante” del estudio es la identificación de bacterias “que promueven la sociabilidad o la empatía”. Según sus palabras, “esto implica que tener un perro proporciona una sensación de seguridad a través de la interacción”, tal como ha afirmado al diario Nació Digital. Los autores del estudio han señalado que, aunque es necesario seguir investigando, los resultados apuntan a que un perro en la familia puede modificar el microbioma de formas que favorecen la salud mental, la empatía y el comportamiento prosocial. Además, han sugerido que los beneficios de convivir con perros probablemente son consecuencia de decenas de miles de años de coexistencia entre humanos y estos animales.