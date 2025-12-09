España

Una investigación revela que tener un perro potencia tu salud mental y reduce las bacterias de la boca

El estudio mencionado por el medio catalán ‘Nació Digital’, sugiere que los beneficios de convivir con perros son consecuencia de decenas de miles de años de coexistencia entre humanos y mascotas

Guardar
Disfrutar de la compañía de
Disfrutar de la compañía de un perro en la adolescencia reduce, según el medio catalán, el estrés significativamente. / Freepick

La presencia de un perro en el hogar ha demostrado tener un impacto positivo en la salud mental de las personas, y no solo por el efecto emocional de la compañía. No son una novedad estas palabras, pues se reconoce a estos animales como las mejores compañías de los seres humanos. Cualidades positivas, tanto para los más pequeños de la casa como para cualquier individuo que comparta el espacio.

Un reciente estudio publicado en la revista iScience ha puesto de manifiesto que los perros provocan cambios en la colección de microbios que habitan tanto en el interior como en el exterior del cuerpo humano, lo que puede favorecer comportamientos más prosociales. Así lo ha explicado el investigador Takefumi Kikusui, de la Universidad de Azabu en Japón, según ha recogido el diario catalán Nació Digital.

El equipo de Kikusui ya había constatado en investigaciones previas que los jóvenes que conviven con un perro desde la infancia obtienen mejores resultados en indicadores de compañía y apoyo social. Además, otros trabajos han identificado que los propietarios de perros presentan una mayor diversidad microbiana en su microbioma intestinal. En este nuevo estudio, los investigadores han querido determinar si los beneficios observados en la salud mental de los adolescentes podrían estar relacionados con estas diferencias en el microbioma. Kikusui ha señalado que el experimento se ha diseñado porque “la microbiota intestinal influye en el comportamiento a través del eje intestino-cerebro”, según ha detallado al medio catalán.

Los resultados han mostrado que tener un perro a los trece años se asocia con una reducción significativa de los problemas sociales durante la adolescencia, en comparación con quienes no tienen esta mascota. Tras analizar muestras del microbioma bucal y secuenciar los microbios presentes, los científicos han observado que, aunque la diversidad y riqueza de especies era similar en ambos grupos, la composición del microbioma difería. Este hallazgo sugiere que la convivencia con un perro modifica la abundancia de bacterias bucales específicas. A partir de estos datos, los investigadores han planteado la hipótesis de que ciertos tipos de bacterias podrían estar relacionados con las puntuaciones psicológicas de los adolescentes.

Efectos en el comportamiento social y prosocial

Para profundizar en esta relación, el equipo ha tratado ratones de laboratorio con microbiota procedente de adolescentes que conviven con perros, con el objetivo de observar si este factor influye en el comportamiento social de los animales. Los ratones tratados han dedicado más tiempo a olfatear a sus compañeros de jaula y han mostrado una actitud más social hacia un congénere atrapado, una prueba habitual para evaluar el comportamiento prosocial en estos animales.

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

Kikusui ha destacado que “el hallazgo más interesante” del estudio es la identificación de bacterias “que promueven la sociabilidad o la empatía”. Según sus palabras, “esto implica que tener un perro proporciona una sensación de seguridad a través de la interacción”, tal como ha afirmado al diario Nació Digital. Los autores del estudio han señalado que, aunque es necesario seguir investigando, los resultados apuntan a que un perro en la familia puede modificar el microbioma de formas que favorecen la salud mental, la empatía y el comportamiento prosocial. Además, han sugerido que los beneficios de convivir con perros probablemente son consecuencia de decenas de miles de años de coexistencia entre humanos y estos animales.

Temas Relacionados

PerrosPerros y GatosMascotasAnimalesSalud MentalBacteriasEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Moreno Bonilla al final tuvo su Día de la Bandera tras triplicar el coste del evento y unirlo a la inauguración del Belén en el Palacio de San Telmo

Aunque un primer contrato para organizar esta fiesta quedó desierto, la Junta ha conseguido encontrar empresa que lo organice tras triplicar el coste y juntarlo con la inauguración del Belén este martes

Moreno Bonilla al final tuvo

Flan de turrón de chocolate: un postre diferente para sorprender a tus invitados en Navidad

A pesar de ser un proceso largo, es un dulce fácil de hacer

Flan de turrón de chocolate:

Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

La maternidad depende cada vez más de los ingresos, las mujeres con mayores recursos son las que pueden permitirse la crianza mientras las de menores ingresos renuncian progresivamente a ser madre

Tener hijos penaliza la carrera

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

El Vicesecretario general de Economía del Partido Popular visita la redacción de Infobae España. Hablamos sobre el principal problema del país, la gestión desde el Gobierno y las comunidades autónomas y las posibles soluciones

Juan Bravo (PP): “Hay que

Ingrid de Noruega se enfrenta al reto más importante de su vida: la agenda que marcará su futuro rol como reina

La heredera afronta una intensa agenda mientras la institución busca estabilizar su imagen antes del juicio de su hermano, Marius Borg

Ingrid de Noruega se enfrenta
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Moreno Bonilla al final tuvo

Moreno Bonilla al final tuvo su Día de la Bandera tras triplicar el coste del evento y unirlo a la inauguración del Belén en el Palacio de San Telmo

El Gobierno encara su última semana parlamentaria antes de irse de vacaciones por Navidad: una sesión de control marcada por caso Salazar y varias votaciones que puede salvar

Se reactiva la investigación por las muertes en las residencias en Madrid durante el covid con la declaración de tres ex altos cargos de Ayuso

Borja Sémper reaparece en redes sociales y anuncia que lleva “cuatro semanas sin quimioterapia”: “De momento todo va bien”

Por qué los pasajeros en coches eléctricos se marean más: “El cerebro se queda sin señales”

ECONOMÍA

Tener hijos penaliza la carrera

Tener hijos penaliza la carrera de las mujeres: solo las que no pueden concebir igualan a los hombres en éxito laboral

Juan Bravo (PP): “Hay que definir lo que es un fondo buitre. Los fondos van a construir vivienda para que tú y yo podamos comprar con una rentabilidad”

Lorenzo Amor: “Llevo años oyendo que en otros países la cuota de autónomos es menor, pero allí ni está la maternidad, ni el accidente de trabajo...”

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

DEPORTES

Arabia Saudí, rival de España

Arabia Saudí, rival de España que llega al Mundial 2026 montada en el dólar: del botín de los jugadores a primas millonarias por clasificarse para el torneo

Adrian Newey, sobre el futuro de Aston Martin: “Al trabajar más estrechamente con Honda, tenemos una oportunidad”

Ganó la Champions con el Liverpool y ahora está al borde de la ruina tras perder 6,8 millones en una batalla legal contra su hermano: la historia de Steve Finnan

La leyenda de la NBA Shaquille O’Neal revela cómo se fundió su primer cheque: “Me gasté un millón de dólares en unos 45 minutos”

Charles Leclerc tras el GP de Abu Dhabi donde Norris se proclamó campeón mundial de Fórmula 1: “La decepción tras un año como este me está afectando”