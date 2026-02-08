Cómo hacer café asiático, el combinado con leche condensada y brandy que en realidad nació en Cartagena

Así se hace el café asiático. (Turismo Región de Murcia)

Quien haya visitado la soleada ciudad de Cartagena, recordará su puerto, su teatro romano y sus marineras, pero también su asiático. Para quien se sorprenda por este curioso nombre, hablamos de una bebida a base de café, todo un clásico de la tradición gastronómica cartagenera que se ha convertido, con el paso de las décadas, en enseña de esta ciudad murciana. Similar en concepto a otros cafés como el bombón o el carajillo, el café asiático es un combinado de café, leche condensada, brandy y licor, habitualmente Licor 43, un producto original de Cartagena.

Para quien visite la zona y quiera probarlo, ha de saber que se reconoce a primera vista por su copa característica, y también por su inconfundible aspecto, conformado por capas de los diferentes ingredientes que lo componen. La receta tradicional dice que estos elementos no pueden juntarse, y que se añaden al vaso en un orden característico, según la densidad de cada uno de ellos: primero la leche condensada, luego el brandy y el licor, después el café y, finalmente, un toque de canela y ralladura de limón.

Sobre su origen y su particular nombre se ha debatido largo y tendido desde hace años. La leyenda cuenta que este café está inspirado en lo que pedían los marinos procedentes de Asia que llegaban al puerto de Cartagena a principios del siglo XX. La leche condensada era un imprescindible en las despensas en alta mar, por su capacidad de conservación frente a las leches frescas, y esto podría alimentar quizá la creencia.

Otras teorías dicen que el origen de la receta como la conocemos hoy en día nació a finales de la década de los 40, preparada por Pedro Conesa Ortega en su establecimiento de El Albujón en Cartagena, el bar Pedrín. Fuentes escritas demuestran, sin embargo, que la bebida ya se pedía en los bares cartageneros con anterioridad, con variantes, y que podría estar ligada a los trabajadores del campo, que lo usarían para entrar en calor en jornadas de mucha faena.

Café asiático, un clásico cartagenero. (Felipe G. Pagán/Ayuntamiento de Cartagena)

Sea cual sea su auténtico origen, lo cierto es que los cartageneros lo defienden como parte de su esencia, tanto que trataron de convertir a esta bebida en un Bien de Interés Cultural Inmaterial. Es fácil encontrar lugares donde disfrutarlo en las calles de esta ciudad mediterránea, aunque, si no tenemos la suerte de encontrarnos cerca, siempre podemos prepararlo en casa para disfrutar de una buena sobremesa con acento murciano. Eso sí, ten en cuenta que debes utilizar un vaso de cristal especial resistente al calor, para evitar accidentes y lucir bien las capas de esta delicia líquida.

Receta de café asiático típico de Cartagena

El café asiático es una bebida de capas formada por café espresso, leche condensada, brandy, licor tipo Licor 43 y canela, coronado con ralladura de limón y, en ocasiones, unos granos de café. La técnica consiste en verter cuidadosamente los ingredientes para que no se mezclen, logrando un efecto visual único.

Tiempo de preparación

Total: 7 minutos Preparación: 3 minutos Montaje y servicio: 4 minutos



Ingredientes

30 ml de leche condensada

40 ml de brandy

20 ml de Licor 43 (u otro licor dulce)

60 ml de café espresso recién hecho

Canela en polvo al gusto

Ralladura de limón

2-3 granos de café (opcional)

Vaso de cristal resistente al calor

Cómo hacer café asiático típico de Cartagena, paso a paso

Vierte la leche condensada en el fondo del vaso de cristal. Añade el brandy despacio, para evitar que se mezcle con la leche condensada. Incorpora el Licor 43 suavemente sobre el brandy. Prepara el café espresso y déjalo reposar unos segundos. Vierte el café sobre una cucharilla, para que caiga lentamente y forme una capa sobre los licores. Espolvorea canela en la superficie del café. Decora con ralladura de limón y, si lo deseas, añade unos granos de café. Sirve inmediatamente, asegurándote de que se aprecien todas las capas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

1 vaso individual (1 porción)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 210 kcal aprox.

Grasas: 3,5 g

Hidratos de carbono: 23 g

Azúcares: 22 g

Proteínas: 2,5 g

Alcohol: 10-12 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirlo recién hecho. No se recomienda conservar, ya que la textura y el aroma se pierden en minutos.