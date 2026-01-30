Los documentos de Epstein recogen el nombre de José María Aznar (Composición Infobae)

Un nuevo bloque de documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha recogido transacciones relacionadas con el financiero Jeffrey Epstein y el expresidente del Gobierno español José María Aznar.

Según ha informado EFE, los archivos publicados este viernes contienen un pago registrado el 17 de octubre de 2003 por valor de 1.050 dólares, a nombre de José María Aznar, realizado por Epstein a Shoppers Travel Inc., la agencia a través de la que el financiero gestionaba habitualmente reservas de vuelos para asociados y empleados.

La aparición del nombre de Aznar en estos documentos viene acompañada de datos adicionales sobre envíos postales. En 2003 y 2004, tanto Epstein como su pareja, Ghislane Maxwell, remitieron dos paquetes dirigidos al matrimonio Aznar.

El primero salió de las oficinas de Epstein en Nueva York en septiembre de 2003 y fue entregado mediante el servicio Fedex al Palacio de la Moncloa en Madrid, con el encabezado “Presidente y Ana Aznar”, cuando Aznar aún era presidente del Gobierno.

El coste del envío ascendió a 32,62 dólares. El segundo paquete fue remitido en mayo de 2004, fecha posterior a la salida de Aznar de la presidencia tras la investidura de José Luis Rodríguez Zapatero en abril, y utilizó como destinataria la dirección de la calle Juan Bravo de Madrid, sede de la Fundación FAES.

Las gestiones documentadas de Epstein

Shoppers Travel Inc., receptora del pago de 1.050 dólares, era empleada con frecuencia por Epstein para la coordinación de viajes profesionales y empresariales relacionados con su entorno. Las referencias al expresidente en la documentación oficial también apuntan a la existencia de otro José María Aznar —hijo del que fuera presidente del Gobierno, nacido en 1978—, que habría aparecido igualmente en una agenda de contactos de negocios de Epstein a inicios de los años 2000.

El expresidente del Gobierno de España, José María Aznar (Europa Press)

A pesar del volumen de información difundido, ninguna referencia de la documentación desclasificada especifica el contenido de los paquetes remitidos al matrimonio Aznar ni permite inferir su naturaleza. Además, la aparición de estos registros —ya sea el pago a la agencia de viajes o los envíos efectuados— no implica por sí misma la existencia de irregularidad alguna, según ha señalado EFE.

Contexto de las actuaciones y posteriores repercusiones

La primera de las acciones documentadas tuvo lugar en un contexto político marcado por la estrecha relación entre el Ejecutivo español, presidido por Aznar, y el Gobierno de Estados Unidos liderado por George W. Bush. Sin embargo, en el momento de los envíos, no se habían hecho públicas las informaciones sobre las actividades delictivas de Epstein.

No fue hasta 2005 cuando se presentó la primera denuncia contra el financiero ante la policía de Palm Beach (Florida) por abusos a una menor, lo que derivó en una investigación penal y en la posterior condena de Epstein por retribuir a una menor a cambio de sexo.

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha asegurado este viernes que en España gobierna "una ineptocracia corrupta" y ha alertado de que un "sanchismo terminar" es "muy peligroso". (Fuente: Pp)

La atención mediática a esta figura y sus conexiones, así como las investigaciones internacionales, continuaron creciendo en los años siguientes, ampliando el escrutinio sobre sus vínculos con personalidades de alto perfil.

En definitiva, la atención mediática a escala mundial se intensificó años después, cuando en julio de 2019, Jeffrey Epstein fue arrestado en Nueva York por cargos federales de tráfico sexual de menores, transformando el caso en un escándalo global.

Además de los documentos publicados, distintos medios han resaltado la relevancia de la publicación para esclarecer relaciones sociales y movimientos financieros en el entorno de Epstein, aunque sin precisar responsabilidades legales para los mencionados.