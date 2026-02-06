España

¿Conseguirá el PP no depender de Vox tras las elecciones en Aragón? Esto es lo que dicen las encuestas

Este 8 de febrero, Aragón afronta comicios autonómicos: el PP como fuerza primaria con unos 30 escaños, el PSOE sigue cayendo y Vox repite como tercera fuerza

Guardar
Las encuestas prevén que el
Las encuestas prevén que el Partido Popular sea la fuerza más votada en Aragón, pero sin mayoría absoluta: podría volver a necesitar a Vox para formar gobierno (Montaje Infobae)

Aragón afronta comicios autonómicos este 8 de febrero tras sumarse a la lista de comunidades donde la alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox ha terminado en ruptura durante el último año. La decisión de adelantar la cita electoral se adoptó después de que la falta de acuerdo con Vox, formación liderada en Aragón por Alejandro Nolasco, impidiera aprobar los presupuestos autonómicos, un paso considerado imprescindible para la estabilidad institucional.

El Parlamento aragonés, conocido como las Cortes de Aragón, está compuesto por 67 escaños y la mayoría absoluta se sitúa en 34. En las elecciones de 2023, el PP obtuvo 28 diputados, seis más que el PSOE. Vox sumó siete representantes y la Chunta Aragonesista (CHA), tres. Podemos, Izquierda Unida y el Partido Aragonés (PAR) lograron un escaño cada uno. Aquella investidura de Azcón como presidente fue posible gracias al apoyo de Vox y PAR.

El calendario electoral marca la votación para el 8 de febrero, con urnas abiertas de 9:00 a 20:00 horas. Los primeros datos del escrutinio se conocerán hacia las 21:30h y la constitución de las nuevas Cortes de Aragón está fijada para el 3 de marzo.

El PP rozaría la mayoría absoluta

Las encuestas publicadas en los últimos días coinciden en el mismo resultado: el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada, pero no alcanzaría los 34 escaños que permitirían un gobierno en solitario sino que se quedaría en torno a los 30. El PSOE quedaría en segunda posición con una diferencia de unos 10 escaños y VOX ya consolidado como tercera fuerza, más o menos a la misma distancia del PSOE que los socialistas del PP.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, detalla sus principales políticas para abordar la falta de médicos en las zonas rurales y el creciente problema del acceso a la vivienda.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al Partido Popular entre los 25 y 29 escaños y un 35,3% del voto. El PSOE quedaría en segunda posición, con una horquilla de 17 a 23 escaños y un 26,7%. Vox, tercera fuerza, oscilaría entre 10 y 13 escaños y un 15,1%. Chunta Aragonesista (CHA) obtendría entre 3 y 5 escaños (6,9%), mientras que IU-Sumar se movería entre 1 y 3 escaños (5%). Aragón Existe (AE) lograría entre 1 y 2 escaños. Podemos y PAR quedarían sin representación según esta proyección.

El instituto GESOP también sitúa al Partido Popular como primera fuerza, con una estimación entre 28 y 30 escaños y un 37,8% de los votos. El PSOE rondaría los 18 a 20 escaños (24%), mientras que Vox se movería entre 11 y 12 escaños (16%). CHA alcanzaría entre 4 y 5 asientos (7%), IU-Sumar entre 2 y 3 (4,2%) y AE entre 2 y 3 (4,5%). AV-Podemos se quedaría en el 2,5% y tanto SALF como PAR apenas superarían el 1% de los sufragios.

Celeste-TEL prevé para el PP 30 escaños y un 37,9% del voto, con el PSOE como segunda fuerza, con 18 escaños (23,6%). Vox obtendría 12 escaños (16,9%) y CHA, 4 escaños (7,5%). IU-Sumar alcanzaría el 4,5% de los votos, mientras que Podemos-AV se quedaría en el 2,4% y AE en el 3,5%.

Sigma Dos ofrece una horquilla de 27 a 30 escaños para el PP y un 37,8%. El PSOE obtendría entre 17 y 19 escaños (24,6%). Vox, entre 12 y 14 escaños (17,1%). CHA oscilaría entre 4 y 6 escaños (4,3%), IU-Sumar entre 1 y 2 (4,3%) y AE lograría 2 escaños (3,3%). GAD3 asigna al PP 28 escaños (36,4%), al PSOE 18 (22,6%) y a Vox 12 (16,5%). CHA sería cuarto con 5 escaños (8,3%), seguido de IU-Sumar con 1 (3,6%) y AE con 3 (4,3%).

Optimismo para el PP

La encuesta de 40dB prevé para el PP entre 28 y 30 escaños (37,6%), para el PSOE entre 17 y 18 (23,2%) y para Vox entre 11 y 13 (17%). CHA alcanzaría 3 escaños (6,7%), IU-Sumar 2 (4,5%) y AE 2 (3,8%). AV-Podemos lograría un 2,2% y PAR un 1,2% de los votos. NC Report sitúa al PP entre los 30 y 31 escaños (39,9%), al PSOE entre 17 y 18 (23,1%) y a Vox entre 12 y 13 (17,6%). CHA obtendría 3 escaños (5,6%), AE 2 (3,6%), IU-Sumar 1 (3,5%) y AV-Podemos 1 (3,2%).

Sociométrica coloca al PP con entre 28 y 29 escaños (35,7%), PSOE con 17 a 18 (23,3%) y Vox con 12 a 13 (17,5%). CHA quedaría con 3 o 4 escaños (7,3%), AE con 2 o 3 (4%), IU-Sumar con 1 (3,3%) y AV-Podemos con un 1,7%. PAR y SALF rondarían el 2,4%. Target Point sitúa al PP entre 28 y 30 escaños (36,9%), PSOE entre 16 y 18 (21,9%) y Vox entre 12 y 13 (17,2%). CHA obtendría 4 escaños (7,3%), AE entre 2 y 3 (3,5%), IU-Sumar entre 1 y 2 (4,5%), AV-Podemos un 2,1% y PAR un 1,9%. Finalmente, la encuesta de A+M otorga al PP entre 28 y 29 escaños (37,2%), al PSOE entre 18 y 19 (24,2%), a Vox entre 12 y 13 (16,6%), a CHA entre 3 y 4 (6,7%), a AE 2 escaños (2,7%), a IU-Sumar entre 1 y 2 (4,3%), a AV-Podemos un 2,2% y a PAR un 1,4%.

Las encuestas prevén, entonces, que el Partido Popular no llegue a la mayoría absoluta, fijada en 34 escaños, por lo que necesitaría pactar con otras fuerzas, previsiblemente con Vox, para formar gobierno. La suma de PSOE, CHA, IU-Sumar y otras fuerzas situadas a la izquierda del PP y Vox tampoco alcanzaría la mayoría suficiente para gobernar, según las proyecciones actuales. En este contexto, el escenario más probable apunta a una reedición del pacto entre PP y Vox para asegurar la investidura y la gobernabilidad.

Temas Relacionados

Elecciones Aragón 2026PPVoxPSOEEncuestasAragónEspaña-NacionalEspaña Noticias

Últimas Noticias

Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La lluvia no da tregua este viernes mientras siguen las evacuaciones en Andalucía

El río Guadalquivir ha superado los cinco metros de altura a su paso por Córdoba, duplicando el nivel rojo de riesgo de desbordamiento, establecido en 2,5 metros. Esta situación ha provocado el desalojo de cerca de 400 familias en diferentes zonas de la ciudad y sus barriadas, ante el temor a inundaciones similares a las de 2010

Última hora de la borrasca

Lingüista y profesora de universidad: así es Rosa Rodríguez, la joven argentina que ha ganado el mayor bote de la historia de ‘Pasapalabra’

La joven, que reside en A Coruña, ha completado el resco de ‘Pasapalabra’ y se lleva a casa 2.716.000 euros

Lingüista y profesora de universidad:

Resultados ganadores del Cupón Diario de la Once de este 5 de febrero

Como cada jueves, aquí está la combinación ganadora del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Resultados ganadores del Cupón Diario

Manu Pascual, el concursante más longevo de la historia de ‘Pasapalabra’ que se ha quedado sin el bote: lo que habría hecho con el dinero

El psicólogo madrileño de 29 años tenía varios planes que llevar a cabo con el premio, que finalmente se ha llevado su compañera Rosa

Manu Pascual, el concursante más

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

La ganadora gallega afrontará una carga fiscal superior a la que hubiera tenido su rival, Manu, debido al tipo autonómico de Galicia

Hacienda se queda con casi
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Transportes prevé restablecer todas las

Transportes prevé restablecer todas las líneas de Rodalies sin restricciones de velocidad en abril

El papel de España en ‘Steadfast Dart’, la preparación de la OTAN ante una posible “agresión” militar: aporta 1500 militares y busca liderar en 2028

El diario británico ‘The Telegraph’ señala a España y carga contra Pedro Sánchez: “Es un país donde la sombra del fascismo aún acecha”

El escándalo de las adjudicaciones de viviendas protegidas en Alicante se cobra la tercera dimisión: un alto cargo de la Generalitat

El Supremo exime de indemnizar por efectos secundarios de la vacuna covid si no hubo mala praxis: una mujer se quedan sin 40.000 euros tras sufrir una trombosis

ECONOMÍA

Hacienda se queda con casi

Hacienda se queda con casi la mitad del mayor bote de Pasapalabra: Rosa pagará más de 1,2 millones de impuestos

David Jiménez, abogado: “No puedes sacar dinero de una cuenta conjunta si uno de los dos fallece”

Facua advierte a Renfe, Iryo y Ouigo de que las limitaciones de velocidad de Adif no son causas de “fuerza mayor” para no indemnizar a los viajeros

Un fallecido deja sin herencia a dos de sus tres hijos por maltrato psicológico, abandono y apropiación de bienes: la Justicia lo avala

Europa aumentará su inversión en defensa más de un 110% hasta 2035: pretende llegar a los 1,02 billones de euros

DEPORTES

Estos son los cuatro equipos

Estos son los cuatro equipos que llegan a las semifinales de la Copa del Rey y las fechas de los encuentros

Así te hemos contado la victoria del Atlético de Madrid ante el Betis en Copa del Rey

El Atlético de Madrid luce su mejor versión para aplastar al Betis y sellar su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Lookman muestra su carta de presentación en el Atlético de Madrid: un gol y una asistencia en su primer partido como rojiblanco ante el Betis

Hamilton da un giro de 180 grados a su equipo para la temporada 2026: nuevo ingeniero de pista y posible nuevo mánager