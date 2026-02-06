¿Conseguirá el PP no depender de Vox tras las elecciones en Aragón? Esto es lo que dicen las encuestas

Las encuestas prevén que el Partido Popular sea la fuerza más votada en Aragón, pero sin mayoría absoluta: podría volver a necesitar a Vox para formar gobierno (Montaje Infobae)

Aragón afronta comicios autonómicos este 8 de febrero tras sumarse a la lista de comunidades donde la alianza entre el Partido Popular (PP) y Vox ha terminado en ruptura durante el último año. La decisión de adelantar la cita electoral se adoptó después de que la falta de acuerdo con Vox, formación liderada en Aragón por Alejandro Nolasco, impidiera aprobar los presupuestos autonómicos, un paso considerado imprescindible para la estabilidad institucional.

El Parlamento aragonés, conocido como las Cortes de Aragón, está compuesto por 67 escaños y la mayoría absoluta se sitúa en 34. En las elecciones de 2023, el PP obtuvo 28 diputados, seis más que el PSOE. Vox sumó siete representantes y la Chunta Aragonesista (CHA), tres. Podemos, Izquierda Unida y el Partido Aragonés (PAR) lograron un escaño cada uno. Aquella investidura de Azcón como presidente fue posible gracias al apoyo de Vox y PAR.

El calendario electoral marca la votación para el 8 de febrero, con urnas abiertas de 9:00 a 20:00 horas. Los primeros datos del escrutinio se conocerán hacia las 21:30h y la constitución de las nuevas Cortes de Aragón está fijada para el 3 de marzo.

El PP rozaría la mayoría absoluta

Las encuestas publicadas en los últimos días coinciden en el mismo resultado: el Partido Popular volvería a ser la fuerza más votada, pero no alcanzaría los 34 escaños que permitirían un gobierno en solitario sino que se quedaría en torno a los 30. El PSOE quedaría en segunda posición con una diferencia de unos 10 escaños y VOX ya consolidado como tercera fuerza, más o menos a la misma distancia del PSOE que los socialistas del PP.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, detalla sus principales políticas para abordar la falta de médicos en las zonas rurales y el creciente problema del acceso a la vivienda.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) sitúa al Partido Popular entre los 25 y 29 escaños y un 35,3% del voto. El PSOE quedaría en segunda posición, con una horquilla de 17 a 23 escaños y un 26,7%. Vox, tercera fuerza, oscilaría entre 10 y 13 escaños y un 15,1%. Chunta Aragonesista (CHA) obtendría entre 3 y 5 escaños (6,9%), mientras que IU-Sumar se movería entre 1 y 3 escaños (5%). Aragón Existe (AE) lograría entre 1 y 2 escaños. Podemos y PAR quedarían sin representación según esta proyección.

El instituto GESOP también sitúa al Partido Popular como primera fuerza, con una estimación entre 28 y 30 escaños y un 37,8% de los votos. El PSOE rondaría los 18 a 20 escaños (24%), mientras que Vox se movería entre 11 y 12 escaños (16%). CHA alcanzaría entre 4 y 5 asientos (7%), IU-Sumar entre 2 y 3 (4,2%) y AE entre 2 y 3 (4,5%). AV-Podemos se quedaría en el 2,5% y tanto SALF como PAR apenas superarían el 1% de los sufragios.

Celeste-TEL prevé para el PP 30 escaños y un 37,9% del voto, con el PSOE como segunda fuerza, con 18 escaños (23,6%). Vox obtendría 12 escaños (16,9%) y CHA, 4 escaños (7,5%). IU-Sumar alcanzaría el 4,5% de los votos, mientras que Podemos-AV se quedaría en el 2,4% y AE en el 3,5%.

Sigma Dos ofrece una horquilla de 27 a 30 escaños para el PP y un 37,8%. El PSOE obtendría entre 17 y 19 escaños (24,6%). Vox, entre 12 y 14 escaños (17,1%). CHA oscilaría entre 4 y 6 escaños (4,3%), IU-Sumar entre 1 y 2 (4,3%) y AE lograría 2 escaños (3,3%). GAD3 asigna al PP 28 escaños (36,4%), al PSOE 18 (22,6%) y a Vox 12 (16,5%). CHA sería cuarto con 5 escaños (8,3%), seguido de IU-Sumar con 1 (3,6%) y AE con 3 (4,3%).

Optimismo para el PP

La encuesta de 40dB prevé para el PP entre 28 y 30 escaños (37,6%), para el PSOE entre 17 y 18 (23,2%) y para Vox entre 11 y 13 (17%). CHA alcanzaría 3 escaños (6,7%), IU-Sumar 2 (4,5%) y AE 2 (3,8%). AV-Podemos lograría un 2,2% y PAR un 1,2% de los votos. NC Report sitúa al PP entre los 30 y 31 escaños (39,9%), al PSOE entre 17 y 18 (23,1%) y a Vox entre 12 y 13 (17,6%). CHA obtendría 3 escaños (5,6%), AE 2 (3,6%), IU-Sumar 1 (3,5%) y AV-Podemos 1 (3,2%).

Sociométrica coloca al PP con entre 28 y 29 escaños (35,7%), PSOE con 17 a 18 (23,3%) y Vox con 12 a 13 (17,5%). CHA quedaría con 3 o 4 escaños (7,3%), AE con 2 o 3 (4%), IU-Sumar con 1 (3,3%) y AV-Podemos con un 1,7%. PAR y SALF rondarían el 2,4%. Target Point sitúa al PP entre 28 y 30 escaños (36,9%), PSOE entre 16 y 18 (21,9%) y Vox entre 12 y 13 (17,2%). CHA obtendría 4 escaños (7,3%), AE entre 2 y 3 (3,5%), IU-Sumar entre 1 y 2 (4,5%), AV-Podemos un 2,1% y PAR un 1,9%. Finalmente, la encuesta de A+M otorga al PP entre 28 y 29 escaños (37,2%), al PSOE entre 18 y 19 (24,2%), a Vox entre 12 y 13 (16,6%), a CHA entre 3 y 4 (6,7%), a AE 2 escaños (2,7%), a IU-Sumar entre 1 y 2 (4,3%), a AV-Podemos un 2,2% y a PAR un 1,4%.

Las encuestas prevén, entonces, que el Partido Popular no llegue a la mayoría absoluta, fijada en 34 escaños, por lo que necesitaría pactar con otras fuerzas, previsiblemente con Vox, para formar gobierno. La suma de PSOE, CHA, IU-Sumar y otras fuerzas situadas a la izquierda del PP y Vox tampoco alcanzaría la mayoría suficiente para gobernar, según las proyecciones actuales. En este contexto, el escenario más probable apunta a una reedición del pacto entre PP y Vox para asegurar la investidura y la gobernabilidad.