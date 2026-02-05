José Yélamo se sincera sobre cómo es María José Campanario en las distancias cortas: "La gente va a flipar"

A pesar de convivir diariamente con los efectos de la fibromialgia, María José Campanario ha logrado sorprender tanto a compañeros como a espectadores al enfrentar retos en “El Desafío” sin reservas, según relató José Yélamo, participante destacado del programa. El periodista, según detalló el medio al que pertenece, compartió la experiencia de haber visto de cerca las dificultades a las que se enfrenta Campanario en su día a día, superando el dolor para realizar actividades que para otras personas pueden resultar cotidianas. Este testimonio anticipa, además, nuevas facetas de la odontóloga, que según Yélamo, asombrarán en próximas emisiones.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, José Yélamo, actual concursante de la sexta edición de “El Desafío” de Antena 3 y presentador de “La Sexta Noche”, acudió en Madrid a la premiere de “La fiera”, donde fue consultado acerca de su relación con Campanario dentro y fuera del programa. Yélamo destacó el impacto que tuvo observar a su compañera enfrentarse a los retos del talent show, todo mientras lidia con una enfermedad crónica. Aseguró que la convivencia durante largas jornadas de entrenamiento y la observación directa del sufrimiento provocado por la fibromialgia le permitieron comprender mejor esta dolencia. “Todos sabemos que la fibromialgia es una dolencia que a ella le condiciona su día a día, no es una cosa que tenga un momento malo, es una cosa que está contigo siempre”, reconoció el periodista según consignó el medio.

El conductor amplió que la actitud de María José Campanario frente a la adversidad constituye, en sí misma, una lección para los espectadores. “Yo he aprendido mucho de esa dolencia gracias a ella. Tenemos todos que aprender un poco de quienes sufren la fibromialgia”, afirmó Yélamo, según reportó el medio. Destacó que para la esposa de Jesulín de Ubrique, “el simple hecho de levantarse, de hacer una vida medianamente normal, ya es un heroicidad”. Y añadió: “Cuánto más lo que ha hecho María José, que es enfrentarse sin restricciones a cualquier prueba de 'El Desafío'”, subrayando el esfuerzo extra que implica su participación continua en el programa.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, José Yélamo expresó que el público aún no ha visto la totalidad de lo que la odontóloga es capaz de hacer. “Ya habéis visto bastante, pero todavía queda mucho, y creo que la gente va a flipar viendo a María José”, anunció, dejando entrever que el desarrollo del programa traerá nuevas sorpresas respecto a la concursante. El periodista insistió en que las capacidades de Campanario no sólo han sorprendido a los espectadores, sino también a sus propios compañeros, quienes le ofrecen “un cariño tremendo”.

En la dimensión personal, Yélamo describió aspectos de la personalidad menos conocidos de Campanario, según documentó el medio. Explicó que, además de su entereza, se trata de una persona divertida, que ha aprendido a vivir con el dolor y evitar las quejas, todo mientras supera obstáculos tanto en su vida cotidiana como en los retos impuestos por el formato televisivo. Según detalló el presentador, estos desafíos no han sido menores, requiriendo de la concursante un alto grado de resiliencia.

Además del perfil de María José Campanario, el periodista fue consultado sobre Victoria Federica, exconcursante de la quinta edición del programa y recientemente invitada como jurado especial. José Yélamo señaló que, aunque la integrante de la familia real muestra una personalidad reservada, ha demostrado ser una persona cariñosa, honesta y fácil de tratar, según reportó el medio. Destacó el trato amable que recibió de su parte y la conexión positiva que logró establecer aún con un conocimiento limitado previo.

En sus revelaciones, Yélamo trasladó una visión de “El Desafío” como un espacio donde los concursantes afrontan pruebas tanto físicas como personales, sirviendo de escaparate para historias de superación. El medio detalló que la presencia y actitud de María José Campanario dentro de la competencia ha generado conversaciones relevantes sobre la visibilidad de enfermedades crónicas y la fuerza para continuar a pesar de ellas.

El testimonio de José Yélamo, según publicó el medio, pone el foco en la capacidad de superar barreras cotidianas y en la influencia que figuras públicas como María José Campanario pueden ejercer al exponer vivencias relacionadas con la enfermedad. El desarrollo de la sexta edición de “El Desafío” evidencia, en palabras de sus protagonistas, que el entretenimiento y la visibilización de realidades complejas pueden ir de la mano.