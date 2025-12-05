Bruselas da por buenos los cambios de TikTok para corregir falta de transparencia en su registro de anuncios

La Comisión Europea ha determinado un periodo de entre dos y doce meses, en función de las medidas específicas, para que TikTok implemente de manera efectiva los compromisos adquiridos orientados a reforzar la transparencia en su mecanismo de anuncios. Según informó la Comisión Europea, la validación de estas acciones implica que el Ejecutivo comunitario ejercerá una supervisión constante y detallada del grado de cumplimiento de cada uno de estos compromisos, los cuales adquieren carácter obligatorio para la plataforma de origen chino. La decisión del organismo responde a la serie de modificaciones introducidas voluntariamente por TikTok, destinadas a evitar la imposición de una multa por parte de Bruselas, en el marco de la investigación iniciada en mayo sobre la presunta falta de transparencia que presenta el repositorio de anuncios del servicio.

De acuerdo con la Comisión Europea, el proceso de revisión se sitúa dentro del contexto de la Ley de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés), cuyo cumplimiento resulta central para los grandes operadores de internet que prestan servicios en los países miembros de la Unión Europea. Las autoridades comunitarias ven en la transparencia una herramienta fundamental, tanto para detectar posibles fraudes en los anuncios como para salvaguardar la integridad de la información difundida y la seguridad de los usuarios menores de edad que acceden a la red social. La vicepresidenta de Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, expresó que "la transparencia es esencial para descubrir estafas, garantizar la integridad de la información y mantener a salvo a los usuarios jóvenes y a los niños", según recoge el comunicado oficial difundido este viernes.

La plataforma TikTok, según detalló el órgano ejecutivo europeo, ha aceptado modificar su registro de anuncios para incluir en su repositorio el contenido íntegro de cada campaña publicitaria, exactamente como aparece en los 'feeds' de los usuarios. Esto cubrirá tanto los mensajes como todas las URLs contenidas en los enlaces proporcionados dentro de los anuncios. Además, TikTok se obligará a acelerar el ritmo de actualización de este registro: la información sobre cada anuncio deberá quedar accesible en un plazo máximo de 24 horas desde su publicación.

Otra de las condiciones aceptadas consiste en proveer datos relacionados con los criterios de segmentación seleccionados por los anunciantes. Este punto supone que TikTok deberá facilitar a los reguladores y usuarios información sobre los datos agregados de los públicos objetivo de las campañas, incluyendo género, grupo de edad y Estado miembro en el que residen los usuarios alcanzados por cada anuncio. Según publicó la Comisión Europea, esta medida permitirá trazar con mayor claridad el alcance y la orientación de la publicidad difundida en la plataforma.

Para mejorar la consulta y el acceso público al repositorio de anuncios, TikTok también se comprometió a introducir funciones de búsqueda adicionales y filtros especializados. Estos instrumentos brindarán a los usuarios la posibilidad de localizar anuncios y revisar sus características de manera más sencilla y eficiente, de acuerdo con las condiciones que la Comisión Europea evaluó como satisfactorias para reforzar la supervisión ciudadana sobre los mensajes comerciales que circulan en la red social.

El medio europeo detalló que la evaluación positiva de la Comisión pone fin de momento a la amenaza de una sanción económica significativa para TikTok, siempre que la compañía cumpla con los plazos y requisitos especificados. Las autoridades de Bruselas dejarán en suspenso la imposición de una multa, pero han subrayado su intención de mantener una vigilancia estricta sobre la evolución de los cambios y de emprender nuevas acciones si se detectan incumplimientos durante la fase de aplicación.

Este proceso de verificación responde a la investigación abierta en mayo, cuando la Comisión identificó posibles deficiencias en la transparencia del registro de anuncios de TikTok conforme a la DSA. El escrutinio europeo se centró especialmente en la protección de menores y jóvenes ante la proliferación de contenidos publicitarios, en línea con el objetivo de las instituciones comunitarias de fortalecer la seguridad digital y limitar la exposición a riesgos derivados de prácticas opacas o engañosas.

La decisión de la Comisión Europea y las nuevas obligaciones para TikTok se insertan en un contexto más amplio de regulación de grandes plataformas digitales en Europa, donde la presión sobre las empresas tecnológicas internacionales crece para adaptar sus políticas y sistemas a los requisitos legales orientados a la protección de los ciudadanos y la integridad del espacio digital común.