Pedro Sánchez explica en el ‘New York Times’ que “Occidente necesita migrantes”: “Si no los aceptan, sufrirán un acusado descenso demográfico que pondrá en riesgo la economía”

El Ejecutivo aprobó el pasado 27 de enero un Real Decreto para regularizar a medio millón de migrantes residentes en España. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, definió la jornada como un “día histórico”. Esta decisión, fruto de un acuerdo entre el PSOE y Podemos, busca “garantizar derechos y ofrecer nuevas oportunidades” a quienes viven sin residencia legal, rompiendo “con los barreras burocráticas del pasado”.

The New York Times llevó la noticia a la cabecera de su portada bajo el titular “España abre una vía para regularizar a inmigrantes mientras otros países endurecen sus políticas”. El diario estadounidense subrayó que la octava regularización extraordinaria en España “se sitúa a contracorriente de otros países, que en los últimos años se han vuelto más restrictivos con la inmigración irregular”.

“Quinientas mil personas, fundamentales para la vida de todos”

Esta mañana de 5 de febrero, el periódico estadounidense ha publicado un artículo firmado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, titulado ‘Soy el Primer Ministro de España. Occidente necesita migrantes por esto’. “Imagina que eres el líder de un país y te enfrentas a un dilema. Unas quinientas mil personas, fundamentales para la vida diaria de todos, residen en tu territorio. Cuidan de padres mayores, trabajan en empresas grandes y pequeñas, recogen los alimentos que llegan a la mesa. Son, además, parte de la comunidad”, comienza el texto del presidente.

El jefe del Ejecutivo explica que estas personas “no disponen de los documentos legales que les permiten residir en el país” y, por ese motivo, “no tienen los mismos derechos que los ciudadanos y tampoco pueden asumir las mismas obligaciones”. Sánchez justifica la iniciativa señalando: “Mi gobierno ha elegido otro camino: una vía rápida y sencilla para regularizar su situación migratoria. El mes pasado, el gobierno aprobó un decreto que permite que hasta medio millón de inmigrantes sin papeles que viven en España puedan solicitar permisos de residencia temporales, bajo ciertas condiciones, renovables al año siguiente”.

El presidente expone dos razones para la regularización. La primera, de carácter moral: “España fue en su día una nación de emigrantes. Nuestros abuelos, padres e hijos emigraron a América y a otros países de Europa en busca de un futuro mejor durante los años cincuenta y sesenta y tras la crisis financiera de 2008. Ahora la situación ha cambiado. La economía española crece. Extranjeros llegan a España. Existe la obligación de construir una sociedad acogedora y tolerante, la misma que nuestros familiares habrían esperado encontrar al otro lado de nuestras fronteras”.

La segunda razón es pragmática y se refiere al reto demográfico: “Occidente necesita personas. Actualmente, pocos países occidentales presentan tasas de crecimiento demográfico positivas. Si no aceptan la migración, sufrirán un acusado descenso demográfico que pondrá en riesgo la economía y los servicios públicos. El producto interior bruto se estancará. Los sistemas sanitarios y de pensiones se resentirán. Ni la inteligencia artificial ni los robots podrán evitar este desenlace, al menos en el corto o medio plazo. La única opción para evitar el declive es integrar a los migrantes de la manera más ordenada y eficaz posible”.

Fruto de un acuerdo con Podemos, el Gobierno emprenderá una regularización de migrantes que tiene en contra a PP y Vox.

“Sociedades cerradas y empobrecidas” o “abiertas y prósperas”

Sánchez reconoce que “no será sencillo”, pero insiste en que “la migración supone oportunidades, pero también grandes desafíos que deben reconocerse y afrontarse”. Según el presidente, la mayoría de esos desafíos “no tienen relación con la etnia, raza, religión o idioma de los migrantes”, sino que “responden a las mismas causas que afectan a la ciudadanía: pobreza, desigualdad, mercados desregulados, obstáculos para acceder a la educación y la sanidad”.

El presidente destaca que la regularización en marcha “nació como una iniciativa ciudadana respaldada por más de 900 organizaciones no gubernamentales, incluida la Iglesia Católica, así como por asociaciones empresariales y sindicatos”. Y añade: “Casi dos de cada tres españoles consideran que la migración representa una oportunidad o una necesidad para el país, según una encuesta reciente”.

Sobre las críticas a la medida, Sánchez responde: “Líderes de corte MAGA pueden afirmar que España no puede permitirse acoger a tantos migrantes, que esta medida es suicida, propia de un país al borde del colapso. Pero nada más lejos de la realidad. España experimenta un auge económico. Durante tres años consecutivos, registra el mayor crecimiento entre las principales economías europeas”.

El artículo concluye planteando el dilema para las sociedades occidentales: “Hay que elegir entre convertirse en sociedades cerradas y empobrecidas o en sociedades abiertas y prósperas. Crecimiento o retroceso: esas son las opciones. Y el crecimiento no se refiere solo al ámbito material, sino también al desarrollo espiritual”. Según Sánchez, “la elección es clara. Por el bien de la prosperidad y la dignidad humana, es de esperar que muchos otros sigan este camino”.