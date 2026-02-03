Elma Saiz afirma que la prohibición de menores de 16 años en redes pone a España "a la vanguardia internacional"

El Gobierno tiene previsto modificar la normativa para que los responsables de las plataformas digitales puedan enfrentar consecuencias legales en caso de vulnerar regulaciones relativas a la protección de menores en entornos digitales. Según informó Elma Saiz, ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Ejecutivo, la iniciativa contempla, entre otras medidas, la penalización de alteraciones en los algoritmos que puedan influir negativamente en la experiencia de adolescentes y la imposición de responsabilidad penal a los ejecutivos de las empresas tecnológicas. La funcionaria señaló que España coordina estos cambios normativos con otros cinco países europeos, en una alianza que celebrará una primera reunión en los próximos días, según detalló el medio que brindó la cobertura informativa.

En conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz destacó que la nueva legislación incluye la prohibición del acceso a redes sociales para menores de 16 años. La ministra explicó que «a partir de la semana que viene vamos a modificar la legislación en España para que los ejecutivos de las plataformas sean legalmente responsables, para que la modificación de los algoritmos sea un delito penal y para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años». Saiz subrayó la relevancia de esta reforma señalando que sitúa a España en un papel destacado en cuanto a la protección de adolescentes en el contexto digital, según reportó la misma cobertura informativa.

Entre los cambios previstos, Saiz informó que se exigirá a las plataformas tecnológicas implementar sistemas efectivos de verificación de edad. La ministra advirtió que estas herramientas deben ir más allá de las autodeclaraciones formales, exigiendo barreras que funcionen como filtros reales para impedir que menores de 16 puedan acceder a servicios y contenidos digitales de riesgo. La ministra añadió que la administración detallará gradualmente el conjunto de medidas adoptadas, con información adicional programada para los días y semanas siguientes.

La reforma legal que promueve el Ejecutivo también implica la búsqueda de consenso parlamentario, tal como remarcó Saiz ante los medios de comunicación. La portavoz resaltó que van a trabajar para lograr acuerdo con el resto de los grupos políticos, apuntando que la norma sobre la restricción de uso de redes a menores de 16 años ya se encuentra en fase de tramitación parlamentaria en el Congreso, conforme recordó el Ministerio de Juventud e Infancia. De acuerdo con la fuente informativa, Saiz insistió en la necesidad de alcanzar una amplia base de apoyo para una ley que, además de aspirar a salvaguardar a los adolescentes, también marca una postura internacional en defensa de la seguridad en el entorno digital.

La medida española se integra en un marco más amplio de cooperación con otros estados europeos, iniciativa que, según Saiz, busca crear una estrategia conjunta de protección en internet para los adolescentes. El objetivo, sostuvo, es articular esfuerzos para establecer entornos digitales más seguros a escala continental, y la próxima reunión con los socios europeos servirá como primer paso para materializar esta colaboración.

Durante su declaración ante la prensa, Saiz dirigió un mensaje específico a quienes conviven con adolescentes, afirmando: «Quienes tienen un adolescente en casa estarán absolutamente de acuerdo y convencidos de lo importante de generar esos entornos seguros». Estas palabras, recogidas por la cobertura periodística, refuerzan el argumento del Ejecutivo sobre la necesidad de adaptar el marco legal a los desafíos actuales en torno a la defensa de los menores ante los riesgos que presentan las plataformas digitales.

Según lo publicado por el medio que informó sobre la conferencia, el gobierno español continuará precisando los detalles de este paquete de reformas a medida que avance su proceso legislativo y la cooperación internacional en la materia.