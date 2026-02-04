Pedro Sánchez anuncia un decreto para frenar “chiringuitos” en la FP privada: “No es un negocio cualquiera y exige reglas claras”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, clausura la jornada Formación Profesional y Empresa. (EFE/ Javier Lizón)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que el Ejecutivo aprobará un decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados, que al igual que ocurre con las universidades pueden convertirse, a su juicio, en “chiringuitos” sin calidad donde “se dan diplomas sin ningún tipo de calidad informativa”.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes impulsará la iniciativa través de un Real Decreto, “cuya consulta pública lanzaremos en los próximos dos meses, para asegurar que quien imparta formación lo haga con estándares, con exigencia y con control”, ha adelantado Sánchez.

La Formación Profesional suma ya más de 1,2 millones de alumnos, pero su crecimiento se ha acelerado sobre todo en el sector privado, que representa ya más de una cuarta parte del total de los estudiantes, según alertó un informe reciente de CCOO, que también desvela que la FP online se ha disparado en la última década.

Según señaló Lourdes Núñez, la secretaria de CCOO Enseñanza, la Formación Superior (FP) supera a la universidad como opción preferida entre la juventud española. Un 59% de los jóvenes la escoge como itinerario formativo, mientras un 22% de universitarios contempla cursar un ciclo para mejorar sus oportunidades laborales.

Advierte que hay “un problema” en la expansión de la FP privada

En este contexto, el líder del Ejecutivo ha advertido que hay jóvenes “que hoy pagan entre 3.000 y 9.000 euros” por estudiar un ciclo de FP y otros “simplemente se quedan fuera pues porque no se lo pueden permitir”. “Esa oferta privada puede ser, en algunos casos, buena, excelente, pero hay un problema en esta expansión, pues no viene acompañada siempre de la misma calidad, de los mismos medios, de las mismas prácticas en empresa, ni tampoco de la misma conexión real con el tejido productivo”, ha asegurado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anuncia la prohibición del uso de redes sociales a menores de 16 años. (Europa Press)

En este sentido, Sánchez ha pedido “gobernar el éxito de la FP” porque “formar técnicos, programadores, mecánicos sanitarios no es un negocio cualquiera”. “Es construir el capital humano del país. Y eso exige reglas claras”, ha añadido.

Y en este sentido, Sánchez ha avanzado que se llevará a cabo una ampliación de la red de centros de excelencia, con una decena de nuevos centros, y ampliará la red de centros de referencia nacional. “Con más inversión, con mayor planificación, con más músculo público para asegurar que en todo el territorio de nuestro país haya una formación puntera conectada con la innovación y con las necesidades reales del tejido productivo español”, ha sentenciado.

Noticia con información de agencias