El viaje sorpresa de Mary de Dinamarca a Australia obliga a la Casa Real danesa a emitir un comunicado

La reina Mary de Dinamarca, en su nuevo retrato oficial. (Steen Evald/Casa Real de Dinamarca)

El comprometerse con el por entonces príncipe Federico de Dinamarca no solo cambió la vida de Mary Donaldson en el sentido de que en un futuro ocuparía el cargo de reina, también supuso un alejamiento con su país de origen, en el que no volvería a residir de forma permanente. Australiana de nacimiento, la ahora consorte se ha tenido que conformar con viajes más o menos largos en los que ha podido reencontrarse con su familia.

Este motivo, estar más cerca de los suyos, la habría llevado a coger un vuelo hace unas horas, tal y como se ha desvelado. Sin realizar ningún aviso oficial, Mary ha acudido a Australia acompañada de su marido, Federico X y sus tres hijos pequeños, lo que ha aumentado la preocupación sobre el estado de salud de su padre, que tiene algunos problemas desde hace algún tiempo.

Al tratarse de un asunto privado que nada concierne a la corona no se ha realizado ninguna comunicación oficial, si bien es cierto que tras las últimas noticias publicadas en el país europeo han provocado una respuesta por parte de la institución.

Federico y Mary Donaldson en una imagen de archivo. (Europa Press)

Tal y como ha confirmado el medio Billed-bladet citando a la casa real, Mary ha estado en una visita familiar “planificada” de corta duración. Su próxima tarea en la agenda oficial es el próximo 24 de febrero, por lo que podría apurar un poco más sus días en Oceanía. Federico, por su parte, habría regresado un poco antes para atender sus obligaciones institucionales. La distancia no ha supuesto un impedimento para Donaldson, que suele viajar varias veces al año para visitar a su familia, especialmente a su padre.

Mary de Dinamarca siempre ha sido muy discreta en lo que se refiere a su vida privada, pero sí que ha hecho algunas declaraciones sobre su padre. En 2022, por ejemplo, explicó que su padre no estaría en la confirmación de la princesa Isabella. “Lamentablemente, mi padre no viene. Se está convirtiendo en un caballero mayor y no se encuentra lo suficientemente bien como para emprender el largo viaje de regreso a Dinamarca para recibir la confirmación, pero está con nosotros en nuestros corazones”.

Christian, al mando

Durante estos días que Federico X y Mary han estado lejos de Dinamarca el peso ha caído en su primogénito, Christian. A sus 19 años, el príncipe ha actuado como regente y justo después de regresar de África, donde ha estado realizando su formación militar.

Tras tomarse un año sabático, el heredero al trono ha estado varios meses en el continente haciendo voluntariado para después empezar a trabajar como oficial militar en el Regimiento de Húsares de la Guardia de Slagelse.

Tras las vacaciones

Esta escapada ha tenido lugar poco después de las vacaciones de invierno, en la que toda la familia real danesa ha estado en Verbier, Suiza, practicando esquí. Para esta ocasión la institución sí que envió un comunicado, desvelando que los reyes y sus hijos estaban pasando unos días en el extranjero aprovechando las vacaciones escolares de invierno. Al tratarse de un asunto privado no se desvelaron más detalles.