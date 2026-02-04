España

Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si tienes una relación de pareja, deberías hacerte estas dos preguntas”

Un método para identificar lo fundamental, lo negociable y los límites en la vida en pareja

Guardar
Marta Jiménez, neuropsicóloga habla sobre
Marta Jiménez, neuropsicóloga habla sobre las relaciones de pareja (TikTok / @martajimenezpsicologia)

El proceso de buscar pareja suele estar rodeado de expectativas y deseos personales, aunque muchas veces no se reflexiona en profundidad sobre lo que realmente se busca o se está dispuesto a ofrecer. Contar con herramientas para clarificar estos aspectos puede marcar la diferencia en la calidad de los vínculos que se establecen.

Antes de buscar una pareja, la neuropsicóloga Marta Jiménez plantea un método para entender lo que realmente se busca y se ofrece en una relación: “¿Qué aporto yo a la relación?”, pregunta, afirmando que si alguien no conoce sus propias fortalezas y principios, “vas a acabar conformándote con cualquier persona y cualquier tipo de dinámica”.

En su enfoque, Jiménez enfatiza la importancia de un análisis introspectivo complementario: “¿Qué quiero que me aporten a mí en la relación?”. Para facilitar esa reflexión, propone a sus pacientes un ejercicio específico, que consiste en dividir en tres columnas las variables que consideran determinantes para su vida en pareja.

Tres columnas y autoconocimiento previo

La primera columna debe recopilar “todas aquellas variables que para ti son fundamentales. Por ejemplo, que tenga empatía, que compartas una afición con él o con ella... Es decir, lo que para ti es prioritario”. La organización en columnas ayuda también a distinguir diferencias compatibles y desacuerdos inaceptables.

En la segunda columna, recomienda anotar “aquellos factores que podéis ser diferentes y que aun así, la relación puede funcionar perfectamente bien. Por ejemplo, que tengáis diferentes gustos musicales”. Por último, la tercera columna es la de los puntos de quiebre: “aquellas variables que para ti son innegociables, que no se puede dar ni un uno por ciento. Por ejemplo, que invalide tus emociones cuando le cuentas algo importante”, advierte Jiménez.

Hombre reflexionando (Freepik)
Hombre reflexionando (Freepik)

Además de este ejercicio propuesto por Marta Jiménez, diversos estudios en psicología de las relaciones sugieren que el autoconocimiento previo es un paso clave para establecer vínculos satisfactorios y duraderos. Identificar las propias necesidades y límites permite evitar patrones repetitivos que pueden conducir a relaciones insatisfactorias. La claridad sobre lo que se busca y lo que no se está dispuesto a aceptar facilita una comunicación más honesta desde el inicio.

El ejercicio de las tres columnas no solo ofrece una estructura práctica, sino que también promueve la toma de decisiones consciente. Al visualizar por escrito las variables fundamentales, las que admiten flexibilidad y las que son innegociables, se reduce la probabilidad de entrar en relaciones por presión social, miedo a la soledad o expectativas ajenas.

Beneficios del método

Este proceso puede ser especialmente útil en un contexto donde las aplicaciones de citas y las redes sociales amplían la oferta de posibles parejas, pero también generan mayor confusión sobre los propios deseos y prioridades. La reflexión individual sobre valores y objetivos personales cobra relevancia en un entorno donde el ritmo de vida acelerado y las múltiples opciones a menudo dificultan el establecimiento de relaciones profundas.

El método de las columnas fomenta un diálogo interno que ayuda a distinguir entre lo accesorio y lo esencial, otorgando mayor confianza al momento de tomar decisiones afectivas. Además, facilita el reconocimiento de señales de alerta en etapas tempranas, como el menosprecio de emociones o la falta de respeto a límites, lo que puede prevenir vínculos tóxicos o dependientes.

Algunas actitudes que tenemos, pueden ser señales de lo que somos según los psicólogos

Este tipo de herramientas también contribuye a desarrollar una mayor inteligencia emocional. La identificación de los puntos de quiebre, por ejemplo, permite actuar con firmeza ante situaciones que atentan contra el bienestar personal.

Así, se promueve un modelo de pareja basado en el respeto mutuo, la autenticidad y la reciprocidad, donde ambas partes conocen y valoran tanto sus propias necesidades como las del otro. El enfoque de Jiménez ofrece una guía para quienes buscan relaciones más equilibradas y conscientes.

Temas Relacionados

PsicologíaParejasTikTokTikTok EspañaRedes SocialesEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El especialista detalla cómo la ley protege frente a horas extra impagas, cambios de horario sin aviso y vacaciones impuestas sin antelación

Ignacio de la Calzada, abogado:

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Detectar fugas de grasa y rebotes anómalos ayuda a identificar fallos sin necesidad de herramientas especiales

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

La centralita electrónica puede mantener encendida la luz de avería tras una reparación, pero existen formas seguras de restablecer el sistema sin herramientas profesionales

Así puedes quitar el testigo

Sebastián Arrieta, doctor: “Ningún tipo de entrenamiento compensa la mala alimentación”

El especialista advierte sobre los riesgos de confiar solo en el ejercicio y destaca la importancia de la alimentación para la salud integral

Sebastián Arrieta, doctor: “Ningún tipo

Actualización del tipo de cambio dólar-euro hoy 4 de febrero

La moneda estadounidense tiene cambios en su cotización de forma permanente

Actualización del tipo de cambio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así

Juan José Ebenezer, mecánico: “Así puedes comprobar los amortiguadores de tu coche en dos pasos”

Así puedes quitar el testigo del fallo motor sin necesidad de máquinas ni métodos complicados

El ‘pequeño Nicolás’ vende sus contactos en un curso de 600 euros porque “no es lo que sabes, es a quién conoces”

Casi dos meses más de espera para operarse en Aragón que en 2012: radiografía de trece años de brecha quirúrgica en la región

El E6, un “motor” para la defensa de Europa que propone Alemania e incluye a España: “Continuar así no es una opción”

ECONOMÍA

Ignacio de la Calzada, abogado:

Ignacio de la Calzada, abogado: “Estos son los abusos laborales más frecuentes. Si pasan en tu empresa te están engañando”

El metro cuadrado de vivienda en la zona más exclusiva de Madrid ya cuesta 19.500 euros más que en la más barata

¿Quién no va a querer que le suban el sueldo? Nueve de cada 10 españoles quieren cobrar más y más de la mitad se plantea cambiar de trabajo

Europa entregó 110 millones a España para renovar la línea Madrid-Sevilla tras advertir en 2023 que estaba “obsoleta”

Hasta 5.000 euros de descuento en la compra del coche eléctrico: estas son las condiciones para acceder al Plan Auto+

DEPORTES

El FC Barcelona acaba sufriendo

El FC Barcelona acaba sufriendo para llevarse la victoria ante un infatigable Albacete y sella su plaza en las semifinales de la Copa del Rey

Así te hemos contado la victoria del FC Barcelona ante el Albacete en Copa del Rey

Alarma en la Selección española a un mes de la Finalíssima y cuatro del Mundial 2026: qué pasa con Nico Williams, Carvajal o Merino

Así es el MetLife Stadium, el escenario donde debutará Marruecos en el Mundial 2026: un campo creado para acoger conciertos

A qué hora y dónde ver el partido de Copa del Rey entre el Albacete y el FC Barcelona