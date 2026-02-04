Marta Jiménez, neuropsicóloga: “Si tienes una relación de pareja, deberías hacerte estas dos preguntas”

Marta Jiménez, neuropsicóloga habla sobre las relaciones de pareja (TikTok / @martajimenezpsicologia)

El proceso de buscar pareja suele estar rodeado de expectativas y deseos personales, aunque muchas veces no se reflexiona en profundidad sobre lo que realmente se busca o se está dispuesto a ofrecer. Contar con herramientas para clarificar estos aspectos puede marcar la diferencia en la calidad de los vínculos que se establecen.

Antes de buscar una pareja, la neuropsicóloga Marta Jiménez plantea un método para entender lo que realmente se busca y se ofrece en una relación: “¿Qué aporto yo a la relación?”, pregunta, afirmando que si alguien no conoce sus propias fortalezas y principios, “vas a acabar conformándote con cualquier persona y cualquier tipo de dinámica”.

En su enfoque, Jiménez enfatiza la importancia de un análisis introspectivo complementario: “¿Qué quiero que me aporten a mí en la relación?”. Para facilitar esa reflexión, propone a sus pacientes un ejercicio específico, que consiste en dividir en tres columnas las variables que consideran determinantes para su vida en pareja.

Tres columnas y autoconocimiento previo

La primera columna debe recopilar “todas aquellas variables que para ti son fundamentales. Por ejemplo, que tenga empatía, que compartas una afición con él o con ella... Es decir, lo que para ti es prioritario”. La organización en columnas ayuda también a distinguir diferencias compatibles y desacuerdos inaceptables.

En la segunda columna, recomienda anotar “aquellos factores que podéis ser diferentes y que aun así, la relación puede funcionar perfectamente bien. Por ejemplo, que tengáis diferentes gustos musicales”. Por último, la tercera columna es la de los puntos de quiebre: “aquellas variables que para ti son innegociables, que no se puede dar ni un uno por ciento. Por ejemplo, que invalide tus emociones cuando le cuentas algo importante”, advierte Jiménez.

Hombre reflexionando (Freepik)

Además de este ejercicio propuesto por Marta Jiménez, diversos estudios en psicología de las relaciones sugieren que el autoconocimiento previo es un paso clave para establecer vínculos satisfactorios y duraderos. Identificar las propias necesidades y límites permite evitar patrones repetitivos que pueden conducir a relaciones insatisfactorias. La claridad sobre lo que se busca y lo que no se está dispuesto a aceptar facilita una comunicación más honesta desde el inicio.

El ejercicio de las tres columnas no solo ofrece una estructura práctica, sino que también promueve la toma de decisiones consciente. Al visualizar por escrito las variables fundamentales, las que admiten flexibilidad y las que son innegociables, se reduce la probabilidad de entrar en relaciones por presión social, miedo a la soledad o expectativas ajenas.

Beneficios del método

Este proceso puede ser especialmente útil en un contexto donde las aplicaciones de citas y las redes sociales amplían la oferta de posibles parejas, pero también generan mayor confusión sobre los propios deseos y prioridades. La reflexión individual sobre valores y objetivos personales cobra relevancia en un entorno donde el ritmo de vida acelerado y las múltiples opciones a menudo dificultan el establecimiento de relaciones profundas.

El método de las columnas fomenta un diálogo interno que ayuda a distinguir entre lo accesorio y lo esencial, otorgando mayor confianza al momento de tomar decisiones afectivas. Además, facilita el reconocimiento de señales de alerta en etapas tempranas, como el menosprecio de emociones o la falta de respeto a límites, lo que puede prevenir vínculos tóxicos o dependientes.

Este tipo de herramientas también contribuye a desarrollar una mayor inteligencia emocional. La identificación de los puntos de quiebre, por ejemplo, permite actuar con firmeza ante situaciones que atentan contra el bienestar personal.

Así, se promueve un modelo de pareja basado en el respeto mutuo, la autenticidad y la reciprocidad, donde ambas partes conocen y valoran tanto sus propias necesidades como las del otro. El enfoque de Jiménez ofrece una guía para quienes buscan relaciones más equilibradas y conscientes.