Joaquín Puerma, endocrino: “Estos son los cinco errores más comunes de la gente que quiere perder peso”

Joaquín Puerma sobre los principales errores a la hora de bajar de peso. (Montaje Infobae)

Perder peso es un objetivo compartido por muchas personas, pero no siempre se consigue de forma adecuada ni sostenible. Joaquín Puerma (@Joaquinpuermaendocrino) está especializado en obesidad y metabolismo, observando a diario cómo ciertos errores se repiten entre quienes buscan adelgazar. Identificarlos es el primer paso para adoptar un enfoque más efectivo y saludable.

A través de su cuenta de TikTok , el especialista explica que estos fallos, aunque frecuentes, suelen pasar inadvertidos y dificultan el éxito a largo plazo. No se trata solo de fuerza de voluntad ni de buscar soluciones rápidas; la clave está en comprender el proceso y evitar los atajos que prometen resultados inmediatos. Puerma advierte que, sin una estrategia adaptada y apoyo profesional, el riesgo de frustración y abandono aumenta de forma considerable.

A lo largo de su experiencia clínica, el especialista ha detectado cinco errores principales que obstaculizan la pérdida de peso sostenible. En un orden de menor a mayor impacto, ubicar estos errores puede prevenir a la pérdida de tiempo y energía, centrándose en lo que verdaderamente importa para cumplir tu objetivo de forma saludable.

La fuerza de voluntad no es suficiente para perder peso

Uno de los mitos más extendidos es pensar que adelgazar depende únicamente de la fuerza de voluntad. Muchas personas asumen que si no logran bajar de peso es porque no “le echan ganas” o no se esfuerzan lo suficiente. Joaquín Puerma destaca que este enfoque es limitado y puede resultar frustrante, ya que la biología, el entorno y los hábitos tienen un papel igual o más relevante que la motivación personal.

Los errores más comunes cuando se quiere bajar de peso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el endocrino, hay factores físicos, emocionales y sociales que influyen en el peso corporal, y reducir todo el proceso a una cuestión de voluntad puede llevar a la culpa y el abandono. Entender la complejidad de la pérdida de peso ayuda a buscar estrategias más realistas y menos castigadoras.

Dietas muy estrictas e insostenibles

El segundo error más frecuente es recurrir a dietas extremadamente rígidas con la esperanza de conseguir resultados rápidos. Estas dietas suelen ser difíciles de mantener y, a menudo, generan cansancio, ansiedad o sensación de fracaso cuando se abandonan.

Puerma señala que las restricciones severas no solo afectan el ánimo, sino que también aumentan el riesgo de recuperar el peso perdido una vez que se regresa a la alimentación habitual. El especialista recomienda optar por cambios graduales y sostenibles, que permitan consolidar nuevos hábitos sin sacrificar la calidad de vida.

El error de compensar con exceso de ejercicio

Otro error común consiste en intentar compensar los excesos alimentarios con un alto volumen de entrenamiento físico. Muchas personas creen que pueden “quemar” lo que comen solo con ejercicio, sin prestar atención al conjunto de su rutina diaria. El endocrino advierte que entrenar mucho no puede suplir una alimentación inadecuada ni una falta de descanso. El cuerpo necesita un equilibrio entre nutrición, movimiento y recuperación.

Cuál es la fruta que ayuda a perder peso y cuida el corazón.

Lo peor para perder peso: buscar atajos rápidos y afrontar el proceso solo

Los dos errores más graves, según Joaquín Puerma, suelen darse de forma conjunta: buscar soluciones rápidas sin entender qué sucede en el cuerpo e intentar adelgazar sin ayuda ni un plan estructurado. El deseo de perder peso rápido lleva a muchas personas a probar métodos o productos milagro, sin detenerse a comprender las necesidades reales del organismo. Esta búsqueda de atajos, lejos de resolver el problema, puede agravar la relación con la comida y la salud general.

El endocrino enfatiza: “El error número uno, y que más veo en consulta, es intentar hacer esto solo, sin acompañamiento y sin un plan real”. La falta de una plan profesional y de una estrategia adaptada suele traducirse en frustración, abandono y recuperación del peso perdido.