‘Secret Princes’, el reality estadounidense en el que Francisco de Borbón, el sobrino del rey emérito detenido por narcotráfico, intentó buscar el amor

El primo lejano del rey Felipe VI se presentó al programa en 2012 como un aristócrata encubierto

Francisco de Borbón en 'Secret
Francisco de Borbón en 'Secret Princes' (TLC)

El pasado martes 3 de febrero se conoció que Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey Juan Carlos I, ha sido detenido por su presunta vinculación a una trama de narcotráfico, según informaba El País. Sin embargo, la carrera mediática del hijo del antiguo duque de Sevilla y la condesa alemana Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg va mucho más allá y se remonta al 2012 y su participación en Secret Princes.

Se trataba de un reality de la cadena estadounidense TLC en el que un grupo de jóvenes aristócratas intentaba buscar el amor renunciando a sus raíces y sus títulos, camuflados como el nombre del formato indica como “príncipes secretos”. Francisco de Borbón formó parte de la primera temporada del programa. Fue uno de los protagonistas junto al noble indio Salauddin Babi de Balasinor y los lores británicos Robert Jonathan Walters y Ludovic Watson.

El programa llegó a tener dos temporadas que siguieron millones de estadounidenses con seis capítulos cada una. La dinámica consistía en trasladarse a Estados Unidos, concretamente a Atlanta en Georgia, para empezar una nueva vida sin estar vinculados a sus títulos. De esta manera, buscaban asegurarse de que sus futuras parejas les quisieran realmente y no estuviesen interesadas únicamente en sus títulos.

Francisco de Borbón en 'Secret
Francisco de Borbón en 'Secret Princes' (TLC)

La dinámica de ‘Secret Princes’

Durante su inserción en la sociedad americana, los aristócratas tuvieron que cambiar su modo de vestir, renunciar a la ayuda en las tareas domésticas y aceptar trabajos corrientes para ganarse un sueldo. Además, en su intención de ocultarse utilizaron diferentes pseudónimos. El primo lejano del rey Felipe VI utilizó el apodo de Cisco para camuflarse.

Francisco de Borbón en 'Secret
Francisco de Borbón en 'Secret Princes' (TLC)

En su andadura por el reality, Francisco de Borbón conoció a Camille Morone, una madre soltera con la que tuvo diferentes citas, como una visita al zoo o un pícnic romántico. Después de revelarle su identidad, el hijo del duque de Sevilla invitó a la joven a España y una vez en Madrid le presento a su madre, Beatrice von Hardenberg-Fürstenberg.

Francisco de Borbón en 'Secret
Francisco de Borbón en 'Secret Princes' (TLC)

El desenlace de Francisco de Borbón

De hecho, su relación fue muy bien y acabaron teniendo un flechazo, por lo que fueron de las dos únicas parejas que se dieron una oportunidad tras el programa. Es más, Francisco de Borbón llegó a decirle a Camille que no tendría problema en mudarse a Atlanta por ella. Además, el español llegó a abrirse contando que le habían roto el corazón en una relación previa en la que estuvo a punto de casarse. Previamente, dejó a una de sus citas, Matalynn, porque estaba divorciada y él quería casarse por la iglesia.

Francisco de Borbón y Matalynn
Francisco de Borbón y Matalynn en 'Secret Princes' (TLC)
Camille, la pretendienta de Francisco
Camille, la pretendienta de Francisco de Borbón en 'Secret Princes' (TLC)

Eso sí, pasado el tiempo y finalizado el programa, su relación no cuajó, ya que Francisco de Borbón acabó casándose con Sophie Elizabeth Karoly en octubre de 2021. Previo a su enlace, tuvieron un hijo en 2017 al que llamaron Francisco Máximo. Actualmente, la familia está asentada entre Madrid y Marbella, aunque ahora se encuentran pasando un bache por la detención del empresario.

La detención de Francisco de Borbón

El sobrino lejano del rey emérito ha sido detenido junto a otras tres personas por un caso de blanqueo de capitales vinculado a una de las mayores tramas de narcotráfico en España. Fuentes de la investigación confirmaban al citado medio que la Policía Nacional ha arrestado a estas personas por su presunta implicación en la red de lavado de dinero encabezada por Ignacio Torán, identificado como presunto líder de la organización, y por Óscar Sánchez Gil.

