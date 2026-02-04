Pedro Sánchez replica a través de X al fundador de Telegram: “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (EFE)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido desde su cuenta oficial en X al fundador de Telegram, Pavel Durov, después de que este enviara un mensaje privado y masivo a los usuarios de la plataforma en España criticando las nuevas medidas del Ejecutivo sobre redes sociales y menores. “Deja que los tecno-oligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos”, escribió el jefe del Ejecutivo, introduciendo una réplica breve pero cargada de simbolismo político en un debate que ya había adquirido dimensión pública.

El mensaje de Sánchez llega tras la difusión, desde la cuenta oficial de Telegram, de un texto firmado por su fundador en el que advertía de los riesgos que, a su juicio, entrañan las reformas anunciadas por el Gobierno. Durov acusaba al Ejecutivo de impulsar “nuevas regulaciones peligrosas que amenazan vuestras libertades en internet” y alertaba de que España “podría convertirse en un Estado de vigilancia bajo el pretexto de la protección”. La comunicación fue enviada directamente a millones de usuarios españoles, un movimiento poco habitual que situó a la compañía en el centro del debate político nacional.

El choque con el fundador de Telegram

El texto de Durov se centra en el paquete de medidas presentadas por el Gobierno para regular las plataformas digitales, con especial énfasis en la protección de los menores. Entre ellas, destaca la prohibición del acceso a redes sociales a menores de 16 años, que, según lo anunciado por el Ejecutivo, requerirá sistemas eficaces de verificación de edad. El fundador de Telegram sostiene que “no se trata sólo de los niños” y advierte de que la aplicación práctica de esta norma obligará a implantar “controles estrictos, como exigir DNI o biometría”.

Según su interpretación, esta exigencia introduce un cambio de fondo en el funcionamiento de internet, al “establecer un precedente para rastrear la identidad de cada usuario”. Durov alerta de que estos mecanismos erosionan el anonimato y abren la puerta a una recopilación masiva de datos personales, con efectos que podrían extenderse más allá del objetivo inicial de proteger a los menores. En su mensaje sostiene que este escenario puede “sofocar el debate abierto” y afectar a la participación ciudadana.

El empresario también cuestiona la responsabilidad personal y penal de los directivos de las plataformas si no retiran con rapidez contenidos considerados ilegales o dañinos. A su juicio, este marco legal “forzará la sobrecensura”, ya que las empresas tenderán a eliminar de forma preventiva cualquier contenido controvertido. Durov advierte de que esta dinámica puede acabar afectando al periodismo, a la disidencia política y a las opiniones cotidianas, y lanza una advertencia directa a los usuarios al afirmar que “tu voz podría ser la siguiente si desafía el statu quo”.

El mensaje critica además la criminalización de la amplificación algorítmica de determinados contenidos y la obligación de las plataformas de monitorizar la denominada “huella de odio y polarización”. En este punto, Durov sostiene que “definiciones vagas de odio podrían etiquetar críticas al gobierno como divisorias”, convirtiendo estas herramientas en instrumentos de control del discurso público.

Una frase con historia y carga simbólica

La respuesta de Sánchez no entra en el detalle técnico de las acusaciones, pero introduce un elemento político y cultural al aludir a una frase de resonancias literarias. Aunque habitualmente atribuida a ‘El Quijote’, la expresión utilizada por el presidente no aparece en la obra de Cervantes. Una búsqueda en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes de la versión digital de ‘El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha’ no arroja coincidencias ni con la frase completa ni con términos clave como “ladran” o “cabalgamos”.

Las primeras referencias documentadas a una formulación similar se remontan a 1808, en el poema ‘Kläffer’ (“Ladran”), del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe, cuya traducción al español concluye: “Y el fuerte sonido de sus ladridos solo prueba que estamos cabalgando”. Décadas más tarde, según recoge una nota de opinión del historiador Jorge Ferronato en El Cronista, el poeta Rubén Darío se inspiró en ese texto para responder a las críticas que recibía, popularizando la fórmula “Si los perros ladran, Sancho, es señal que cabalgamos”.

Con su tuit, Sánchez recupera esa tradición de respuesta a la crítica externa y la adapta al enfrentamiento con lo que denomina “tecnooligarcas”, una expresión que sitúa a los grandes líderes tecnológicos como actores con poder político y económico.