Olivia de Borbón, sobre la detención de su hermano Francisco por presunto blanqueo de capitales y narcotráfico: “¿Esto seguro que es verdad?”

Olivia de Borbón en una imagen de archivo (Europa Press)

Francisco de Borbón ha sido detenido esta semana por su presunta implicación en una red de blanqueo de capitales, según ha adelantado El País. La detención se enmarca dentro de una compleja investigación que instruye la Audiencia Nacional desde el año 2024 y que tiene como principal foco al inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Óscar Sánchez Gil, a quien se le localizaron más de 20 millones de euros en efectivo ocultos en su domicilio. El caso ha generado una fuerte conmoción tanto por la magnitud económica de los hechos investigados como por los nombres que aparecen vinculados a la causa, entre ellos el del hijo menor del fallecido duque de Sevilla y primo en cuarto grado del rey Juan Carlos I.

De acuerdo con fuentes de la investigación, Francisco de Borbón figura entre los detenidos en una pieza de la causa centrada en el blanqueo de dinero a través de estructuras empresariales vinculadas al mundo de las criptomonedas. Su nombre aparece presuntamente en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Fintech Europe, una compañía relacionada con activos digitales. Esta empresa, que no cuenta con página web oficial ni teléfono de contacto operativo, figura registrada en Dublín y aparece vinculada en su documentación a Juan Ángel Cervera y Ángel Luis Cano, considerados por los investigadores como presuntos miembros de la organización y principales imputados en la causa.

Francisco de Borbón en 'Secret Princes' (TLC)

Según detalla El País, los documentos mercantiles de ET Fintech Europe reflejan que en esta entidad se habrían albergado presuntamente hasta 20 millones de dólares en distintas monedas virtuales. El hallazgo de este supuesto “escondite” se produjo tras el análisis de un vídeo grabado por uno de los agentes durante un registro relacionado con Juan Ángel Cervera, quien se encontraba fugado cuando los investigadores acudieron a su vivienda. Esta pieza es una de las claves de la investigación, que trata de esclarecer el circuito de lavado de activos procedentes, presuntamente, del narcotráfico internacional.

La reacción de su hermana Olivia a su detención

La organización criminal con la que estaría relacionada esta trama logró introducir en el Puerto de Algeciras (Cádiz) el mayor alijo de cocaína jamás incautado en España. Se trataba de 13 toneladas de droga, con un valor estimado en el mercado de entre 400 y 700 millones de euros. Este operativo marcó un punto de inflexión en la investigación y permitió a los agentes profundizar en las conexiones financieras que habrían servido para blanquear los beneficios obtenidos de la actividad ilícita.

Según fuentes policiales citadas por El País, la operación desarrollada esta misma semana, que ha culminado con la detención de Francisco de Borbón y de otros tres presuntos implicados, corresponde a una fase final de los arrestos impulsados por la Unidad de Asuntos Internos en colaboración con la Unidad de Drogas y Crimen Organizado de la Policía Nacional. El objetivo de esta fase ha sido cerrar el círculo sobre las estructuras financieras que, presuntamente, permitían canalizar y ocultar grandes sumas de dinero.

Francisco de Borbón, en imagen de archivo (Europa Press)

La noticia ha provocado un fuerte impacto en el entorno familiar del detenido. Olivia de Borbón, su hermana mayor, ha reaccionado públicamente tras conocer los hechos y ha reconocido encontrarse en estado de “shock”. Según ha explicado a la revista ¡HOLA!, se enteró de lo ocurrido al llegar a casa después de acompañar a sus hijos a un entrenamiento de fútbol. Durante la tarde, su teléfono móvil se quedó sin batería, por lo que desconocía completamente lo que estaba sucediendo. Al encenderlo, se encontró con numerosas llamadas y mensajes. “No sabía nada. Estoy en shock. No me lo puedo creer”, declaró. Visiblemente afectada, añadió: “Voy a intentar enterarme de qué ha pasado. ¿Esto seguro que es verdad?”. Finalmente, insistió en que es ajena a los hechos y que la situación la ha tomado completamente por sorpresa: “No sé qué ha podido pasar. Estoy intentando enterarme”.