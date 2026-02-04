Instalan cápsulas para dormir para personas sin hogar y son “un éxito”: cama, aseo, luz y un punto de carga USB

Cápsulas para dormir para personas sin hogar. (Safe Spaces To Recover/Facebook)

A comienzos de enero, cuatro pequeñas estructuras modulares aparecieron en el barrio de Skegness (este de Inglaterra). No hubo una gran inauguración ni grandes anuncios, pero desde el primer día cumplieron su propósito. Concebidas para ofrecer un lugar donde dormir a cubierto y con seguridad a personas sin hogar, no se han quedado nunca vacías.

Las cápsulas están diseñadas como un alojamiento de emergencia. Son autónomas y compactas. Cada una cuenta con su cama, un aseo químico, luz proporcionada por paneles solares y un puesto de carga USB. La idea fue impulsada por el Consejo de Distrito de East Lindsey (ELDC) junto a la organización benéfica Amazing Grace Spaces, para responder a una necesidad concreta: las personas que no tienen un techo por la noche y que no pueden acceder a albergues sociales tradicionales por motivos de salud, adicciones u otras circunstancias personales.

Para el concejal William Gray, responsable de comunidades en el consejo distrital, el efecto ha sido inmediato. “Estas cápsulas han proporcionado a la gente un lugar seguro y seco para vivir temporalmente”, ha explicado a BBC. “Esto les da dignidad y su propio espacio”, ha añadido.

Más de 80.000 euros en cápsulas

Además, Gray ha señalado que el proyecto piloto ha tenido “mucho éxito” y que las unidades han estado “totalmente ocupadas durante este periodo”. Según los datos del consejo, al menos una persona ha utilizado las cápsulas cada día desde su puesta en marcha. La compra e instalación de las cuatro primeras cápsulas han supuesto una inversión de más de 80.000 euros, con un coste anual de aproximadamente 11.500.

Aun así, el ayuntamiento considera que la respuesta obtenida justifica el esfuerzo. Gray ha adelantado que, si el piloto sigue funcionando, “se podrían implementar más módulos en todo el distrito”. Por su parte, el representante de la organización benéfica Amazing Grace Spaces, Stuart Johnson, ha insistido en que su objetivo “es proporcionar alojamiento seguro y digno a quienes no pueden usar albergues y refugios nocturnos”.

Johnson ha recordado que las personas que duermen al aire libre son especialmente vulnerables a agresiones nocturnas, una realidad que las cápsulas buscan mitigar. “Pueden conseguir comida y ropa de muchas organizaciones benéficas diferentes, pero lo más importante es tener un techo seguro sobre sus cabezas”, ha sentenciado.

Cápsulas para todo el mundo

Aunque las cápsulas están pensadas principalmente para residentes de Skegness, el ayuntamiento ha aclarado que también pueden utilizarlas personas en situación de emergencia habitacional que mantengan vínculos con la ciudad. El acceso se gestiona bajo normas de higiene y seguridad, y la privacidad de los ocupantes se mantiene estrictamente protegida, motivo por el cual los medios no pueden acceder al interior de las unidades.

Para Gray, las cápsulas forman parte de una estrategia más amplia de apoyo. “Lo que queremos es erradicar la indigencia” ha afirmado. “No queremos que haya gente en nuestras calles”, ha agregado. Mientras tanto, las pequeñas estructuras siguen cumpliendo su función diaria, ocupadas noche tras noche, como un punto de descanso temporal que las organizaciones sociales están intentando abordar.