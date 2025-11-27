Una persona sin hogar rechaza cobrar una herencia de 43.000 euros: “Me dice que vendrá al día siguiente, pero nunca viene”

Una persona sin hogar en el centro de Madrid. (Efe/Mariscal).

Es un fenómeno cada vez más creciente en Bélgica. La renuncia voluntaria a los derechos de sucesión. Desde el 1 de enero de 2025, casi 26.000 personas han renunciado a su parte de la herencia, según la Federación de Notarios del país (Fednot). Pero ahora la realidad supera a la ficción. Un hombre sin hogar se ha negado durante más de un año a cobrar una herencia de más de 40.000 euros, a pesar de que la justicia haya reconocido su derecho al dinero.

El episodio comenzó en julio 2023, cuando los servicios de emergencia encontraron al hombre inconsciente en una calle de Bruselas. Al atenderlo, descubrieron 43.000 euros en efectivo atados a su cintura, lo que llevó a la policía a incautar el dinero mientras investigaba su procedencia.

“El dinero es su parte de una herencia familiar. Retiró la suma del banco porque ya no confiaba en el sistema. Lleva una vida marginal, viviendo en la calle, y acude a organizaciones que ofrecen duchas a personas sin hogar”, explicó el abogado designado por la familia del hombre al diario DHNet.

Un año de trámites

Tras más de un año de trámites judiciales, la justicia belga ha confirmado el origen legítimo del dinero y autorizó su devolución. La transferencia se realizó a una cuenta controlada por el propio abogado, a la espera de que el heredero acudiera a cobrarlo.

“Pero el problema es que no quiere venir a cobrar su dinero”, relató el abogado. “Cuando consigo contactarlo, me dice que vendrá al día siguiente, pero nunca viene”. Desde 2024, el dinero permanece bloqueado, sin que exista una renuncia formal ni una aceptación efectiva.

Una tendencia belga en auge

Aunque el caso es especialmente singular, se enmarca en un fenómeno más amplio. Según Fednot, en el primer semestre de 2025 más de 26.000 personas presentaron una solicitud de renuncia gratuita ante notario. En 2024, la cifra alcanzó los 58.459 casos, frente a los 39.794 registrados en 2019.

“Si un heredero no actúa, el Estado considerará que ha aceptado la herencia. Tendrá entonces que pagar las deudas del fallecido y presentar la declaración del impuesto de sucesiones. Para evitarlo, el heredero tiene todas las razones para presentar una declaración de renuncia ante un notario”, explicó Sylvain Bavier, portavoz de Notaire.be.

El caso del hombre sin hogar sigue abierto a nivel personal, aunque la justicia ha dado por cerrado el expediente. El dinero está disponible, pero el beneficiario continúa resistiéndose a aceptarlo.

Razones para rechazar una herencia

Existen varias motivaciones para rechazar una herencia:

Deudas asociadas al patrimonio recibido , que podría obligar al heredero a asumir obligaciones financieras que no tenía.

Renuncia por conveniencia , como no querer contacto con familiares o evitar responsabilidades sobre propiedades costosas.

Renuncia sustitutiva, cuando los padres ceden los derechos de la herencia a sus hijos.

“No lo he presenciado personalmente, pero sin duda puede ocurrir. Llega un punto en que vender o alquilar una propiedad requiere cumplir una serie de requisitos, y esto resulta demasiado caro para los actuales propietarios”, añadió Bavier.