España

Una persona sin hogar rechaza cobrar una herencia de 43.000 euros: “Me dice que vendrá al día siguiente, pero nunca viene”

El hombre fue encontrado inconsciente con el dinero en efectivo rodeándole la cintura

Guardar
Una persona sin hogar en
Una persona sin hogar en el centro de Madrid. (Efe/Mariscal).

Es un fenómeno cada vez más creciente en Bélgica. La renuncia voluntaria a los derechos de sucesión. Desde el 1 de enero de 2025, casi 26.000 personas han renunciado a su parte de la herencia, según la Federación de Notarios del país (Fednot). Pero ahora la realidad supera a la ficción. Un hombre sin hogar se ha negado durante más de un año a cobrar una herencia de más de 40.000 euros, a pesar de que la justicia haya reconocido su derecho al dinero.

El episodio comenzó en julio 2023, cuando los servicios de emergencia encontraron al hombre inconsciente en una calle de Bruselas. Al atenderlo, descubrieron 43.000 euros en efectivo atados a su cintura, lo que llevó a la policía a incautar el dinero mientras investigaba su procedencia.

“El dinero es su parte de una herencia familiar. Retiró la suma del banco porque ya no confiaba en el sistema. Lleva una vida marginal, viviendo en la calle, y acude a organizaciones que ofrecen duchas a personas sin hogar”, explicó el abogado designado por la familia del hombre al diario DHNet.

¿Caduca un testamento? Los casos en los que no sirve para repartir una herencia

Un año de trámites

Tras más de un año de trámites judiciales, la justicia belga ha confirmado el origen legítimo del dinero y autorizó su devolución. La transferencia se realizó a una cuenta controlada por el propio abogado, a la espera de que el heredero acudiera a cobrarlo.

“Pero el problema es que no quiere venir a cobrar su dinero”, relató el abogado. “Cuando consigo contactarlo, me dice que vendrá al día siguiente, pero nunca viene”. Desde 2024, el dinero permanece bloqueado, sin que exista una renuncia formal ni una aceptación efectiva.

El hombre “no quiere venir
El hombre “no quiere venir a cobrar su dinero”, dice el abogado. (Imagen de Archivo)

Una tendencia belga en auge

Aunque el caso es especialmente singular, se enmarca en un fenómeno más amplio. Según Fednot, en el primer semestre de 2025 más de 26.000 personas presentaron una solicitud de renuncia gratuita ante notario. En 2024, la cifra alcanzó los 58.459 casos, frente a los 39.794 registrados en 2019.

“Si un heredero no actúa, el Estado considerará que ha aceptado la herencia. Tendrá entonces que pagar las deudas del fallecido y presentar la declaración del impuesto de sucesiones. Para evitarlo, el heredero tiene todas las razones para presentar una declaración de renuncia ante un notario”, explicó Sylvain Bavier, portavoz de Notaire.be.

book img

La teoría del todo

$8,99 USD

Comprar
book img

Apuesta un beso, si te atreves

$4,49 USD

Comprar
book img

El otoño del patriarca

$8,99 USD

Comprar
book img

Yo seré la última

$4,49 USD

Comprar
book img

Morirse de vergüenza

$6,99 USD

Comprar
book img

Entrevista con el vampiro (Crónicas Vampíricas 1)

$1,99 USD

Comprar
book img

Ruido

$7,99 USD

Comprar
book img

Matrimonio en guerra (Los Knightley 1)

$5,99 USD

Comprar
book img

No-cosas

$5,99 USD

Comprar
book img

Las gafas de la felicidad (edición 5º aniversario)

$7,99 USD

Comprar
book img

El rapto de la Bella Durmiente (Saga de la Bella Durmiente 1)

$4,49 USD

Comprar

El caso del hombre sin hogar sigue abierto a nivel personal, aunque la justicia ha dado por cerrado el expediente. El dinero está disponible, pero el beneficiario continúa resistiéndose a aceptarlo.

Antonio Martínez, abogado: "Dejar en herencia un piso a todos los hijos puede degenerar en el heredero okupa"

Razones para rechazar una herencia

Existen varias motivaciones para rechazar una herencia:

  • Deudas asociadas al patrimonio recibido, que podría obligar al heredero a asumir obligaciones financieras que no tenía.
  • Renuncia por conveniencia, como no querer contacto con familiares o evitar responsabilidades sobre propiedades costosas.
  • Renuncia sustitutiva, cuando los padres ceden los derechos de la herencia a sus hijos.

“No lo he presenciado personalmente, pero sin duda puede ocurrir. Llega un punto en que vender o alquilar una propiedad requiere cumplir una serie de requisitos, y esto resulta demasiado caro para los actuales propietarios”, añadió Bavier.

Temas Relacionados

HerenciasSucesosBélgicaSinhogarismoEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

Pruebas de carbono-14 descubren la puerta más antigua de Madrid: está en la céntrica calle del Codo y tiene más de 600 años

Se encuentra en un lugar muy conocido de la capital, situado muy cerca del Mercado de San Miguel y la Plaza Mayor

Pruebas de carbono-14 descubren la

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Resultados ganadores del Super Once

Detectan dos jabalíes con peste porcina africana en España: son los primeros casos en el país desde 1994

Los animales silvestres muertos han sido hallados en Bellaterra, en las inmediaciones del campus de la Universidad Autónoma de Barcelona

Detectan dos jabalíes con peste

Cómo de saludables son todos estos desayunos, según un médico experto en longevidad: “Algo muy típico pero básicamente harina, azúcar y poca proteína”

David Céspedes hace una clasificación valorando cada desayuno del 1 al 10, centrándose en la cantidad de nutrientes que puede ofrecer

Cómo de saludables son todos

Leire Martínez denuncia amenazas de muerte tras sus decisiones como jurado de ‘OT 2025’: “Pensé que no sería para tanto”

La cantante reflexiona sobre los límites del fandom y los riesgos del acoso digital

Leire Martínez denuncia amenazas de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez ordena la expulsión

Un juez ordena la expulsión de España de un ciudadano ecuatoriano que acumulaba antecedentes penales por conducir ebrio y sin carnet: pedía quedarse porque tenía dos hijos menores

Detenidos en Tenerife dos fugitivos de la camorra napolitana reclamados por Italia: suman 60 años de condena

Francia y Alemania presionan a las empresas del caza europeo que preparan con España: condenadas a entenderse tras recibir una fecha límite

A partir del 1 de enero, será obligatorio llevar la baliza V16 en el coche: dónde se puede comprar y cómo asegurarse de que cumple la homologación

Una batería de un coche híbrido explota en un parking en plena hora punta: el propietario ignoró una carta del fabricante que informaba de un posible fallo

ECONOMÍA

Resultados ganadores del Super Once

Resultados ganadores del Super Once del 28 noviembre

Un experto en ahorro calcula cuánto debería subir el salario medio para que el alquiler “no te pase por encima”: “El precio ha subido un 94% en los últimos diez años”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 1

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Las pensiones contibutivas subirán un 2,7% en 2026 y los jubilados cobrarán 572 euros más de media

DEPORTES

Edna Imade: de llegar en

Edna Imade: de llegar en patera cuando era solo una recién nacida a la convocatoria con la selección española

Giménez rescata al Atlético de Madrid con un cabezazo en el último suspiro ante el Inter de Milán

Xabi Alonso consigue ganar y “romper la dinámica” en la que estaba sumido el Real Madrid, pero no se quita la diana de la espalda

El portero argentino del Atlético de Madrid, Juan Musso, salda sus cuentas pendientes con el Inter tras la victoria en Champions

El Real Madrid se reencuentra con la victoria en Grecia, pero pide la hora ante el Olympiacos en Champions